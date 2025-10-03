Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài vật kỳ lạ nhất hành tinh, cổ dài như hươu, chân ba ngón, có vòi

Giải mã

Loài vật kỳ lạ nhất hành tinh, cổ dài như hươu, chân ba ngón, có vòi

Macrauchenia là một loài động vật có vú cổ đại từng sinh sống ở Nam Mỹ, nổi bật bởi ngoại hình kỳ lạ kết hợp nhiều đặc điểm của các loài khác nhau.

T.B (tổng hợp)
Có kích thước khá lớn. Macrauchenia trưởng thành có thể dài tới 3 mét và cao khoảng 2 mét, nặng gần 1 tấn, khiến chúng trông rất đồ sộ. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước khá lớn. Macrauchenia trưởng thành có thể dài tới 3 mét và cao khoảng 2 mét, nặng gần 1 tấn, khiến chúng trông rất đồ sộ. Ảnh: Pinterest.
Có chiếc cổ dài đặc trưng. Macrauchenia sở hữu chiếc cổ dài giống hươu cao cổ, giúp chúng dễ dàng tiếp cận lá cây và cành cao trong môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
Có chiếc cổ dài đặc trưng. Macrauchenia sở hữu chiếc cổ dài giống hươu cao cổ, giúp chúng dễ dàng tiếp cận lá cây và cành cao trong môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
Ba ngón chân. Mỗi bàn chân của chúng có ba ngón, giúp cơ thể nặng nề di chuyển ổn định trên địa hình gồ ghề và bùn lầy. Ảnh: Pinterest.
Ba ngón chân. Mỗi bàn chân của chúng có ba ngón, giúp cơ thể nặng nề di chuyển ổn định trên địa hình gồ ghề và bùn lầy. Ảnh: Pinterest.
Có thể có vòi ngắn. Các nhà khoa học cho rằng cấu trúc hộp sọ của loài này gợi ý chúng có một chiếc vòi ngắn giống loài lợn vòi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Có thể có vòi ngắn. Các nhà khoa học cho rằng cấu trúc hộp sọ của loài này gợi ý chúng có một chiếc vòi ngắn giống loài lợn vòi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Là loài ăn thực vật. Chúng là loài động vật ăn cỏ, chuyên gặm cỏ, lá cây và thảo mộc, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Là loài ăn thực vật. Chúng là loài động vật ăn cỏ, chuyên gặm cỏ, lá cây và thảo mộc, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Sống cùng thời với loài người nguyên thủy. Macrauchenia tồn tại đến khoảng 10.000 năm trước, trùng với thời điểm con người bắt đầu định cư ở Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Sống cùng thời với loài người nguyên thủy. Macrauchenia tồn tại đến khoảng 10.000 năm trước, trùng với thời điểm con người bắt đầu định cư ở Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Được miêu tả lần đầu bởi Darwin. Những hóa thạch đầu tiên của Macrauchenia được Charles Darwin phát hiện trong chuyến hải hành nổi tiếng trên tàu Beagle. Ảnh: Pinterest.
Được miêu tả lần đầu bởi Darwin. Những hóa thạch đầu tiên của Macrauchenia được Charles Darwin phát hiện trong chuyến hải hành nổi tiếng trên tàu Beagle. Ảnh: Pinterest.
Quan hệ họ hàng chưa rõ ràng. Trong thời gian dài, việc xác định họ hàng của Macrauchenia gây tranh cãi, và nghiên cứu ADN gần đây mới cho thấy chúng có quan hệ gần với họ Lạc đà. Ảnh: Pinterest.
Quan hệ họ hàng chưa rõ ràng. Trong thời gian dài, việc xác định họ hàng của Macrauchenia gây tranh cãi, và nghiên cứu ADN gần đây mới cho thấy chúng có quan hệ gần với họ Lạc đà. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Loài vật cổ đại Nam Mỹ #Macrauchenia #động vật có vú cổ đại #hình dạng kỳ lạ #động vật ăn cỏ #hệ sinh thái cổ đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT