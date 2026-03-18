Can thiệp động mạch vành phức tạp với tổn thương vôi hóa nặng

Các bác sĩ Viện Tim mạch – Bệnh viện 19-8 vừa thực hiện thành công một ca can thiệp động mạch vành phức tạp trên bệnh nhân có tổn thương vôi hóa nặng, bằng chiến lược phối hợp nhiều kỹ thuật biến đổi mảng xơ vữa (multi-modality plaque modification).

Bệnh nhân nam, 74 tuổi, nhập viện vì đau ngực kéo dài khoảng 10 giờ. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp điều trị không đều, hút thuốc lá nhiều năm.

Kết quả thăm khám cận lâm sàng cho thấy: Troponin T tăng (281 → 390 ng/L); Rối loạn lipid máu; Siêu âm tim: EF 60%, chưa ghi nhận rối loạn vận động vùng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI).

Mạch vành bị vôi hóa nặng - Ảnh BVCC

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy tổn thương vôi hóa rất nặng, hẹp khít nhiều đoạn của hệ động mạch vành, với SYNTAX score 26.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, do bệnh nhân và gia đình không lựa chọn phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG), các bác sĩ quyết định can thiệp động mạch vành qua da (PCI).

Đánh giá tổn thương bằng IVUS, Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) cho thấy: Vôi hóa gần như chu vi toàn bộ lòng mạch; Lòng mạch hẹp khít.

Đây là dạng tổn thương đặc biệt khó trong can thiệp mạch vành, vì stent rất khó nở nếu không xử lý tốt mảng vôi hóa trước.

Ca can thiệp mạch vành cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để xử trí tổn thương phức tạp này, các bác sĩ đã áp dụng chiến lược phối hợp nhiều kỹ thuật phá vôi, bao gồm:

Rotational Atherectomy (Rota): Mài và làm mỏng mảng vôi hóa.

Cutting Balloon: Tạo các đường rạch trên mảng vôi.

OPN high-pressure balloon: Nong áp lực rất cao để phá vỡ các lớp vôi sâu.

IVUS guidance: Đánh giá kết quả phá vôi và tối ưu đặt stent.

Đặt stent cho động mạch vành - Ảnh BVCC

Sau khi chuẩn bị tổn thương tối ưu, hai stent phủ thuốc siêu mỏng (ultrathin DES) được đặt từ động mạch liên thất trước (LAD) đến thân chung (LM).

Kết quả sau can thiệp: Stent nở tốt và áp sát thành mạch; Dòng chảy mạch vành được tái lập tối ưu; IVUS sau can thiệp ghi nhận nhiều điểm nứt vỡ của mảng vôi, cho thấy hiệu quả của chiến lược phá vôi; Không ghi nhận biến chứng thủ thuật. Bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Ca lâm sàng cho thấy vai trò quan trọng của việc phối hợp nhiều kỹ thuật can thiệp hiện đại trong xử trí các tổn thương động mạch vành vôi hóa nặng.

Phối hợp nhiều kỹ thuật để thực hiện - Ảnh BVCC

Rotational atherectomy giúp mở đường cho các bước can thiệp tiếp theo; Cutting balloon và OPN balloon giúp phá vỡ hiệu quả các mảng vôi cứng; IVUS guidance giúp đánh giá chính xác tổn thương và tối ưu kết quả đặt stent; Stent phủ thuốc siêu mỏng cải thiện khả năng đưa stent và áp thành trong tổn thương phức tạp.

Việc ứng dụng đồng thời các công nghệ can thiệp tiên tiến giúp nâng cao khả năng xử trí những ca bệnh khó, mang lại kết quả điều trị tối ưu cho người bệnh.

