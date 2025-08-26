3 món ăn dân dã giúp gan khỏe, dễ nấu tại nhà

Gan là cơ quan quan trọng giúp thải độc và bảo vệ sức khỏe. Với 5 món ăn đơn giản, dễ làm sau đây, bạn có thể chăm sóc và bồi bổ gan mỗi ngày.

Gan là “cơ quan thầm lặng” đảm nhiệm vai trò giải độc, chuyển hóa dưỡng chất và duy trì sức khỏe toàn thân. Tuy nhiên, thói quen ăn uống thất thường, dùng nhiều bia rượu, đồ dầu mỡ hay thức khuya kéo dài có thể khiến gan bị quá tải. Để bảo vệ gan mỗi ngày, bên cạnh lối sống lành mạnh, việc bổ sung những món ăn giàu dưỡng chất, có tác dụng thanh lọc gan là vô cùng cần thiết.

Dưới đây là 3 món ăn vừa ngon miệng, vừa dễ chế biến từ nguyên liệu quen thuộc, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên đưa vào thực đơn thường xuyên để giúp gan khỏe mạnh.

Bông cải xanh xào tỏi – “vệ sĩ” tự nhiên của gan

Không phải ngẫu nhiên mà bông cải xanh được mệnh danh là loại rau xanh tốt cho gan bậc nhất. Loại rau này giàu sulforaphane và vitamin C – hai hoạt chất giúp thúc đẩy quá trình giải độc và tăng cường chức năng gan. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, duy trì ăn bông cải xanh ít nhất 3 lần/tuần có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa

Cách chế biến:

Chuẩn bị 1 cây bông cải xanh, 3 tép tỏi, 2 g muối, 5 g dầu ăn.

Cắt bông cải thành từng miếng nhỏ, ngâm với nước muối loãng 10 phút rồi rửa sạch.

Đun sôi nước, thêm 1 g muối và vài giọt dầu, chần bông cải 1 phút để giữ màu xanh, sau đó vớt ra, xả nước lạnh.

Phi thơm tỏi, cho bông cải vào xào nhanh trên lửa lớn khoảng 1 phút, nêm muối vừa ăn.

Mẹo nhỏ: Chần rau với chút muối và dầu sẽ giúp bông cải xanh giữ được độ giòn và màu sắc bắt mắt.

Trứng hấp kỷ tử, táo đỏ – “quả bổ gan” trong món ăn

Kỷ tử từ lâu đã được Đông y coi là vị thuốc quý, chứa polysaccharides và betaine giúp tăng cường khả năng giải độc gan, giảm mệt mỏi, đặc biệt tốt cho những người thường xuyên làm việc căng thẳng, thức khuya. Kết hợp cùng táo đỏ ngọt thanh và trứng gà giàu protein, món trứng hấp này không chỉ thơm ngon mà còn bồi bổ sức khỏe.

Cách chế biến:

Chuẩn bị 2 quả trứng gà, 10 g kỷ tử, 3 quả táo đỏ, 100 ml nước ấm, 1 g muối.

Đánh tan trứng với nước ấm và muối, lọc qua rây để loại bỏ bọt, cho vào bát.

Bỏ hạt táo đỏ, cắt nhỏ, rắc cùng kỷ tử lên mặt bát trứng.

Dùng màng bọc thực phẩm che miệng bát, chọc vài lỗ nhỏ để thoát hơi. Hấp cách thủy 10 phút, sau đó hạ lửa nhỏ thêm 2 phút.

Mẹo nhỏ: Dùng nước ấm khi đánh trứng sẽ giúp món ăn có độ mềm mịn. Vị ngọt tự nhiên của kỷ tử và táo đỏ cũng khiến món ăn trở nên thanh đạm, ít béo, phù hợp với cả người ăn kiêng.

Canh rau chân vịt nấu gan lợn – món thanh lọc, bổ máu

Rau chân vịt, còn gọi là “rau dọn rác”, giàu chất diệp lục, chất xơ và nhiều loại vitamin, có tác dụng kích thích nhu động ruột, giảm hấp thụ độc tố, hỗ trợ cơ thể đào thải chất thải tốt hơn. Khi kết hợp với gan lợn – nguồn cung cấp sắt và vitamin A dồi dào, món canh này không chỉ bổ gan mà còn bổ máu, rất thích hợp cho người suy nhược, thiếu máu.

Ảnh minh họa

Cách chế biến:

Chuẩn bị 150 g rau chân vịt, 100 g gan lợn, 5 g gừng băm nhỏ, 2 g muối, 1 g tiêu trắng, 5 g tinh bột.

Gan lợn thái lát mỏng, ngâm trong nước sạch 30 phút, thay nước 2–3 lần để loại bỏ máu và mùi tanh. Sau đó ướp gan với chút tinh bột 10 phút.

Rau chân vịt chần nhanh trong 10 giây để loại bỏ axit oxalic, rồi cắt khúc.

Đun sôi nước, cho gừng và gan vào, nấu đến khi gan chín tái. Tiếp tục cho rau vào, nấu thêm 1 phút, nêm muối và tiêu cho vừa miệng.

Mẹo nhỏ: Việc thay nước nhiều lần khi ngâm gan sẽ giúp nước dùng trong hơn, không còn mùi hôi, món canh thanh mát và dễ ăn.

Một lá gan khỏe mạnh đồng nghĩa với một cơ thể tràn đầy năng lượng. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, giá thành rẻ và công thức chế biến đơn giản, bạn hoàn toàn có thể duy trì thói quen nấu ăn lành mạnh tại nhà.