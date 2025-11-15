Lỗi hồ sơ loại hàng loạt đối thủ: Công ty Tâm Vũ lập cú đúp trúng thầu 29 tỷ tại Phú Mỹ

Trong vòng một tháng, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ đã liên tiếp trúng 2 gói thầu xây lắp tại Phú Mỹ với tổng giá trị hơn 29 tỷ đồng. Phân tích cho thấy sự khác biệt nằm ở độ tuân thủ hồ sơ.

Trong nửa cuối năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ (Công ty Tâm Vũ) lập nên chuỗi thắng lợi ấn tượng khi liên tiếp trúng hai gói thầu xây lắp trọng điểm trong vòng một tháng. Tổng giá trị trúng thầu của hai gói này lên đến 21.768.149.181 đồng, với tổng mức tiết kiệm hơn 6,5 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Cả hai gói thầu đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ (tiền thân là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Phú Mỹ) làm chủ đầu tư và được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Phân tích chuỗi thắng lợi thần tốc

Gói thầu Đường ngã ba nông trường đi tóc tiên (IB2500258738): Quyết định phê duyệt E-HSMT được ban hành ngày 11/ 6/ 2025 do giám đốc Nguyễn Ngọc Nhân ký . Mặc dù có 7 nhà thầu tham gia , Công ty Tâm Vũ vẫn xuất sắc giành chiến thắng với mức giảm giá ấn tượng.

Gói thầu Đường tổ 6 đi tổ 7 khu phố 5 (IB2500278602): Sau khi được phê duyệt E-HSMT lần đầu ngày 17/ 6/ 2025, gói thầu này phải trải qua nhiều điều chỉnh trước khi mở thầu ngày 28/ 7/ 2025 với 8 nhà thầu tham gia .

Nguồn MSC

Sàng lọc nghiêm khắc: Hàng loạt đối thủ bị loại

Chiến thắng của công ty tâm vũ phản ánh một quy trình sàng lọc nghiêm ngặt, nơi sự thiếu sót nhỏ nhất trong hồ sơ cũng có thể dẫn đến loại bỏ.

Sự cố "Doanh thu khổng lồ" (IB2500278602)

Gói thầu đường tổ 6 đi tổ 7 khu phố 5 gây chấn động khi E-HSMT ban đầu yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm tối thiểu lên tới 153.131.675.000 đồng . Mức yêu cầu này, gấp hơn 13 lần giá gói thầu 11.230.027.631 đồng, đã bị đại diện nhà thầu kiến nghị làm rõ ngày 25/ 6/ 2025 .

Điều chỉnh kịp thời: Chủ đầu tư đã phản hồi bằng văn bản số 171/bql (phúc đáp ngày 25/6/ 2025) và quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT (số e2500278602_2506261121) ngày 26/ 6/ 2025 . Mức doanh thu đã được điều chỉnh về 15.497.438.000 đồng , mở đường cho sự cạnh tranh công bằng.

Lỗi "Chết người" Loại 14 Đối thủ

Tổng cộng 14 đối thủ tại cả hai gói thầu đã bị loại qua các bước đánh giá.

Lỗi tính hợp lệ (Bảo đảm dự thầu):

Gói IB2500278602 (Đường tổ 6): 5/8 nhà thầu bị loại ngay từ vòng hợp lệ . Lý do chính là bảo đảm dự thầu không đáp ứng yêu cầu E-HSMT, cụ thể là không cập nhật thông tin bên thụ hưởng mới (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ) sau khi cơ quan này sáp nhập/thay đổi .

Gói IB2500258738 (Đường nông trường): 2/7 nhà thầu bị loại vì lỗi tương tự, không cập nhật thông tin bên thụ hưởng mới của bảo lãnh dự thầu .

Lỗi năng lực và kinh nghiệm:

Tại gói IB2500258738, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh bị loại vì thiết bị thi công (máy lu bánh hơi tự hành) có trọng lượng tĩnh 15 tấn < 16 tấn theo yêu cầu E-HSMT, và nhà thầu đã không thay thế .

Lỗi kỹ thuật:

Gói IB2500278602: liên danh xây lắp 06 (giá thấp nhất) bị loại ở bước kỹ thuật do đề xuất lắp đặt cáp ngầm trong khi thiết kế yêu cầu cáp nổi, vi phạm biện pháp tổ chức thi công. Ngoài ra còn thiếu sơ đồ tổ chức thi công và biểu tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi .

Gói IB2500258738: liên danh Thiên Phúc Châu - Tín Đức bị loại ở bước kỹ thuật do bảng danh mục vật tư thiếu chủng loại, nhãn hiệu vật tư theo yêu cầu E-HSMT (như sơn dẻo nhiệt, thép hình) .

Trong cả hai gói thầu, Công ty Tâm Vũ là nhà thầu duy nhất (IB2500278602) hoặc là một trong hai nhà thầu (IB2500258738) vượt qua mọi rào cản kỹ thuật và năng lực, giành chiến thắng chung cuộc.

Nguồn MSC

Góc nhìn chuyên gia: Đấu thầu là cuộc đua tuân thủ