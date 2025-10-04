Hà Nội

Ác mộng loài vật đứng 2 chân, cao 6 mét, đầy móng sắc nhọn

Giải mã

Có kích thước ấn tượng, loài lười đất khổng lồ thời tiền sử Eremotherium từng thống trị khắp châu Mỹ, để lại dấu ấn đặc biệt trong tiến hóa động vật có vú.

T.B (tổng hợp)
Kích thước khổng lồ ấn tượng. Eremotherium có thể cao tới 6 mét khi đứng bằng hai chân sau, nặng hơn 3 tấn, trở thành một trong những loài lười lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Sống vào thế Pleistocene. Chúng sinh sống cách đây khoảng 2 triệu đến 10.000 năm, cùng thời với voi ma mút và hổ răng kiếm. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp châu Mỹ. Hóa thạch Eremotherium được tìm thấy từ miền Nam Hoa Kỳ, Trung Mỹ cho đến khắp Nam Mỹ, chứng tỏ khả năng thích nghi với môi trường đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn hoàn toàn thực vật. Chúng là loài ăn lá, sử dụng hàm và móng lớn để kéo cành cây cao xuống, phục vụ nhu cầu dinh dưỡng khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Móng vuốt lớn và khỏe. Eremotherium có móng cong dài, giúp chúng bám chắc khi đứng thẳng, bẻ cành cây hoặc tự vệ trước kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Sống theo đàn nhỏ. Bằng chứng hóa thạch cho thấy chúng có thể di chuyển theo nhóm để tăng cơ hội sinh tồn và bảo vệ con non. Ảnh: Pinterest.
Là một phần quan trọng của hệ sinh thái. Với vai trò là loài ăn thực vật khổng lồ, chúng tác động mạnh mẽ đến thảm thực vật, định hình hệ sinh thái cổ đại. Ảnh: revistapesquisa.fapesp.br.
Bị con người săn bắt. Các dấu tích khảo cổ cho thấy Eremotherium từng bị thợ săn thời kỳ đồ đá tấn công, góp phần dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng. Ảnh: nyt.com.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#lười đất khổng lồ #Eremotherium #động vật tiền sử #thời Pleistocene #động vật lớn nhất #ăn thực vật

