Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loại quả ví như 'vàng đen' ở Hà Tĩnh nhộn nhịp vào mùa thu hoạch

Kinh doanh

Loại quả ví như 'vàng đen' ở Hà Tĩnh nhộn nhịp vào mùa thu hoạch

Mỗi độ từ tháng 8 - 10 hằng năm là thời điểm người dân miền núi Hà Tĩnh nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch trám đen – loại cây được ví như “vàng đen” của núi rừng.

Thanh Hà
Những ngày đầu tháng 9, người dân miền núi Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, tất bật thu hoạch sớm quả trám đen.
Những ngày đầu tháng 9, người dân miền núi Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, tất bật thu hoạch sớm quả trám đen.
Ở các xã như Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Giang, Sơn Tiến, Vũ Quang.., trám đen không chỉ là đặc sản mà còn là cây trồng chủ lực, giúp người dân cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.
Ở các xã như Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Giang, Sơn Tiến, Vũ Quang.., trám đen không chỉ là đặc sản mà còn là cây trồng chủ lực, giúp người dân cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.
Thu hoạch trám phải trèo cây hoặc dùng sào dài có lưỡi liềm để cắt từng chùm. Đây là công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhưng mang lại thu nhập khá. Mỗi ngày nếu hái được 1 – 1,5 tạ trám thì thu nhập được 1 đến 1,2 triệu đồng.
Thu hoạch trám phải trèo cây hoặc dùng sào dài có lưỡi liềm để cắt từng chùm. Đây là công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhưng mang lại thu nhập khá. Mỗi ngày nếu hái được 1 – 1,5 tạ trám thì thu nhập được 1 đến 1,2 triệu đồng.
Theo người dân địa phương, mỗi cây trám trưởng thành có thể cho thu hoạch từ 10kg đến 1 tạ quả mỗi năm, mang lại nguồn thu khá lớn. Đặc biệt, cây không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, ít tốn chi phí đầu tư nhưng hiệu quả kinh tế lại cao.
Theo người dân địa phương, mỗi cây trám trưởng thành có thể cho thu hoạch từ 10kg đến 1 tạ quả mỗi năm, mang lại nguồn thu khá lớn. Đặc biệt, cây không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, ít tốn chi phí đầu tư nhưng hiệu quả kinh tế lại cao.
Hiện tại, giá trám đen dao động từ 90.000 đến 120.000 đồng/kg. Nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn, nhiều hộ dân đã chủ động nhân giống, trồng thêm trám quanh vườn để tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Hiện tại, giá trám đen dao động từ 90.000 đến 120.000 đồng/kg. Nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn, nhiều hộ dân đã chủ động nhân giống, trồng thêm trám quanh vườn để tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Trám năm nay được mùa, nhưng nếu không hái kịp mà gặp mưa lớn thì sẽ rụng, hư hỏng, giảm chất lượng. Nhiều gia đình phải thuê thêm người để thu hái sớm, chấp nhận tăng chi phí để đảm bảo sản lượng.
Trám năm nay được mùa, nhưng nếu không hái kịp mà gặp mưa lớn thì sẽ rụng, hư hỏng, giảm chất lượng. Nhiều gia đình phải thuê thêm người để thu hái sớm, chấp nhận tăng chi phí để đảm bảo sản lượng.
Trám đen là cây thân gỗ, từ khi trồng đến lúc thu hoạch mất khoảng 5 năm. Một cây trưởng thành có thể cho thu hàng chục kg quả mỗi mùa. Đặc biệt, nhiều cây cổ thụ trên 50 năm tuổi có thể mang lại thu nhập từ 5 – 15 triệu đồng/mùa. “Trám cổ thụ quả thường mập, thơm, ăn bùi nên rất được ưa chuộng”, ông Nam xã Sơn Giang chia sẻ.
Trám đen là cây thân gỗ, từ khi trồng đến lúc thu hoạch mất khoảng 5 năm. Một cây trưởng thành có thể cho thu hàng chục kg quả mỗi mùa. Đặc biệt, nhiều cây cổ thụ trên 50 năm tuổi có thể mang lại thu nhập từ 5 – 15 triệu đồng/mùa. “Trám cổ thụ quả thường mập, thơm, ăn bùi nên rất được ưa chuộng”, ông Nam xã Sơn Giang chia sẻ.
“Ngày xưa trồng trám chủ yếu để lấy gỗ, bây giờ quả trám lại trở thành đặc sản được săn đón. Cây vừa cho bóng mát, vừa sinh lời, thương lái còn đến tận vườn thu mua nên chúng tôi không phải lo đầu ra”, bà Hà– một hộ dân ở xã Vũ Quang chia sẻ.
“Ngày xưa trồng trám chủ yếu để lấy gỗ, bây giờ quả trám lại trở thành đặc sản được săn đón. Cây vừa cho bóng mát, vừa sinh lời, thương lái còn đến tận vườn thu mua nên chúng tôi không phải lo đầu ra”, bà Hà– một hộ dân ở xã Vũ Quang chia sẻ.
Trám năm nay được mùa, quả mập, đều, bên ngoài đên lánh bên trong vàng óng.
Trám năm nay được mùa, quả mập, đều, bên ngoài đên lánh bên trong vàng óng.
Vào mùa thu hoạch, khung cảnh tại “thủ phủ” trám đen Hương Sơn trở nên nhộn nhịp khi các thương lái đổ về thu mua. Một số hộ có từ vài đến hàng chục cây trám cổ thụ, mỗi mùa có thể thu về hàng chục triệu đồng.
Vào mùa thu hoạch, khung cảnh tại “thủ phủ” trám đen Hương Sơn trở nên nhộn nhịp khi các thương lái đổ về thu mua. Một số hộ có từ vài đến hàng chục cây trám cổ thụ, mỗi mùa có thể thu về hàng chục triệu đồng.
Thanh Hà
#Hà Tĩnh #vàng đen #trám đen #thu hoạch #nhộn nhịp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT