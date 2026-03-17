Nam thanh niên tổn thương nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ

Các bác sĩ tại khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao - Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp chấn thương bàn tay nghiêm trọng do pháo nổ.

Tai nạn chỉ trong tích tắc phá hủy gân, xương, cơ khớp

Người bệnh là nam giới trẻ tuổi, nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp bàn tay trái sau khi sử dụng pháo nổ. Theo lời kể của bệnh nhân, trong lúc đốt pháo, quả pháo bất ngờ phát nổ ngay trên tay, khiến bàn tay bị tổn thương nặng.

Ngay sau tai nạn, người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E. Khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận người bệnh bị vết thương dập nát phức tạp bàn tay trái, chảy máu nhiều, nguy cơ tổn thương gân, mạch máu và thần kinh, có nhiều dị vật và mô hoại tử trong vết thương, nguy cơ mất chức năng bàn tay nếu không xử trí kịp thời…

Các bác sĩ nhận định, đây là tổn thương thường gặp trong tai nạn pháo nổ, có mức độ rất nghiêm trọng do lực nổ mạnh gây phá hủy tổ chức sâu như xương, gân, cơ, khớp… Vì vậy, các bác sĩ đã tiến hành xử trí khẩn cấp để bảo tồn tối đa chức năng bàn tay cho người bệnh.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành sơ cứu, cầm máu vết thương cho người bệnh và hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá mức độ tổn thương toàn diện cho người bệnh. Sau đó các bác sĩ tiến hành lên phương án phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương nhằm bảo tồn tối đa chức năng bàn tay trái cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao đã tiến hành cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ dị vật trên bàn tay của người bệnh. Đồng thời, các bác sĩ làm sạch vết thương, bảo tồn tối đa cấu trúc gân, thần kinh và mạch máu còn lại cho người bệnh. Cuối cùng, các bác sĩ đã cố định xương gãy và khớp bị trật cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị tại khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao – Bệnh viện E và theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử thứ phát, đồng thời lên kế hoạch phục hồi chức năng nhằm giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Chấn thương nặng, dễ tàn phế

Theo các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, tai nạn do pháo nổ không chỉ gây tổn thương phần mềm, dập nát bàn tay, gãy xương phức tạp mà còn có thể dẫn đến mất ngón, mất bàn tay, tổn thương phần mềm, bỏng gây di chứng tàn phế vĩnh viễn.

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp gặp ở người trẻ, học sinh, sinh viên, do thiếu kiến thức và chủ quan với mức độ nguy hiểm của pháo.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Tuyến, trưởng khoa khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học thể thao, khuyến cáo: Không tự ý sử dụng pháo, đặc biệt là pháo tự chế hoặc không rõ nguồn gốc; Tuyệt đối không cho trẻ em tiếp xúc với pháo; Tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng pháo…

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về nguy cơ tai nạn do pháo nổ.

Tổn thương sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đặc biệt, TS.BS Nguyễn Trung Tuyến khuyến cáo, tai nạn pháo nổ là hoàn toàn có thể phòng tránh được. Mỗi người cần nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân và người thân, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Trong trường hợp gặp tai nạn về pháo nổ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế, có chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao để được xử trí kịp thời, nhằm bảo tồn tối đa chức năng bàn tay cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Trung Tuyến, BS Phạm Sơn Tùng, BS Lê Vân Nam (Khoa PT Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao)

