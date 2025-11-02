Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Loại táo đắt nhất hành tinh, nửa triệu đồng/quả

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] Loại táo đắt nhất hành tinh, nửa triệu đồng/quả

Sekai Ichi được mệnh danh là "ngon nhất thế giới" nhờ các kỹ thuật canh tác vô cùng phức tạp và tỉ mỉ.

loai-tao-dat-nhat-hanh-tinh.jpg
#Táo Sekai Ichi đắt nhất thế giới #Kỹ thuật canh tác phức tạp #Táo cao cấp nổi tiếng #Giá trị và danh tiếng của táo #Nhãn hiệu táo sang trọng #táo đắt đỏ

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới