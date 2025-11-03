Hà Nội

Loại quả bán đầy chợ Việt sang trời Tây "tranh mua như đặc sản"

Kinh doanh

Loại quả bán đầy chợ Việt sang trời Tây "tranh mua như đặc sản"

Là loại gia vị phổ biến, chỉ vài chục nghìn đồng/kg ở Việt Nam nhưng khi xuất sang các thị trường lớn giá lên tới gần 1 triệu đồng/kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, mặt hàng chanh tươi lọt vào top 10 loại quả có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt 62,6 triệu USD, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: YouMed
Hiện, chanh Việt Nam đã có mặt tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường quen thuộc như UAE, Malaysia, Hà Lan, Oman, Maldives, Singapore... Ảnh: Internet
Tỉnh Long An (cũ) được xem là trung tâm sản xuất chanh lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 1/6 tổng sản lượng toàn quốc. Ảnh: Dân Việt
Chanh Việt Nam được ưa chuộng nhờ mùi thơm dịu, vị thanh và không hạt, được xem là vượt trội so với chanh nhập từ các quốc gia khác. Ảnh: VietLinh Agrimex
Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn nhập chanh Việt Nam để tái xuất sang các nước vùng Vịnh như Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Qatar...Ảnh: VietLinh Agrimex
Tại Trung Đông, chanh xanh Việt Nam được sử dụng cho các món ăn cần độ thơm và pha chế đồ uống. Ảnh: Suckhoedoisong
Ngoài Trung Đông, chanh không hạt Việt Nam còn có mặt tại châu Âu, châu Á, và đặc biệt rất nổi tiếng tại New Zealand. Ảnh: Annam Gourmet
Bà Tredene Dobson, cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết, chanh Việt Nam được ví như “vàng xanh” tại quốc gia này bởi giá bán tới hơn 50 NZD (31,1 USD, tương đương hơn 850.000 đồng/kg). Ảnh: Cây xanh Hương Lộc
Ở Việt Nam, chanh là gia vị phổ biến không thể thiếu trong các nhà hàng. Ảnh: Báo Tin tức
Giá chanh không hạt tại vườn ở Việt Nam dao động từ 15.000-25.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán lẻ tại siêu thị, chợ có thể từ 25.000 - 35.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
#Xuất khẩu chanh tươi Việt Nam #Thị trường quốc tế chanh Việt #Năng suất và trung tâm sản xuất chanh #Chanh không hạt và đặc điểm nổi bật #Thị trường Trung Đông và chanh Việt #Chanh Việt tại châu Âu và New Zealand

