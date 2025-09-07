Hiểm họa từ chế độ ăn kiêng khắt khe với giới trẻ

Giảm cân bằng chế độ ăn kiêng khắt khe tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, từ mất cân bằng dinh dưỡng đến suy giảm sức đề kháng và tâm lý căng thẳng.

Trong xã hội hiện đại, việc có một thân hình cân đối luôn được coi trọng, đặc biệt là ở giới trẻ. Trước áp lực hình thể, nhiều bạn trẻ đã áp dụng các chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, từ việc cắt hoàn toàn tinh bột, hạn chế chất béo đến nhịn ăn nhiều ngày. Mặc dù mục đích là giảm cân nhanh chóng, nhưng hậu quả mà những chế độ này mang lại không hề nhỏ.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Chế độ ăn kiêng quá khắt khe thường dẫn đến thiếu protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, mệt mỏi và chán ăn.

Rối loạn tiêu hóa và chuyển hóa

Nhịn ăn hoặc cắt giảm một nhóm thực phẩm quan trọng có thể gây rối loạn tiêu hóa, táo bón, hoặc tiêu chảy. Đồng thời, việc chuyển hóa năng lượng bị rối loạn có thể khiến cân nặng khó kiểm soát và thậm chí tăng trở lại khi ăn bình thường.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý

Giới trẻ áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan dễ gặp các vấn đề tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm, hoặc rối loạn ăn uống (ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều theo chu kỳ). Tâm lý căng thẳng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và khả năng tập trung.

Tác hại lâu dài với cơ thể

Việc thiếu hụt dưỡng chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến phát triển cơ bắp, sức khỏe xương, tim mạch và hệ thần kinh. Ở nữ giới, chế độ ăn kiêng cực đoan còn có thể gây rối loạn kinh nguyệt và nguy cơ loãng xương sớm.

Giảm hiệu suất học tập và làm việc

Thiếu năng lượng và chất dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung, ghi nhớ và sức bền trong học tập, làm việc.

Gây mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng

Khi áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, cơ thể thường không nhận đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết để duy trì các hoạt động sống cơ bản. Thiếu calo, vitamin và khoáng chất làm giảm hiệu suất hoạt động của các cơ quan, dẫn đến cảm giác mệt mỏi liên tục, chóng mặt và khó tập trung. Đồng thời, hệ miễn dịch cũng bị suy yếu, khiến cơ thể dễ nhiễm virus, vi khuẩn và các bệnh thông thường.

Tăng nguy cơ rối loạn hormone

Chế độ ăn kiêng cực đoan, đặc biệt khi cắt giảm nghiêm ngặt tinh bột, chất béo hoặc protein, có thể gây mất cân bằng hormone trong cơ thể. Hormone điều chỉnh quá trình trao đổi chất, cảm giác đói no, giấc ngủ, tâm trạng và chức năng sinh sản. Khi thiếu hụt dưỡng chất, lượng hormone như insulin, leptin, cortisol và estrogen có thể thay đổi bất thường, dẫn đến chuyển hóa chậm, cảm giác thèm ăn thất thường, căng thẳng và lo lắng. Ở nữ giới, việc này còn có thể gây rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe lâu dài như loãng xương hay rối loạn tim mạch.

Ảnh hưởng tiêu cực đến da và tóc

Khi áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, cơ thể thường không nhận đủ protein, chất béo, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Protein là thành phần cơ bản để xây dựng tế bào da và tóc, còn các axit béo thiết yếu, vitamin A, C, E, cùng các khoáng chất như kẽm và sắt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm, độ đàn hồi của da và sức khỏe tóc. Thiếu hụt các dưỡng chất này dẫn đến da khô, sạm, mất sức sống, xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Lời khuyên từ chuyên gia

Các bác sĩ dinh dưỡng khuyến nghị, thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, giới trẻ nên xây dựng chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, trái cây, protein và chất béo lành mạnh. Kết hợp vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp giảm cân an toàn mà vẫn đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Giảm cân không nên là cuộc chạy đua nhanh chóng mà bỏ qua sức khỏe. Chế độ ăn kiêng cực đoan có thể mang lại kết quả tức thì, nhưng rủi ro lâu dài là điều không thể xem nhẹ. Lựa chọn thông minh và cân bằng chính là chìa khóa giúp giới trẻ vừa đẹp vừa khỏe.