Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% để ứng phó xung đột Trung Đông

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu và nguyên liệu để duy trì nguồn cung và ổn định giá trong bối cảnh bất ổn quốc tế.

Theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để thẩm định, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang xây dựng nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Dự thảo được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời ứng phó với diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Để ứng phó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất MFN từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) và các nguyên liệu pha chế xăng như Naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu MFN cũng được đề xuất giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay và kerosene.

Người dân mua xăng tại một cửa hàng bán lẻ ở Hà Nội trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước biến động mạnh theo thị trường thế giới. Ảnh Minh Phương/Nguồn nhandan.vn

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như Xylen, condensate, P-Xylen sẽ giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, nếu áp dụng mức thuế mới theo kim ngạch nhập khẩu năm 2025, ngân sách nhà nước có thể giảm thu khoảng 1.024 tỉ đồng.

Dự kiến nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/4/2026. Trường hợp cần kéo dài thời gian áp dụng, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ Tài chính cho biết tình hình thế giới đang có nhiều bất ổn, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng, nhất là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh. Nguồn cung xăng dầu toàn cầu có dấu hiệu gián đoạn, kéo theo giá dầu thô tăng cao.

Diễn biến này ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu trong nước. Do đó, việc điều chỉnh thuế nhập khẩu được xem là một giải pháp nhằm ổn định nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thế giới. Đặc biệt, việc Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ khu vực Trung Đông không thể vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu, nhất là tại châu Á.

Hiện nay, phần lớn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam đến từ các nước ASEAN và Hàn Quốc, với mức thuế suất chủ yếu 0% theo các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp, việc mua xăng dầu thành phẩm từ các thị trường này cũng có thể gặp khó khăn.

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm ngoái Việt Nam nhập khẩu khoảng 9,9 triệu tấn xăng dầu thành phẩm các loại, với kim ngạch hơn 6,8 tỷ USD. Trong đó, diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất (3,3 tỷ USD), xăng khoảng 1,6 tỷ USD, nhiên liệu bay (1,5 tỷ USD), và dầu mazut (0,4 tỷ USD). Nguồn nhập lớn nhất chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Malaysia.

Việt Nam cũng nhập khẩu hơn 14,1 triệu tấn dầu thô, trị giá hơn 7,7 tỷ USD. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% sản lượng.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 7/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã tăng mạnh. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 25.226 đồng/lít, tăng 3.777 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít so với kỳ trước.

Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh: dầu diesel 0.05S lên 30.239 đồng/lít, dầu hỏa 35.091 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 21.327 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 11 phiên điều chỉnh; trong đó xăng RON95 có 4 lần giảm và 7 lần tăng; xăng E5RON92 có 4 lần giảm và 7 lần tăng; dầu diesel có 2 lần giảm và 9 lần tăng.