Loài ngựa vằn lớn nhất hành tinh còn sót lại, nặng gần nửa tấn

Loài ngựa vằn lớn nhất hành tinh còn sót lại, nặng gần nửa tấn

Ngựa vằn Grévy (Equus grevyi) là một trong ba loài ngựa vằn còn tồn tại trên Trái Đất, nổi bật với kích cỡ đáng nể và sọc vằn đặc trưng.

Ngựa vằn Grévy là loài lớn nhất trong họ ngựa. Chúng có thể cao tới 1,6 mét và nặng hơn 400 kg, vượt trội so với ngựa vằn đồng bằng và ngựa vằn núi. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi của chúng bắt nguồn từ một chính khách Pháp. Loài ngựa vằn này được đặt tên theo Jules Grévy – một vị Tổng thống Pháp thế kỷ 19, người được tặng một cá thể ngựa vằn từ Ethiopia như món quà ngoại giao. Ảnh: Pinterest.
Chúng có hoa văn sọc đặc biệt hơn các loài khác. Sọc của ngựa vằn Grévy mảnh, dày đặc và đều đặn hơn, đặc biệt vùng bụng hoàn toàn trắng, khác biệt rõ với các loài ngựa vằn khác. Ảnh: Pinterest.
Ngựa vằn Grévy sống chủ yếu ở vùng bán sa mạc. Chúng phân bố ở miền bắc Kenya và nam Ethiopia, nơi khí hậu khô hạn và nguồn nước khan hiếm, buộc chúng phải di chuyển xa mỗi ngày để tìm thức ăn và nước uống. Ảnh: Pinterest.
Chúng có tập tính xã hội linh hoạt. Không giống ngựa vằn đồng bằng sống theo đàn cố định, ngựa vằn Grévy có thể sống đơn lẻ hoặc trong nhóm tạm thời, tùy thuộc vào điều kiện thức ăn và nước. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ khô cứng. Ngựa vằn Grévy có khả năng tiêu hóa tốt các loại cỏ ít dinh dưỡng mà nhiều loài ăn cỏ khác bỏ qua, giúp chúng thích nghi với môi trường khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu của chúng giống lừa hơn là ngựa. Thay vì hí như ngựa, ngựa vằn Grévy phát ra âm thanh trầm và dài – đặc trưng của loài lừa, phản ánh mối quan hệ tiến hóa gần gũi giữa chúng. Ảnh: Pinterest.
Chúng là loài ngựa vằn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ước tính chỉ còn khoảng 2.500 cá thể trong tự nhiên do mất môi trường sống, cạnh tranh với gia súc và nạn săn trộm. Chúng hiện được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN ở mức “Nguy cấp”. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#ngựa vằn Grévy #loài ngựa lớn nhất #ngựa vằn Ethiopia #sọc vằn đặc trưng #ngựa vằn nguy cấp #động vật hoang dã châu Phi

