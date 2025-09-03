Hà Nội

Những loại quả khổng lồ trồng tại Việt Nam gây xôn xao thị trường

Kinh doanh

Trong những năm gần đây, nhiều loại quả khổng lồ được nông dân Việt Nam trồng thành công đã khiến dư luận xôn xao, bởi kích thước vượt trội và giá trị kinh tế.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tại Lâm Đồng và một số tỉnh miền núi phía Bắc, những trái bí nặng tới hàng trăm kg, phải cần nhiều người mới có thể di chuyển. Ảnh: Tiền phong
Loại bí này thường được trồng để tham gia hội chợ nông sản hoặc phục vụ tham quan, chụp ảnh, thay vì bán đại trà. Ảnh: Tiền phong
Mới đây, một hộ dân ở Lâm Đồng thu hoạch được quả bí ngô nặng hơn 170kg, vượt gần 50kg so với kỷ lục quả bí ngô lớn nhất Việt Nam được ghi nhận năm 2019. Ảnh: Tiền phong
Loại bí này thường được trồng để tham gia hội chợ nông sản hoặc phục vụ tham quan, chụp ảnh, thay vì bán đại trà. Ảnh: Tiền phong
Dưa hấu siêu to tại miền Tây Nam Bộ nặng trên 20 – 30 kg, to gấp nhiều lần dưa hấu thường. Ảnh: Vietnamnet
Vào dịp Tết, những quả dưa này thường được khắc chữ thư pháp, bán với giá cao nhờ tính độc đáo và ý nghĩa phong thủy. Ảnh: Phunuonline
Những trái mít khổng lồ nặng tới vài chục kg cũng từng gây xôn xao mạng xã hội. Trong ảnh là quả mít "khủng" gần 55kg ở Hải Phòng. Ảnh: Vietnamnet
Theo chia sẻ của chủ nhân, quả mít gần 55kg này dày múi, màu vàng ươm, múi mít to, dài bằng cả bàn tay. Ảnh: Vietnamnet
Thôn Chánh Trạch 2 (trước kia thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) nay là tỉnh Gia Lai, nổi tiếng với việc trồng bí đao khổng lồ, nặng hàng chục kg. Ảnh: Tiền phong
Đáng chú ý, có những trái bí nặng tới nửa tạ. Ảnh: Tiền phong
Ngoài cung cấp quả ra thị trường, các hộ trồng bí khổng lồ còn phát triển du lịch trải nghiệm tại vườn. Ảnh: Tiền phong
