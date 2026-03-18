Cứu bé gái 9 tuổi áp xe não, phù não lan rộng khỏi nguy cơ phẫu thuật

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa cứu sống bé gái 9 tuổi bị áp xe não, phù não lan rộng khỏi nguy cơ dẫn lưu mủ não.

Phù não lan rộng, viêm lan sang màng não lân cận

Bé T.A (9 tuổi) đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh thăm khám trong tình trạng đau vùng thái dương, buồn nôn, nôn khoảng 2 lần/ngày, dịch nôn lẫn thức ăn, kèm ho và ăn uống kém.

Kết quả chụp MRI sọ não ghi nhận ổ áp xe não tại thùy thái dương trái kích thước 18 × 13 mm, xung quanh là vùng phù não lan rộng, đồng thời có dấu hiệu viêm lan sang màng não lân cận.

Ổ áp-xe não lan rộng - Ảnh BVCC

BSCKI. Phạm Thị Nhường (Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh), người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhi cho biết: “Ổ áp xe nằm ở thùy thái dương - vùng não phụ trách xử lý âm thanh, trí nhớ và cảm xúc nên đặc biệt nguy hiểm.

Khi kèm phù não lan rộng gây chèn ép mô não lân cận, người bệnh có nguy cơ rối loạn chức năng thần kinh, co giật, thậm chí vỡ ổ áp xe vào khoang não hoặc lan rộng nhiễm trùng, đe dọa tính mạng nếu không được kiểm soát kịp thời”.

Ngay sau khi được chẩn đoán, bé T.A nhanh chóng được: Thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn đa chuyên khoa giữa Nhi khoa, Ngoại thần kinh và Dược lâm sàng để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu; Áp dụng phác đồ nội khoa tích cực, tập trung kiểm soát nhiều nhóm tác nhân gây nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương và chống phù não.

Theo dõi toàn trạng sát sao, kiểm soát các chỉ số viêm và đánh giá chức năng thần kinh hằng ngày nhằm kịp thời điều chỉnh phác đồ và phát hiện sớm các biến chứng.

Bác sĩ Nhường chia sẻ thêm: “May mắn là ổ áp xe của bé T.A được phát hiện ở giai đoạn tương đối sớm, khi chưa gây tổn thương nhu mô não sâu. Với những trường hợp như vậy, lựa chọn đúng phác đồ và kiểm soát điều trị chặt chẽ, hoàn toàn có thể điều trị nội khoa hiệu quả mà không cần can thiệp phẫu thuật dẫn lưu mủ”.

Sau 2 ngày bé T.A hết đau đầu, tình trạng nôn chấm dứt. Sau 4 tuần vùng phù não đã thu hẹp, kích thước ổ áp xe giảm còn 5 × 5.3 mm, trẻ tỉnh táo, ăn uống tốt, chức năng thần kinh ổn định. Sau 8 tuần điều trị: phù não gần như biến mất, ổ áp-xe được kiểm soát hoàn toàn, bé T.A không cần can thiệp phẫu thuật, không xuất hiện di chứng thần kinh và được xuất viện.

“Gia đình thực sự rất lo lắng khi biết con bị áp xe não. Nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, yên tâm vào chuyên môn của các bác sĩ vì trước đây cũng từng khám và điều trị tại Hồng Ngọc. Nhờ sự theo dõi sát sao và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, con đã hồi phục tốt và may mắn không phải trải qua phẫu thuật”, mẹ của bé T.A xúc động chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhiều nguyên nhân gây bệnh dễ tử vong

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, áp-xe não do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đều tạo mủ trong nhu mô não khiến người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao hoặc để lại những di chứng rất nặng nề sau này. Tuy nhiên nếu người bệnh được phát hiện sớm và chẩn đoán, điều trị kịp thời sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong cũng như mức độ di chứng để lại.

Áp xe trong não của những đối tượng khỏe mạnh thường do nguyên nhân là nhiễm vi khuẩn. Áp xe não có xu hướng hay xảy ra ở những người có hệ miễn dịch yếu. Khi bị áp xe não, tình trạng nhiễm trùng sẽ khiến não của người bệnh phù, tạo mủ.

Trong các trường hợp áp xe não do nấm, vi rút hoặc vi khuẩn xâm nhập vào não thông qua vết thương ở đầu hoặc nhiễm trùng ở một nơi khác trong cơ thể. Nhiễm trùng tim và phổi là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của áp xe não. Tuy nhiên, áp xe não cũng có thể bắt đầu từ nhiễm trùng tai hoặc xoang, hoặc thậm chí là răng bị áp xe.

Bệnh nhân hồi phục sau 8 tuần điều trị - Ảnh BVCC

Các triệu chứng áp xe não thường phát triển chậm trong vài tuần, nhưng cũng có thể xuất hiện đột ngột như: Thay đổi về sức khỏe tâm thần như gia tăng sự nhầm lẫn, giảm khả năng phản xạ và cảm thấy khó chịu; Nói ít; Giảm cảm giác; Giảm vận động do mất chức năng cơ bắp; Thay đổi khả năng nhìn; Thay đổi tính cách hoặc hành vi; Nôn; Sốt; Ớn lạnh; Cứng cổ, đặc biệt là khi bị sốt và ớn lạnh; Nhạy cảm với ánh sáng.

Đối với trẻ sơ sinh có thể có thêm các triệu chứng khác như phồng thóp, nôn ói, khóc thét, co cứng ở tay chân.

Phòng ngừa bệnh áp xe não Một số áp xe não có liên quan đến vệ sinh răng miệng kém hoặc nhiễm trùng xoang phức tạp. Người bệnh nên dùng chỉ nha khoa hàng ngày, đánh răng đúng cách và thường xuyên đến nha sĩ để phòng ngừa và điều trị các bệnh răng miệng sớm và triệt để. Điều trị nhiễm trùng xoang bằng thuốc thông mũi. Nếu các triệu chứng của xoang hoặc nhiễm trùng răng vẫn tồn tại dai dẳng, người bệnh cần đến cơ sở Y tế khám và sử dụng thuốc. Người bệnh bị nhiễm HIV nếu không được điều trị thì có nguy cơ cao mắc áp xe não. Do đó, cần phòng tránh nhiễm HIV bằng cách quan hệ tình dục an toàn. Nếu bị nhiễm HIV, người bệnh cần uống thuốc chống vi-rút thường xuyên sẽ giảm đáng kể khả năng bị áp xe não.

