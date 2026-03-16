Khỏe mạnh đi nội soi tiêu hóa, người đàn ông sốc khi bị tiền ung thư dạ dày

Sốc khi nội soi dạ dày cảnh báo ung thư

Anh N.D.M (44 tuổi, Hà Nội) đến Medlatec khám sức khỏe định kỳ. Chia sẻ với bác sĩ, anh M. cho biết bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng, ngủ tốt, không sốt, không đau ngực, không khó thở, không sụt cân.

Nhưng kết quả nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng bằng kỹ thuật nội soi phóng đại kết hợp nội soi NBI (dải tần ánh sáng hẹp) cho thấy nhiều bất thường: Viêm teo niêm mạc dạ dày C2; Dị sản ruột lan rộng (EGGIM 6 điểm), tức nguy cơ cao tiến triển ung thư dạ dày; Sẹo loét hành tá tràng; Nhiễm vi khuẩn HP.

Bên cạnh đó, các thăm dò cận lâm sàng khác cũng phát hiện một số bất thường: anh M. còn phát hiện thêm nốt tăng âm gan phải (theo dõi u máu gan); nốt u máu gan, nang tuyến giáp và rối loạn mỡ máu, thiếu vitamin D.

BSNT Phạm Văn Quang, Chuyên khoa Tiêu hóa, Trung tâm Tiêu hóa Medlatec cho biết: “Trường hợp của anh M. gần như không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào, ngoài biểu hiện thừa cân. Nếu không chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và nội soi tiêu hóa chuyên sâu có thể bỏ sót các bất thường sức khỏe, đặc biệt là tổn thương dị sản ruột lan rộng - một yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày nhưng rất dễ bị bỏ sót”.

Ê- kíp nội soi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cách nhận biết sớm dấu hiệu của ung thư dạ dày qua từng giai đoạn

BS Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện FV cho biết, ung thư dạ dày đang âm thầm trở thành “sát thủ” đáng lo ngại nhất trong các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa, với tỷ lệ tử vong cao do phần lớn bệnh nhân phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Sự chủ quan trước những dấu hiệu của ung thư dạ dày ban đầu chính là nguyên nhân khiến cơ hội điều trị bị bỏ lỡ.

Ung thư dạ dày không phải là một căn bệnh hiếm gặp, nhưng lại là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trên toàn thế giới, đặc biệt phổ biến tại khu vực châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Sự nguy hiểm của căn bệnh này không chỉ đến từ khả năng di căn nhanh mà còn từ chính đặc điểm “thầm lặng” của nó, khiến bệnh thường chỉ được phát hiện khi đã bước vào giai đoạn muộn. Điều đáng lo ngại là trong giai đoạn đầu, dấu hiệu của ung thư dạ dày thường rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với viêm loét dạ dày thông thường.

Các triệu chứng như đau âm ỉ vùng thượng vị, đầy hơi sau ăn, buồn nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân… có thể kéo dài nhiều tháng mà không được chú ý, khiến người bệnh bỏ qua “thời gian vàng” để điều trị.

Vì vậy, việc nhận biết sớm dấu hiệu của ung thư dạ dày đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp mở ra cánh cửa kịp thời cho các biện pháp can thiệp, đặc biệt là khi kết hợp với các chương trình tầm soát ung thư định kỳ.

Giai đoạn sớm: Những tín hiệu “nhỏ” nhưng không nên bỏ qua: Giai đoạn đầu, ung thư dạ dày thường không gây đau đớn hay biểu hiện dữ dội, thay vào đó là những triệu chứng dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Khó tiêu, đầy hơi, cảm giác nhanh no dù ăn ít… những dấu hiệu tưởng chừng vô hại này lại chính là những tín hiệu đầu tiên mà niêm mạc dạ dày tổn thương gửi đến cơ thể.

Không ít trường hợp ghi nhận tình trạng sụt cân nhẹ nhưng không rõ nguyên nhân, kèm theo cảm giác chán ăn, mệt mỏi mơ hồ kéo dài. Đây là giai đoạn mà nếu được khám tầm soát ung thư đúng thời điểm, bệnh hoàn toàn có thể được phát hiện khi vẫn còn trong giới hạn can thiệp hiệu quả. Tuy nhiên, do các triệu chứng không đặc hiệu, phần lớn người bệnh chỉ đến cơ sở y tế khi dấu hiệu của ung thư dạ dày đã rõ ràng hơn, đồng nghĩa với việc đã trễ mất “thời gian vàng”.

Giai đoạn tiến triển: Cảnh báo đỏ từ cơ thể không nên xem nhẹ: Khi khối u phát triển sâu hơn vào lớp cơ và lớp thanh mạc của thành dạ dày, các dấu hiệu của ung thư dạ dày trở nên dữ dội và rõ rệt hơn. Đau vùng thượng vị kéo dài, không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, đi kèm với tình trạng nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen là những dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy đã có chảy máu tiêu hóa, một biến chứng điển hình của ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

Ngoài ra, cơ thể bắt đầu biểu hiện tình trạng thiếu máu rõ rệt: da xanh xao, mệt mỏi, tụt huyết áp, khó thở nhẹ ngay cả khi vận động nhẹ. Một số người bệnh còn suy kiệt nhanh chóng, mất khối cơ và rơi vào tình trạng suy nhược toàn thân. Những biểu hiện này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, mà còn khiến tiên lượng điều trị trở nên kém khả quan.

Phân biệt với dấu hiệu ung thư trực tràng để tránh chẩn đoán sai lệch: Một thực tế lâm sàng đáng lưu ý là không ít bệnh nhân bị nhầm lẫn giữa dấu hiệu của ung thư dạ dày và dấu hiệu ung thư trực tràng, đặc biệt khi cả hai cùng gây ra tình trạng thiếu máu, thay đổi thói quen đại tiện và chảy máu tiêu hóa. Tuy nhiên, đặc điểm phân biệt nằm ở vị trí đau, kiểu đau và tính chất phân.

Ví dụ, ung thư trực tràng thường biểu hiện bằng tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, phân lẫn máu đỏ tươi, cảm giác mót rặn sau khi đại tiện; trong khi đó, ung thư dạ dày lại có xu hướng gây ra phân đen do máu đã bị tiêu hóa trong ống tiêu hóa trên. Đau âm ỉ vùng hạ vị thường liên quan đến ung thư trực tràng, còn đau vùng thượng vị, nhất là khi ăn no, lại thường là đặc trưng của ung thư dạ dày.

Để chẩn đoán chính xác đòi hỏi cơ sở y tế phải có các phương tiện nội soi, sinh thiết mô học và xét nghiệm huyết học chuyên sâu. Mặt khác, hiểu rõ dấu hiệu đặc trưng của từng bệnh lý là nền tảng quan trọng giúp người bệnh chủ động tìm đến bác sĩ sớm, thay vì chờ đợi cho đến khi bệnh biểu hiện rõ ràng.

Theo thống kê từ GLOBOCAN 2020, Việt Nam ghi nhận gần 18.000 ca mắc mới và hơn 15.000 ca tử vong mỗi năm do bệnh ung thư dạ dày, xếp thứ ba trong các loại ung thư phổ biến tại nước ta. Bên cạnh đó, tỷ lệ mắc bệnh tại các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng ở mức cao. Tuy nhiên, nhờ chính sách tầm soát quốc gia, đặc biệt tại Nhật Bản (nơi triển khai nội soi dạ dày định kỳ từ sau 40 tuổi) tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm lên đến trên 60%, kéo theo đó là tỷ lệ sống sau 5 năm vượt ngưỡng 90%. Từ những minh chứng thực tế này, có thể thấy, tầm soát ung thư dạ dày định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm khi tế bào ung thư chưa di căn mà còn là “chìa khóa” để tăng cơ hội điều trị triệt để, giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Đặc biệt, với những người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử viêm dạ dày mạn, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư dạ dày, hút thuốc, uống rượu bia, thừa cân nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ.

