Loài vật bí ẩn nhất rừng rậm Amazon, có tập tính giao phối hết sức kỳ lạ

Giải mã

Loài vật bí ẩn nhất rừng rậm Amazon, có tập tính giao phối hết sức kỳ lạ

Ẩn mình trong những dòng sông rộng lớn của rừng Amazon, cá heo sông Amazon (Inia geoffrensis) là loài động vật có vú mang trong mình nhiều đặc điểm lạ thường.

T.B (tổng hợp)
Màu hồng độc đáo. Không giống các loài cá heo khác, cá heo sông Amazon có da màu hồng nhạt đến hồng đậm, đặc biệt rực rỡ hơn khi chúng phấn khích. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu trong nước ngọt. Đây là một trong số ít loài cá heo hoàn toàn sinh sống ở sông ngòi, đặc biệt là lưu vực sông Amazon và Orinoco. Ảnh: Pinterest.
Khả năng xoay cổ linh hoạt. Khác với cá heo biển, loài này có thể xoay cổ gần 180 độ nhờ cấu trúc xương cổ đặc biệt, giúp chúng săn mồi trong môi trường phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Thị giác kém nhưng định vị siêu việt. Mắt chúng nhỏ và thị lực yếu do môi trường đục ngầu, nhưng khả năng định vị bằng sóng siêu âm lại cực kỳ chính xác. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng. Cá heo sông Amazon săn nhiều loại cá, cua, rùa nhỏ và đôi khi cả cá piranha, khiến chúng trở thành kẻ săn mồi bậc cao trong sông Amazon. Ảnh: Pinterest.
Tính cách hòa đồng. Khác với nhiều loài cá heo khác sống theo đàn lớn, cá heo sông Amazon thường sống theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Chúng khá thân thiện với con người. Ảnh: Pinterest.
Tập tính giao phối kỳ lạ. Con đực thường tặng những món quà như cành cây, gỗ trôi hoặc rùa nhỏ cho con cái trong mùa sinh sản để thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Hình tượng huyền thoại. Trong văn hóa bản địa Amazon, chúng được gọi là “boto” và gắn liền với truyền thuyết biến thành người quyến rũ phụ nữ vào ban đêm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
