Lộ diện ma trận tư vấn quen mặt luân phiên chấm thầu cho Nam Việt Đắk Nông [Kỳ 3]

Ma trận liên kết lặp đi lặp lại giữa các đại diện chủ đầu tư, tổ chuyên gia tư vấn và nhà thầu Nam Việt Đắk Nông tại Lâm Đồng đang bộc lộ những dấu hiệu cần làm rõ. Việc cùng một nhóm chuyên gia luân phiên chấm cho một nhà thầu trúng với tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,3% đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sự trùng lặp của pháp nhân tư vấn đấu thầu cùng một tổ chuyên gia duy nhất tại nhiều đại diện chủ đầu tư khác nhau ở Lâm Đồng đang đặt ra câu hỏi lớn về tính độc lập, khách quan trong công tác quản lý dự án đầu tư công.

Giải mã sự trùng lặp hệ thống của pháp nhân tư vấn thầu

Đi sâu rà soát hệ sinh thái đấu thầu của Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông (Mã số thuế: 6400328420, địa chỉ tại Tổ 5, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) trong năm 2026, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận một hiện tượng mang tính lặp lại.

Một pháp nhân tư vấn thầu duy nhất cùng một tổ chuyên gia chấm thầu gồm đúng 3 thành viên đã liên tục xuất hiện luân phiên tại các dự án giao thông có giá trị hàng chục tỷ đồng ở các địa bàn độc lập. Đơn vị tư vấn đấu thầu được nhắc đến là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (địa chỉ tại Thôn 13, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng).

Trong tháng 7/2026, doanh nghiệp tư vấn này đã liên tiếp được các chủ đầu tư cấp xã, phường lựa chọn thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho chuỗi dự án mà Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu sát nút giá trần.

Cụ thể, tại dự án "Đường giao thông liên thôn 10 đi thôn 11 xã Quảng Hòa" (Mã TBMT: IB2600349402), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông là đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Gói thầu này ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông nộp hồ sơ và trúng thầu.

Quyết định 104/QĐ-KT. Nguồn MSC

Kịch bản luân phiên tiếp tục diễn ra tại dự án "Nâng cấp, sửa chữa mặt đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đường Nơ Trang Lơng nối đường Lương Thế Vinh" do UBND phường Bắc Gia Nghĩa làm chủ đầu tư (Mã TBMT: IB2600355021) và gói thầu thuộc dự án "Nâng cấp đường thôn Tân Lâm 9 tới giáp ranh địa phận xã Hòa Ninh" do Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng làm đại diện chủ đầu tư (Mã TBMT: IB2600349785). Ở cả hai dự án này, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông tiếp tục được giao toàn bộ quy trình lập E-HSMT và chấm thầu, và kết quả vẫn xướng tên nhà thầu trúng độc diễn là Nam Việt Đắk Nông.

Không chỉ trùng lặp về pháp nhân tư vấn, toàn bộ danh sách 3 thành viên thuộc Tổ chuyên gia chấm thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông tại cả 3 gói thầu độc lập này đều giống nhau một cách tuyệt đối, bao gồm: Ông Phạm Văn Nguyên (Tổ trưởng, sở hữu chứng chỉ hành nghề số C01.33.17834 cấp ngày 21/04/2023), Bà Lê Thị Thanh Trâm (Tổ viên, sở hữu chứng chỉ số C01.31.17265 cấp ngày 08/11/2022) và Ông Nguyễn Văn Hồng (Tổ viên, sở hữu chứng chỉ số C01.31.17218 cấp ngày 08/11/2022).

Việc một nhóm chuyên gia 3 người liên tục chấm thầu cho cùng một nhà thầu tại nhiều chủ đầu tư khác nhau trong một thời gian ngắn khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính khách quan theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 19 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Sức khỏe tài chính doanh nghiệp trước khối lượng dự án khổng lồ

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 7/2026, Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông đã liên tiếp trúng thầu độc lập 5 gói thầu thi công quy mô lớn với tổng giá trị xây lắp lên tới gần 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, lịch sử đấu thầu trong năm 2026 còn ghi nhận doanh nghiệp này trúng hàng loạt gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như: Gói thầu tại phường Đông Gia Nghĩa (hơn 3 tỷ đồng), hai gói thầu tại phường Nam Gia Nghĩa (lần lượt 2,5 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng), các gói thầu tại xã Quảng Phú (hơn 2,4 tỷ đồng và 8,2 tỷ đồng), cũng như gói thầu khắc phục sạt lở tại xã Lạc Dương (8,8 tỷ đồng).

Việc một nhà thầu liên tục ôm khối lượng dự án khổng lồ triển khai đồng thời trong một thời gian ngắn đặt ra thách thức rất lớn về khả năng huy động nguồn lực tài chính, nhân sự chủ chốt và thiết bị máy móc nhằm bảo đảm thực hiện các công trình đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất theo cam kết của E-HSMT.

Trách nhiệm giải trình trực tiếp của người đứng đầu

Để xảy ra thực trạng loạt gói thầu rộng rãi qua mạng quy mô lớn liên tục rơi vào cảnh "một mình một ngựa" tham gia và trúng thầu sát nút với tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,3%, trách nhiệm giải trình trực tiếp trước hết thuộc về người đứng đầu các chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư đã trực tiếp ký phê duyệt kế hoạch, E-HSMT và kết quả trúng thầu.

Hồ sơ tài liệu gốc chỉ rõ danh tính những cá nhân chịu trách nhiệm phê duyệt cho chuỗi gói thầu của Nam Việt Đắk Nông bao gồm: Ông Nguyễn Trung Kiên (Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Hòa); Ông Lê Văn Hà (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa); Ông Nguyễn Ngọc Nhã (Q. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng); Ông Nguyễn Thọ Hoàng (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Gia Nghĩa); và Bà Nguyễn Thị Minh Trang (Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã D’Ran).

Nhận định dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Tình trạng một đơn vị tư vấn thầu cùng một nhóm chuyên gia liên tục luân phiên chấm thầu cho một nhà thầu duy nhất tại nhiều chủ đầu tư khác nhau là một chỉ dấu đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng về mặt nghiệp vụ đấu thầu. Cơ quan thanh tra, giám sát quản lý hoạt động đấu thầu cấp tỉnh cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra độc lập toàn bộ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại các dự án này. Cần phải bóc tách xem hồ sơ mời thầu có xuất hiện các tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm hay rào cản kỹ thuật trái với quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu hay không ".

Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong việc tuân thủ nghiêm túc tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thương thảo tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính. Người đứng đầu các địa phương và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hiệu quả kinh tế của từng đồng vốn đầu tư công, tránh tình trạng lãng phí tài sản nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.