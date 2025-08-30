[INFOGRAPHIC] 6 thực phẩm tự nhiên quét sạch mỡ gan

Diễn viên Lê Phương quyến rũ, mê hoặc người đối diện khi lựa chọn trang phục cắt khoét ở vòng một.
Huyết áp và mỡ máu cao rất nguy hiểm, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch...
Men vi sinh và lợi khuẩn đường ruột thường được nhắc đến như chìa khóa cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần học cách bổ sung đúng để mang lại hiệu quả.
Đau đầu kéo dài hơn 30 năm, bệnh nhân nữ 47 tuổi ở Thanh Hóa đi khám phát hiện chiếc răng mọc lạc chỗ trong xoang trán.
Một sản phụ bị băng huyết nguy kịch sau sinh, nghi do rối loạn đông máu, phải phẫu thuật cắt tử cung nguy kịch vừa được các bác sĩ cứu sống.
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 6.200 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung.
Ngành y tế Hà Tĩnh đã phun khử khuẩn tại các trường học, nhà dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, ngăn chặn dịch bệnh sau bão.
Một hàm răng trắng khỏe không chỉ đến từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ cách bạn chăm sóc hằng ngày.
“Sức khỏe răng miệng của trẻ không nên đánh đổi bằng những sản phẩm kém an toàn, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn”, bác sĩ Trần Minh Tú nói.
Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) vừa cứu sống nữ bệnh nhân 35 tuổi bị xuất huyết âm đạo nghiêm trọng do thông động tĩnh mạch tử cung - bệnh lý mạch máu hiếm gặp.
Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.