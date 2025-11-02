[INFOGRAPHIC] Loại táo đắt nhất hành tinh, nửa triệu đồng/quả

Sekai Ichi được mệnh danh là "ngon nhất thế giới" nhờ các kỹ thuật canh tác vô cùng phức tạp và tỉ mỉ.
Mẫu xe tay ga Honda Genio 2026 vừa chính thức được cho ra mắt thị trường Đông Nam Á, giá từ hơn 31 triệu đồng. Xe có thiết kế đồ họa rất cuốn hút thế hệ Gen Z.
Nhiều CEO, Chủ tịch ngân hàng tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội khi lần đầu trình diễn như ca sĩ trong các hoạt động nội bộ.
Từ loài bò sát hoang dã, dông cát trở thành đặc sản độc đáo được ưa chuộng của miền Trung, giá tới 400.000 đồng/kg.
Ngoài bất động sản và dàn xe sang, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt nổi tiếng.
Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh là một trong những phú bà nổi tiếng của Vbiz, sở hữu bất động sản trăm tỷ, xế hộp đắt đỏ và hàng hiệu.
Sau một ngày công an ngăn đường thực thi nhiệm vụ, nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đã đồng loạt đóng cửa, dán thông báo xin nghỉ bán hàng.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh từng giữ vai trò điều hành tại nhiều doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực, từ giải trí, làm phim, đến bất động sản, thương mại,...
Với mức giá chào bán lên tới gần 45 tỷ đồng, chú ngựa màu đen giống Marwari 2,5 tuổi trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc Rajasthan (Ấn Độ).
Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu giúp nhà sáng lập Tập đoàn SoftBank vượt Tadashi Yanai của Uniqlo để trở thành người giàu nhất Nhật Bản.
UBCKNN yêu cầu Vimico bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Doanh nghiệp này trước đó bị phạt 300 triệu đồng vì bán “chui” 2 triệu cổ phiếu.
Huấn Hoa Hồng hiện là Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng, góp vốn tại ít nhất 5 công ty, trải rộng từ dịch vụ, quảng cáo đến bất động sản.
Dabaco đã thông qua dự án đầu tư xây dựng toà nhà trung tâm thương mại, chung cư tại Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng.
Số lượng hạn chế cùng với điều kiện khai thác khắc nghiệt và hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng là những yếu tố đẩy giá cua hoàng đế lên cao.
Theo Forbes, thế giới có hơn 3.000 tỷ phú trên khắp thế giới, nhưng một phần ba danh sách đến từ Mỹ.
Không chỉ xuất hiện với hình ảnh giản dị, cách làm của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn khiến người nhận được vui mừng, xúc động và nhớ mãi về sau.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan trong mùa gió Đông Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.
Tiên Nguyễn sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ, bao gồm nhiều món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Burberry...
Từng làm thức ăn cho lợn, nay cá thầu dầu khô được ưa chuộng trên thị trường nhờ hương vị ngọt béo, thơm đặc trưng và quy trình chế biến tỉ mỉ.
Tiên Nguyễn đang trực tiếp tham gia công việc kinh doanh của gia đình, giữ chức Tổng Giám Đốc của DAFC.
Viglacera chốt quyền nhận cổ tức vào ngày 12/11 và thanh toán vào 5/12, trong bối cảnh lợi nhuận quý 3 giảm mạnh còn 117 tỷ đồng – thấp nhất 7 quý.
Gian hàng trưng bày đá quý tại Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút nhiều khách tham quan bởi có nhiều sản phẩm độc đáo, giá từ vài triệu đồng đến vài tỷ đồng.