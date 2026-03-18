Chạy đua thời gian cứu trẻ sơ sinh sốc phản vệ do uống sữa sau sinh

Sốc phản vệ có thể xảy ra ngay cả ở trẻ sơ sinh. Điều nguy hiểm là rất dễ bỏ sót, vì trẻ không có biểu hiện rõ ràng.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Nhi sơ sinh – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã kịp thời xử trí thành công một ca sốc phản vệ độ 3 ở trẻ sơ sinh chỉ mới sinh được 8 giờ tuổi. Bệnh nhi là bé gái của gia đình anh N.M.H tại xã Tam Sơn (Phú Thọ).

Theo chia sẻ của gia đình, trẻ là con lần thứ 2, đẻ mổ, quá trình mang thai mẹ khỏe mạnh, gia đình không có ai có bệnh lý dị ứng, sau đẻ trẻ khóc tốt, khỏe mạnh, được gia đình chăm sóc.

Trẻ được ăn sữa công thức, bữa đầu trẻ bú được khoảng 10ml, 3 giờ sau gia đình cho trẻ ăn bữa thứ 2 cũng khoảng 10ml, gia đình thấy trẻ ngủ nhiều, mặt đỏ dần, nôn trớ, bụng chướng, đánh thức trẻ không dậy.

Bác sĩ khoa Cấp cứu Nhi – Sơ sinh chia sẻ: "Ngay khi tiếp nhận trẻ lúc đầu tôi nghĩ nhiều đến tình trạng sốc nhiễm trùng vì trẻ li bì, da tái nhợt, nôn trớ, bụng chướng căng, trẻ chưa dùng bất cứ loại thuốc hay tác nhân gì ngoài sữa, nhưng thấy trẻ diễn biến quá nhanh, có ban da, thở rít, tím, nôn liên tục, mất ý thức rất nhanh nên tôi nghĩ đến sốc phản vệ và ngay lập tức cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ cho bé”.

Đúng như chẩn đoán, sau xử trí khoảng vài phút trẻ bắt đầu hồng trở lại, sau khoảng vài giờ sau mạch, các chỉ số sinh tồn của trẻ mới được ổn định. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bé đã ổn định, được ghép mẹ.

Chăm sóc trẻ sơ sinh bị sốc phản vệ - Ảnh BVCC

Đây là trường hợp sốc phản vệ rất nặng nghi do sữa công thức vì trẻ sau đẻ chưa tiếp xúc với tác nhân nào khác ngoài sữa công thức, diễn biến rất nhanh, chẩn đoán ở trẻ sơ sinh rất khó, có thể nhầm với bệnh lý khác như: Nhiễm trùng, suy hô hấp…. trong khi sốc phản vệ đòi hỏi cấp cứu tối khẩn cấp chẩn đoán, xử trí ngay tức thì và chính xác mới cứu sống được tính mạng bệnh nhân.

Những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý: Nổi ban đỏ, mề đay; Tím môi, tím tay chân; Thở nhanh, khó thở

Lừ đừ, bú kém, quấy khóc bất thường; Da tái lạnh... Các dấu hiệu có thể xuất hiện chỉ vài phút đến vài giờ sau khi ăn, dùng thuốc tiêm vắc xin hoặc tiếp xúc với dị nguyên gây dị ứng.

Thông điệp dành cho cha mẹ:

Theo dõi trẻ kỹ sau khi ăn sữa, thức ăn lần đầu, dùng thuốc hoặc tiêm ngừa.

Khi thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Sốc phản vệ diễn tiến rất nhanh, nguy hiểm nhưng có thể cứu sống nếu phát hiện và xử trí kịp thời. Chỉ một phút chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone có thể khiến hàng triệu thiết bị có nguy cơ bị tấn công.

#Sốc phản vệ ở trẻ sơ sinh #Phản ứng dị ứng sữa công thức #Chẩn đoán và cấp cứu sốc phản vệ #Dấu hiệu cảnh báo dị ứng #Quản lý nguy cơ phản vệ ở trẻ nhỏ #Xử trí cấp cứu trẻ sơ sinh nguy kịch

Sống Khỏe

Cứu sống hai mẹ con thai phụ 39 tuần bị sốc phản vệ do ăn ốc

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã thành công cấp cứu hai mẹ con thai phụ 39 tuần bị sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc.

Thai phụ P.T.T.M (25 tuổi), con so, thai 39 tuần, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân sau khi ăn ốc vào tối ngày 7/3.

Khi nhập viện, tình trạng thai phụ rất nặng với mạch 128 lần/phút, huyết áp tụt còn 72/35 mmHg, nhịp thở 26 lần/phút. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy qua ống thông mũi, SpO₂ đạt 98% và xuất hiện mề đay toàn thân.

Sống Khỏe

Cụ bà 76 tuổi sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc 'bổ não' tại nhà

Cụ bà 76 tuổi suýt tử vong sau tiêm thuốc "bổ não" không rõ nguồn gốc tại nhà, phản ứng phản vệ cấp tính được cấp cứu kịp thời nhờ xử trí nhanh.

Theo VTV, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một cụ bà 76 tuổi nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, tụt huyết áp, run tay chân và rét run.

Theo người nhà, trước đó khoảng một giờ, bệnh nhân được tiêm một loại thuốc được giới thiệu là "bổ não" tại nhà. Thuốc không rõ thành phần, không có chỉ định của bác sĩ và không được theo dõi y tế. Ngay sau tiêm, người bệnh xuất hiện rét run từng cơn, mệt lả, dấu hiệu của phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm.

Sống Khỏe

Cứu nữ giáo viên nguy kịch sau ăn bún ngan

Đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao với tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính.

Sau khi ăn bún ngan ngoài hàng, nữ giáo viên 39 tuổi (Hà Nội) bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, nôn, được đưa vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Theo ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực – chống độc, Bệnh viện 19-8, chị C.T.N (39 tuổi, Hà Nội) có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, dị ứng mì chính và một số chất khác, sau 3-4 giờ tự hết.

