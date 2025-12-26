Đấu thầu tại PTC1: Tranh luận gắt gao tiêu chí "làm khó" nhân sự tại gói thầu 04

Gói thầu bảo vệ mục tiêu tại Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 thu hút 4 nhà thầu tham gia nhưng cũng vấp phải kiến nghị gay gắt về mốc thời gian xác nhận hồ sơ nhân sự.

Việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ bảo vệ mục tiêu năm 2026 của Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 đang trở thành tâm điểm của giới đấu thầu khi xuất hiện những yêu cầu "lạ" về mốc thời gian hồ sơ nhân sự, dẫn đến việc chủ đầu tư phải ra phăng quyết định hiệu chỉnh sát giờ G.

Cuộc đua "tứ mã" và những con số biết nói

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu 04.ĐB1.25: "Thuê dịch vụ bảo vệ mục tiêu năm 2026 của Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1" (Mã TBMT: IB2500585887) đã chính thức hoàn thành mở thầu vào lúc 09:02 ngày 25/12/2025. Với giá dự toán được công bố là 2.889.669.816 đồng, gói thầu đã thu hút được 4 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), tạo nên một cuộc cạnh tranh khá sôi động.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cụ thể, danh sách các "anh hào" tham gia gồm: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo vệ Bảo Ngọc với giá dự thầu 2.716.800.000 đồng; Công ty Cổ phần An ninh Miền Bắc (2.872.320.000 đồng); Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Tâm Đức (2.880.000.000 đồng) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Minh Châu (2.887.513.920 đồng).

"Nút thắt" hồ sơ nhân sự và văn bản kiến nghị sát sườn

Tuy nhiên, trước khi đi đến bước mở thầu, gói thầu này đã trải qua một giai đoạn "làm rõ" đầy căng thẳng. Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở Mục B.I.1 chương V của E-HSMT: Yêu cầu các giấy tờ như Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Giấy xác nhận dân sự của nhân viên bảo vệ phải được xác nhận sau ngày 01/07/2025.

Ngay lập tức, một nhà thầu đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ, cho rằng yêu cầu này là không cần thiết và gây phát sinh thủ tục hành chính. Nhà thầu này lập luận: "Pháp luật chỉ quy định về điều kiện nhân sự, không quy định mốc thời gian bắt buộc phải xác nhận hồ sơ sau một ngày cụ thể... việc yêu cầu thực hiện lại thủ tục chỉ để đáp ứng mốc thời gian có thể làm tăng chi phí và thời gian cho doanh nghiệp".

Phản hồi vấn đề này tại Thông báo số 470/TB-PTC1-ĐTTĐĐB1 ngày 16/12/2025, ông Trần Văn Sơn – Đội trưởng Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 (người ký văn bản) giải thích: Yêu cầu xác nhận sau ngày 01/07/2025 nhằm đảm bảo hồ sơ phù hợp với tình hình quản lý hành chính trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình mới, không nhằm tạo rào cản.

Góc nhìn chuyên gia: Ranh giới giữa quản lý và rào cản

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu 22/2023 và Luật số 90/2025, HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Việc ấn định một mốc thời gian quá sát (01/07/2025) trong khi gói thầu triển khai vào cuối năm 2025 có thể vô tình loại bỏ các nhân sự có hồ sơ vẫn còn giá trị pháp lý theo quy định thông thường (thường là 6 tháng)".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc chủ đầu tư giải thích do sắp xếp địa giới hành chính là có cơ sở thực tế, nhưng về mặt kỹ thuật đấu thầu, đây là một tiêu chí 'nhạy cảm'. Nếu không khéo léo, nó sẽ bị coi là 'cài cắm' để ưu tiên những doanh nghiệp mới tuyển dụng hoặc có sự chuẩn bị riêng biệt".

Sự hiệu chỉnh bất ngờ từ phía Chủ đầu tư

Có lẽ sau khi tiếp nhận các ý kiến trái chiều, ngày 19/12/2025 – chỉ vài ngày trước thời điểm đóng thầu – Giám đốc PTC1 đã ký Quyết định số 482/QĐ-PTC1-ĐTTĐĐB1 về việc phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT.

Đáng chú ý, tại Phụ lục hiệu chỉnh đính kèm, mục 2.1 về "Kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ" vốn có yêu cầu đánh giá thì nay được chuyển thành "Không đánh giá" với lý do "Phù hợp với tiêu chí đánh giá gói thầu". Việc loại bỏ tiêu chí kinh nghiệm đối với một gói thầu dịch vụ bảo vệ mục tiêu an ninh quan trọng là một động thái gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn.

Ngoài ra, yêu cầu về Giấy xác nhận của Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) cũng được bổ sung lựa chọn: Nhà thầu có thể nộp cam kết cung cấp giấy xác nhận này trước khi ký hợp đồng thay vì phải có ngay tại bước dự thầu.

Yêu cầu kỹ thuật khắt khe cho mục tiêu 500kV

Dù có những điều chỉnh, nhưng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu vẫn cực kỳ nghiêm ngặt do tính chất đặc thù của ngành điện. Nhà thầu trúng thầu sẽ phải bảo vệ 05 trạm biến áp (bao gồm trạm 500kV và 220kV) cùng 01 trụ sở làm việc với tổng số 34 nhân viên.

Đặc biệt, tại trạm 500kV Quảng Ninh – công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, công tác bảo vệ phải đáp ứng Đề án tổng thể được phê duyệt tại Quyết định số 331/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh. Nhân viên bảo vệ không chỉ phải có chứng chỉ nghiệp vụ, PCCC mà còn phải được trang bị dùi cui điện, dùi cui cao su theo đúng Thông tư 75/2024/TT-BCA.

Với mức giá dự thầu thấp nhất hiện tại là 2.716.800.000 đồng từ Công ty Bảo Ngọc, tiết kiệm khoảng 6% so với giá dự toán, liệu đơn vị nào sẽ vượt qua được các yêu cầu khắt khe về nhân sự và kỹ thuật sau khi đã được "nới lỏng" một số tiêu chí?

Việc minh bạch trong quá trình đánh giá hồ sơ tại gói thầu IB2500585887 không chỉ là câu chuyện của riêng PTC1 mà còn là bài học về việc xây dựng HSMT sao cho vừa đảm bảo an ninh, vừa tuân thủ tinh thần cạnh tranh công bằng của Luật Đấu thầu 22/2023.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này.