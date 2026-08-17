Vĩnh Long: Xây dựng Hồng Minh trúng gói thầu cầu Bờ Xã hơn 4,2 tỷ đồng

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 xây lắp cầu Bờ Xã ghi nhận Công ty Xây dựng Hồng Minh trúng thầu sau khi đối thủ chào giá thấp hơn bị loại.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) Nguyễn Thanh Phúc đã ký Quyết định số 300/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 03: Xây dựng phần cầu Bờ Xã thuộc dự án Đường liên ấp từ cầu Bếp Đặng - Thông Quan, xã Long Hồ.

Gói thầu nêu trên có giá dự toán được duyệt là 4.351.904.242 đồng, do Phòng Kinh tế xã Long Hồ làm bên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ cấp xã đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kết hợp nguồn đối ứng ngân sách xã. Quyết định phê duyệt dự án do Chủ tịch UBND xã Long Hồ - Trương Thanh Trà ký ban hành theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 với tổng mức đầu tư 51.714.213.797 đồng.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Minh được phê duyệt trúng thầu với giá 4.297.960.286 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 53.943.956 đồng, tương ứng 1,24%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công là 180 ngày.

Quyết định số 300/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy gói thầu ghi nhận 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long đưa ra mức giá chào thầu 4.290.928.528 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 60,98 triệu đồng và thấp hơn giá dự thầu của Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Minh khoảng 7,03 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà thầu Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long bị loại ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm do không cung cấp được các tài liệu chứng minh chi tiết về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công theo đúng thông tin đã kê khai. Do đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Minh là đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vượt qua các bước đánh giá và trúng thầu.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Minh (mã số thuế 1300356256, trụ sở tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) đã tham gia tổng cộng 88 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 59 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 233.721.268.383 đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, doanh nghiệp này đã trúng 42 gói thầu. Đáng chú ý, tại Ban Quản lý dự án khu vực Chợ Lách, doanh nghiệp tham gia 13 gói thầu và trúng cả 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhấn mạnh, việc bảo đảm tính cạnh tranh thực chất và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách là yêu cầu cốt lõi, xuyên suốt trong hành lang pháp lý đấu thầu. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn liền với kết quả thực hiện công tác đấu thầu, đặc biệt là việc rà soát kỹ khâu lập giá gói thầu bảo đảm "tính đúng, tính đủ". Đồng thời, chiếu theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, chủ đầu tư có trách nhiệm thương thảo về giá để bảo đảm tiết kiệm nhằm bảo vệ quyền lợi cao nhất của ngân sách.