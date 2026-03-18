Tái tạo tuyến vú sau ung thư bằng vạt cơ lưng rộng

Với định hướng phát triển các kỹ thuật điều trị ung bướu chuyên sâu, Đơn nguyên Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Đa khoa Bình Dương triển khai phẫu thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt da cơ lưng rộng, giúp người bệnh sau điều trị ung thư vú vừa đảm bảo hiệu quả điều trị vừa phục hồi hình thể và sự tự tin trong cuộc sống.

Ảnh: BVCC

U vú lấn da, lan rộng

Các bác sĩ của đơn nguyên Ung bướu và Y học hạt nhân đã phẫu thuật thành công cho người bệnh L.T.C.T., được phát hiện ung thư vú vào đầu năm 2025. Khi nhập viện, người bệnh có khối u vú trái xâm lấn da và lan rộng, kèm hạch nách trái.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, người bệnh được chỉ định hóa trị tân bổ trợ 6 chu kỳ. Kết quả điều trị cho thấy khối u đáp ứng tốt, kích thước giảm rõ rệt và đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật.

Do khối u đã xâm lấn da và thâm nhiễm lan rộng, diện cắt tuyến vú cần thực hiện rộng để đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư. Vì vậy, các bác sĩ đã lựa chọn phẫu thuật chuyển vạt cơ lưng rộng để che phủ khuyết hổng thành ngực và tái tạo tuyến vú.

Ca phẫu thuật tạo hình tuyến vú bằng vạt da cơ lưng rộng (Latissimus Dorsi flap – LD flap) do BS.CKII Nguyễn Đình Huân, Trưởng Đơn nguyên Ung bướu và Y học hạt nhân cùng ê-kíp thực hiện, kéo dài khoảng 4 giờ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cắt rộng tuyến vú trái kết hợp nạo vét hạch nách, bảo tồn các thần kinh và bó mạch quan trọng, sau đó bóc tách và chuyển vạt cơ lưng rộng để tái tạo vú tự thân và che phủ khuyết hổng thành ngực.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau hai ngày hậu phẫu, người bệnh hồi phục tốt, vết mổ khô, không ghi nhận hoại tử da, lượng dịch dẫn lưu ít.

Giải pháp tái tạo hình thể cho người bệnh ung thư vú

Theo BS.CKII Nguyễn Đình Huân, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát hiệu quả.

Hiện nay, điều trị ung thư vú theo hướng đa mô thức đang được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, bao gồm:

Phẫu thuật: Loại bỏ khối u hoặc toàn bộ tuyến vú khi cần thiết.

Hóa trị và liệu pháp nội tiết: Tiêu diệt tế bào ung thư toàn thân.

Xạ trị: Loại bỏ các tế bào ung thư còn sót tại chỗ.

Liệu pháp trúng đích và miễn dịch: Tấn công chính xác các tế bào ung thư có đặc điểm di truyền đặc hiệu.

BS.CKII Nguyễn Đình Huân phân tích, trước đây người bệnh ung thư vú thường được phẫu thuật theo phương pháp Patey cải biên, cắt toàn bộ tuyến vú kèm nạo hạch nách. Phương pháp này tuy đảm bảo điều trị ung thư nhưng dễ để lại khiếm khuyết về hình thể, khiến nhiều phụ nữ mặc cảm và mất tự tin.

Ngày nay, các kỹ thuật tái tạo vú hiện đại giúp vừa điều trị triệt căn bệnh lý ung thư vừa phục hồi hình thể, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tâm lý cho người bệnh.

Trong đó, tái tạo vú bằng vạt da cơ lưng rộng là một trong những kỹ thuật kinh điển và đáng tin cậy trong phẫu thuật tạo hình sau ung thư. Phương pháp sử dụng khối cơ lưng rộng ở vùng lưng để tạo hình bầu vú mới, có thể thực hiện đơn thuần hoặc kết hợp túi độn tùy theo thể trạng người bệnh.

Ưu điểm của kỹ thuật này là nguồn máu nuôi ổn định, nguy cơ hoại tử thấp, đặc biệt phù hợp với những trường hợp vùng ngực đã từng xạ trị, đồng thời mang lại bầu vú tái tạo mềm mại và tự nhiên.

Tại Đơn nguyên Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, nhiều trường hợp tái tạo vú bằng vạt cơ lưng rộng đã được thực hiện thành công, giúp người bệnh phục hồi hình thể, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, việc tái tạo vú không làm tăng nguy cơ tái phát bệnh và không ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị hỗ trợ sau đó.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư vú cần lưu ý Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần chú ý những dấu hiệu bất thường ở vùng vú như: Xuất hiện khối u cứng, thường không đau. Da vùng vú nhăn nheo, co rút hoặc dày như vỏ cam. Núm vú tụt vào trong, tiết dịch bất thường. Xuất hiện hạch vùng nách. Phụ nữ nên khám tầm soát ung thư vú định kỳ để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, giúp tăng hiệu quả điều trị và bảo tồn chất lượng cuộc sống.

