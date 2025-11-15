Lỗi hồ sơ loại hàng loạt đối thủ: Công ty Tâm Vũ lập cú đúp trúng thầu 29 tỷ tại Phú Mỹ

Trong nửa cuối năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tâm Vũ (Công ty Tâm Vũ) lập nên chuỗi thắng lợi ấn tượng khi liên tiếp trúng hai gói thầu xây lắp trọng điểm trong vòng một tháng. Tổng giá trị trúng thầu của hai gói này lên đến 21.768.149.181 đồng, với tổng mức tiết kiệm hơn 6,5 tỷ đồng so với giá gói thầu.
Cả hai gói thầu đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ (tiền thân là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Phú Mỹ) làm chủ đầu tư và được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.
Phân tích chuỗi thắng lợi thần tốc
Gói thầu Đường ngã ba nông trường đi tóc tiên (IB2500258738): Quyết định phê duyệt E-HSMT được ban hành ngày 11/ 6/ 2025
Gói thầu Đường tổ 6 đi tổ 7 khu phố 5 (IB2500278602): Sau khi được phê duyệt E-HSMT lần đầu ngày 17/ 6/ 2025, gói thầu này phải trải qua nhiều điều chỉnh trước khi mở thầu ngày 28/ 7/ 2025
Sàng lọc nghiêm khắc: Hàng loạt đối thủ bị loại
Chiến thắng của công ty tâm vũ phản ánh một quy trình sàng lọc nghiêm ngặt, nơi sự thiếu sót nhỏ nhất trong hồ sơ cũng có thể dẫn đến loại bỏ.
Sự cố "Doanh thu khổng lồ" (IB2500278602)
Gói thầu đường tổ 6 đi tổ 7 khu phố 5 gây chấn động khi E-HSMT ban đầu yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm tối thiểu lên tới 153.131.675.000 đồng
Điều chỉnh kịp thời: Chủ đầu tư đã phản hồi bằng văn bản số 171/bql (phúc đáp ngày 25/6/ 2025) và quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT (số e2500278602_2506261121) ngày 26/ 6/ 2025
Lỗi "Chết người" Loại 14 Đối thủ
Tổng cộng 14 đối thủ tại cả hai gói thầu đã bị loại qua các bước đánh giá.
Lỗi tính hợp lệ (Bảo đảm dự thầu):
Gói IB2500278602 (Đường tổ 6): 5/8 nhà thầu bị loại ngay từ vòng hợp lệ
Gói IB2500258738 (Đường nông trường): 2/7 nhà thầu bị loại vì lỗi tương tự, không cập nhật thông tin bên thụ hưởng mới của bảo lãnh dự thầu
Lỗi năng lực và kinh nghiệm:
Tại gói IB2500258738, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh bị loại vì thiết bị thi công (máy lu bánh hơi tự hành) có trọng lượng tĩnh 15 tấn < 16 tấn theo yêu cầu E-HSMT, và nhà thầu đã không thay thế
Lỗi kỹ thuật:
Gói IB2500278602: liên danh xây lắp 06 (giá thấp nhất) bị loại ở bước kỹ thuật do đề xuất lắp đặt cáp ngầm trong khi thiết kế yêu cầu cáp nổi, vi phạm biện pháp tổ chức thi công. Ngoài ra còn thiếu sơ đồ tổ chức thi công và biểu tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi
Gói IB2500258738: liên danh Thiên Phúc Châu - Tín Đức bị loại ở bước kỹ thuật do bảng danh mục vật tư thiếu chủng loại, nhãn hiệu vật tư theo yêu cầu E-HSMT (như sơn dẻo nhiệt, thép hình)
Trong cả hai gói thầu, Công ty Tâm Vũ là nhà thầu duy nhất (IB2500278602)
Góc nhìn chuyên gia: Đấu thầu là cuộc đua tuân thủ
Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn luật sư TP HCM khẳng định: "Thắng lợi kép của Công ty Tâm Vũ là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc vào việc tuân thủ hồ sơ. Theo tinh thần của Luật đấu thầu 2023, nhà thầu phải chứng minh năng lực thực tế qua từng chi tiết. Việc hàng chục đối thủ bị loại vì các lỗi như không cập nhật thông tin bên thụ hưởng sau sáp nhập hay thiết bị không đủ thông số kỹ thuật tối thiểu là minh chứng cho sự khắt khe của quy trình đấu thầu qua mạng. Những lỗi này không phải là lỗi kỹ thuật lớn về xây dựng, mà là lỗi về tính hợp lệ và tuân thủ hồ sơ, còn được gọi là 'lỗi chết người' trong đấu thầu. Việc Công ty Tâm Vũ làm rõ thành công, đặc biệt về các tài liệu chứng minh kinh nghiệm hợp đồng tương tự, nhân sự và thiết bị theo yêu cầu của bên mời thầu