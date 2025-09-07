Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hiểm họa từ chế độ ăn kiêng khắt khe với giới trẻ

Giảm cân bằng chế độ ăn kiêng khắt khe tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, từ mất cân bằng dinh dưỡng đến suy giảm sức đề kháng và tâm lý căng thẳng.

Trương Hiền

Trong xã hội hiện đại, việc có một thân hình cân đối luôn được coi trọng, đặc biệt là ở giới trẻ. Trước áp lực hình thể, nhiều bạn trẻ đã áp dụng các chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, từ việc cắt hoàn toàn tinh bột, hạn chế chất béo đến nhịn ăn nhiều ngày. Mặc dù mục đích là giảm cân nhanh chóng, nhưng hậu quả mà những chế độ này mang lại không hề nhỏ.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Chế độ ăn kiêng quá khắt khe thường dẫn đến thiếu protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, mệt mỏi và chán ăn.

Rối loạn tiêu hóa và chuyển hóa

Nhịn ăn hoặc cắt giảm một nhóm thực phẩm quan trọng có thể gây rối loạn tiêu hóa, táo bón, hoặc tiêu chảy. Đồng thời, việc chuyển hóa năng lượng bị rối loạn có thể khiến cân nặng khó kiểm soát và thậm chí tăng trở lại khi ăn bình thường.

z6976128423198-15558d2839f3b30caf50a2005c17c09f.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý

Giới trẻ áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan dễ gặp các vấn đề tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm, hoặc rối loạn ăn uống (ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều theo chu kỳ). Tâm lý căng thẳng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và khả năng tập trung.

Tác hại lâu dài với cơ thể

Việc thiếu hụt dưỡng chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến phát triển cơ bắp, sức khỏe xương, tim mạch và hệ thần kinh. Ở nữ giới, chế độ ăn kiêng cực đoan còn có thể gây rối loạn kinh nguyệt và nguy cơ loãng xương sớm.

Giảm hiệu suất học tập và làm việc

Thiếu năng lượng và chất dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung, ghi nhớ và sức bền trong học tập, làm việc.

Gây mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng

Khi áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, cơ thể thường không nhận đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết để duy trì các hoạt động sống cơ bản. Thiếu calo, vitamin và khoáng chất làm giảm hiệu suất hoạt động của các cơ quan, dẫn đến cảm giác mệt mỏi liên tục, chóng mặt và khó tập trung. Đồng thời, hệ miễn dịch cũng bị suy yếu, khiến cơ thể dễ nhiễm virus, vi khuẩn và các bệnh thông thường.

Tăng nguy cơ rối loạn hormone

Chế độ ăn kiêng cực đoan, đặc biệt khi cắt giảm nghiêm ngặt tinh bột, chất béo hoặc protein, có thể gây mất cân bằng hormone trong cơ thể. Hormone điều chỉnh quá trình trao đổi chất, cảm giác đói no, giấc ngủ, tâm trạng và chức năng sinh sản. Khi thiếu hụt dưỡng chất, lượng hormone như insulin, leptin, cortisol và estrogen có thể thay đổi bất thường, dẫn đến chuyển hóa chậm, cảm giác thèm ăn thất thường, căng thẳng và lo lắng. Ở nữ giới, việc này còn có thể gây rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe lâu dài như loãng xương hay rối loạn tim mạch.

Ảnh hưởng tiêu cực đến da và tóc

Khi áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, cơ thể thường không nhận đủ protein, chất béo, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Protein là thành phần cơ bản để xây dựng tế bào da và tóc, còn các axit béo thiết yếu, vitamin A, C, E, cùng các khoáng chất như kẽm và sắt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm, độ đàn hồi của da và sức khỏe tóc. Thiếu hụt các dưỡng chất này dẫn đến da khô, sạm, mất sức sống, xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Lời khuyên từ chuyên gia

Các bác sĩ dinh dưỡng khuyến nghị, thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, giới trẻ nên xây dựng chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, trái cây, protein và chất béo lành mạnh. Kết hợp vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp giảm cân an toàn mà vẫn đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Giảm cân không nên là cuộc chạy đua nhanh chóng mà bỏ qua sức khỏe. Chế độ ăn kiêng cực đoan có thể mang lại kết quả tức thì, nhưng rủi ro lâu dài là điều không thể xem nhẹ. Lựa chọn thông minh và cân bằng chính là chìa khóa giúp giới trẻ vừa đẹp vừa khỏe.

#chế độ ăn kiêng khắt khe #giới trẻ giảm cân #thiếu hụt dinh dưỡng #rối loạn tiêu hóa #tác động tâm lý của ăn kiêng #rối loạn hormone

Bài liên quan

Sống Khỏe

Giảm cân hiệu quả bắt đầu từ… giấc ngủ

Giấc ngủ giúp cơ thể nghỉ ngơi và là trợ thủ đắc lực trong hành trình giảm cân. Ngủ đủ và ngủ sâu giúp duy trì trao đổi chất, hạn chế tích mỡ thừa.

Bạn ăn kiêng nghiêm ngặt, tập luyện đều đặn nhưng cân nặng vẫn giậm chân tại chỗ? Có thể nguyên nhân nằm ở giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ đủ và ngủ sâu không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.

Giấc ngủ là thời gian cơ thể phục hồi, cân bằng hormone và điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Bỏ qua yếu tố này, nỗ lực giảm cân của bạn có thể kém hiệu quả, thậm chí phản tác dụng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều gì sẽ xảy ra nếu uống giấm táo mỗi ngày?

Uống giấm táo mỗi ngày có thể giúp giảm cân, ổn định đường huyết. Tuy nhiên, giấm táo chứa axit axetic, có thể gây hại nếu tiêu thụ quá mức.

Giấm táo được tạo ra thông qua quá trình lên men từ quả táo, mang trong mình hương vị chua nhẹ và chứa nhiều thành phần có lợi cho cơ thể, đặc biệt là axit axetic – thành phần chủ đạo giúp nhiều người sử dụng để cải thiện sức khỏe.

  • Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Axit axetic trong giấm táo có khả năng tăng cường trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ thừa và giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Điều này góp phần kiểm soát lượng insulin, từ đó giảm cảm giác đói và lượng thức ăn tiêu thụ. Uống giấm táo trước bữa ăn thường giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn.
  • Cân bằng hệ vi sinh đường ruột: Giấm táo giúp giảm tình trạng táo bón, tạo điều kiện phát triển cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa.
  • Ổn định đường huyết: Đặc biệt hữu ích cho người bị tiểu đường type 2, giấm táo có tác dụng hỗ trợ kiểm soát nồng độ đường trong máu, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Làm sao để thoát khỏi thói quen ăn vì buồn?

Ăn vì cảm xúc là một thói quen phổ biến nhưng nguy hiểm, có thể dẫn đến tăng cân, rối loạn tiêu hóa và sức khỏe tinh thần suy giảm.

Không phải lúc nào cảm giác thèm ăn cũng bắt nguồn từ nhu cầu thực sự của cơ thể. Nhiều người tìm đến đồ ăn như một cách xoa dịu nỗi buồn, căng thẳng hoặc cô đơn – thói quen tưởng vô hại nhưng có thể để lại hậu quả lâu dài cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bạn từng mở tủ lạnh chỉ vì một ngày tồi tệ? Ăn vì cảm xúc, đặc biệt là ăn vì buồn là một vòng luẩn quẩn dễ khiến bạn tăng cân, rối loạn tiêu hóa và thậm chí trở nên lệ thuộc vào thực phẩm như một cơ chế đối phó với cảm xúc tiêu cực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới