Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc u xơ tử cung kích thước lớn kèm khối u buồng trứng to, tình trạng dính phức tạp và thiếu máu mạn tính.

Trước đó khoảng 1 năm, bệnh nhân V. T. G, 52 tuổi (quê ở xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) phát hiện u xơ tử cung nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên đau bụng, đặc biệt đau nhiều khi đến kỳ kinh nên đến Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Phẫu thuật lấy u xơ tử cung kích thước lớn kèm khối u buồng trứng to - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện chụp CT Scanner ổ bụng có tiêm thuốc cản quang, các bác sĩ phát hiện tử cung của bệnh nhân to, đáy tử cung có khối tỷ trọng hỗn hợp, bên trong có vùng hoại tử, kích thước 8×9 cm; buồng trứng trái có nang kích thước 6cm. Từ kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán u xơ tử cung kèm nang buồng trứng trái.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định truyền 2 đơn vị máu và tiến hành phẫu thuật. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ, ê-kíp phẫu thuật đã xử trí thành công khối u và kiểm soát tốt các vị trí dính phức tạp. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Thành công của ca phẫu thuật cho thấy trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ Khoa Phụ sản trong việc xử trí các ca bệnh phụ khoa phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tạo niềm tin cho người dân trên địa bàn.

"Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm u xơ tử cung và các bệnh lý phụ khoa, tránh để khối u phát triển lớn gây thiếu máu và nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khoẻ”, các bác sĩ khuyến cáo.

