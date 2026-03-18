Ngày 18/3, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, đã kịp thời cứu sống bệnh nhân Phạm Thị M, sinh năm 1970, địa chỉ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh bị rắn cắn, hồi phục hoàn toàn.

​Thông tin ghi nhận ngày 25/2/2026, bệnh nhân M được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp sau khi bị rắn cắn vào cẳng chân phải.

Chân bệnh nhân bị rắn cắn - Ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhân nhanh chóng được đặt ống nội khí quản và hỗ trợ thở máy, đồng thời được sử dụng một liều huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị.

Mặc dù chưa xác định chính xác loài rắn, bác sĩ trực dựa vào các biểu hiện lâm sàng như liệt cơ hô hấp, sụp mi, cùng dấu vết răng cắn, nhận định nhiều khả năng bệnh nhân bị rắn hổ cắn.

Bác sĩ nhận thấy tình trạng hô hấp của người bệnh chưa cải thiện, đồng thời chân phải ngày càng sưng to (vòng chi hai cẳng chân chênh lệch khoảng 4 cm). Trước diễn tiến này, bệnh nhân được chỉ định bổ sung huyết thanh kháng nọc rắn hổ, tiêm phòng uốn ván và sử dụng kháng sinh. Song song đó, nhân viên y tế theo dõi sát tình trạng hô hấp và sự cải thiện sức cơ của bệnh nhân.

Sau khoảng 8 giờ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, sức cơ dần hồi phục. Đến 12 giờ sau, bệnh nhân được rút ống nội khí quản và chuyển ra phòng điều trị thường.

Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại chỗ vết cắn, tình trạng sưng đau giảm dần. Sau đó, người bệnh được chuyển sang Khoa Ngoại tổng quát để tiếp tục điều trị và đã được xuất viện.

Điều trị cho bệnh nhân bị rắn cắn suy hô hấp - Ảnh BVCC

Sau khi hồi phục, chị M kể lại: “Vào buổi chiều trước khi nhập viện, tôi đang phun thuốc ngoài đồng thì bất ngờ bị rắn cắn. Do không nhìn rõ đó là loài rắn gì nên tôi rất hoảng sợ và lập tức về nhà.

Khoảng 30 phút sau, người thân đưa tôi đến cơ sở y tế gần nhà, lúc này tôi bắt đầu nôn ói. Lúc đầu, tôi vẫn còn nghe và hiểu được mọi người xung quanh nói gì, nhưng sau đó, tôi cảm nhận tay chân và mi mắt yếu đi, không thể tự mở mắt được”.

Trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng dần: không còn cử động được, không mở mắt được và cũng không thể nâng đầu lên. Khi vào Khoa Cấp cứu, bệnh nhân không nói được nhưng vẫn còn cảm nhận đau, kèm theo tình trạng khò khè và tăng tiết đờm dãi.

Khi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, ban đầu bệnh nhân vẫn nghe rõ khi được gọi hỏi nhưng không thể đáp lại. Sau đó, tình trạng dần cải thiện: bệnh nhân bắt đầu hé mắt, nhận biết được các nhân viên y tế mặc áo xanh (bác sĩ và điều dưỡng), đồng thời cử động được tay chân.

Đến sáng hôm sau, bệnh nhân có thể mở mắt hoàn toàn; khi bác sĩ hỏi có nghe rõ không, bệnh nhân đã có thể gật đầu đáp ứng, cho thấy tình trạng đã cải thiện đáng kể.

Qua trường hợp trên, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đưa ra khuyến cáo: Khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động để tránh nọc độc lan nhanh, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Tuyệt đối không tự ý chích rạch vết thương, đắp lá hoặc áp dụng các biện pháp dân gian, vì có thể làm tình trạng nhiễm độc trở nên nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, trong mùa mưa hoặc khi lao động ngoài đồng ruộng, nhất là vào ban đêm, người dân cần nâng cao cảnh giác. Nên mang ủng, găng tay bảo hộ, mặc quần áo dài tay và thường xuyên quan sát xung quanh để hạn chế nguy cơ bị rắn cắn.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Dùng máy đánh trứng làm nước hoa giả bị bắt