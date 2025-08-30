[INFOGRAPHIC] 6 thực phẩm tự nhiên quét sạch mỡ gan

Nút mạch kết hợp đốt sóng cao tần RFA điều trị cho người bệnh có 2 khối u gan Nút mạch u gan và đốt sóng cao tần (RFA) trong điều trị ung thư gan đã giúp bệnh nhân ung thư tránh được những ca phẫu thuật mổ mở, rút ngắn thời gian hồi phục.

Ra máu âm đạo ồ ạt do bất thường mạch máu tử cung hiếm gặp Bất thường nối thông động tĩnh mạch trong cơ tử cung rất hiếm gặp, có thể gây ra tình trạng xuất huyết ồ ạt, kéo dài, đe dọa tính mạng người bệnh.

Vài phút “ngược quy trình” cứu 3 mẹ con sản phụ sa dây rốn nguy kịch Ca phẫu thuật được tiến hành trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng vài phút sau khi sản phụ nhập viện và chưa có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.

4 năm đeo kính áp tròng, người phụ nữ loét giác mạc phải nhập viện Người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng.

[INFOGRAPHIC] 3 thực phẩm tốt cho người huyết áp cao, mỡ máu cao Huyết áp và mỡ máu cao rất nguy hiểm, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch...

Đường ruột khỏe mạnh nhờ men vi sinh và lợi khuẩn Men vi sinh và lợi khuẩn đường ruột thường được nhắc đến như chìa khóa cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần học cách bổ sung đúng để mang lại hiệu quả.

Người phụ nữ bất ngờ phát hiện chiếc răng mọc trong xoang trán Đau đầu kéo dài hơn 30 năm, bệnh nhân nữ 47 tuổi ở Thanh Hóa đi khám phát hiện chiếc răng mọc lạc chỗ trong xoang trán.

Cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh do rối loạn đông máu Một sản phụ bị băng huyết nguy kịch sau sinh, nghi do rối loạn đông máu, phải phẫu thuật cắt tử cung nguy kịch vừa được các bác sĩ cứu sống.

42 tuổi suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim do nghiện thuốc lá, tăng huyết áp Nhiều người cho rằng hút thuốc lào ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn thuốc lá nhưng thực tế lượng nicotin trong thuốc lào còn cao hơn, gây tổn hại nặng nề tim mạch.

Hơn 2.500 phụ nữ Việt tử vong vì ung thư cổ tử cung mỗi năm Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 6.200 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung.

Cứu sản phụ tiền sản giật nặng, giữ thai thêm 2 tuấn quý giá Sản giật là một trong những tai biến gây tỷ lệ tử vong mẹ rất cao. Với thai nhi, tiền sản giật có thể gây sinh non, rau bong non, thai tử vong trong bụng mẹ.

Hà Tĩnh xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau mưa bão Ngành y tế Hà Tĩnh đã phun khử khuẩn tại các trường học, nhà dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, ngăn chặn dịch bệnh sau bão.

Người đàn ông 44 tuổi sốc nhiễm khuẩn nguy kịch vì ăn thủ lợn chưa chín Người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” để phòng ngừa bệnh.

Cuộc chiến giành sự sống cho ba mẹ con sản phụ thai nằm trên vết mổ cũ “Thách thức kép” trong sản khoa, song thai, rau cài răng lược trên vết mổ cũ và cuộc chiến giành sự sống cho ba mẹ con

Chăm sóc răng miệng đúng cách Một hàm răng trắng khỏe không chỉ đến từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ cách bạn chăm sóc hằng ngày.

Trà thuốc chữa thiểu năng tuần hoàn não, phòng đột quỵ Thiểu năng tuần hoàn não là bệnh lý thường gặp ở người có tuổi, đặc biệt là những người lao động trí óc.

Nước súc miệng Lesgo của Công ty Ellie chứa Methylparaben nguy hại sao? “Sức khỏe răng miệng của trẻ không nên đánh đổi bằng những sản phẩm kém an toàn, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn”, bác sĩ Trần Minh Tú nói.

Bảo tồn tử cung cho người phụ nữ 35 tuổi bị bệnh lý mạch máu hiếm gặp Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) vừa cứu sống nữ bệnh nhân 35 tuổi bị xuất huyết âm đạo nghiêm trọng do thông động tĩnh mạch tử cung - bệnh lý mạch máu hiếm gặp.

Bí quyết chọn nước súc miệng Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.