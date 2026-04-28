Kho tri thức

Loài hoa hơn 400 năm tuổi bung nở rực rỡ gây sốt

Tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), có một giống hoa mẫu đơn từ thời nhà Minh đang nở rộ, thu hút rất nhiều du khách đến thưởng hoa trong dịp nghỉ lễ kéo dài.

Theo Diệp Lục/ Vietnamnet

Ngày 25/4, tại chùa Vĩnh Tộ, thuộc Bảo tàng Song Tháp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), hàng nghìn du khách đã đổ về chiêm ngưỡng loài mẫu đơn cổ có từ thời nhà Minh, đang bước vào mùa nở rộ rực rỡ.

Theo thông tin từ China Daily, trong khuôn viên chùa hiện có hơn 8.000 gốc mẫu đơn lần lượt khoe sắc. Đặc biệt, 7 cây mẫu đơn “Tử Hà Tiên” với tuổi đời hơn 400 năm đồng loạt nở hoa, trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và khách tham quan, đồng thời nhanh chóng “gây sốt” trên mạng xã hội.

Hoa mẫu đơn hơn 400 năm tuổi khoe sắc làm du khách thích thú. Ảnh: China Daily

Không chỉ dừng lại ở giá trị cảnh quan, “Tử Hà Tiên” còn được xem là báu vật sống của di sản. Giống mẫu đơn này có nguồn gốc từ vùng Tây Bắc Trung Quốc, được đưa về Thái Nguyên trồng từ thời Vạn Lịch (nhà Minh), đến nay đã hơn 400 năm tuổi, thuộc nhóm “mẫu đơn chùa cổ” lâu đời nhất còn tồn tại.

Hoa thuộc dạng cánh đơn, nở sớm nhưng tàn muộn. Khi vào mùa, từng bông lớn bung nở với sắc tím pha đỏ, nhụy vàng óng, hương thơm đậm. Cánh hoa dày, to như đĩa, dáng hoa mềm mại như cánh bướm, mỗi cành có thể nở nhiều bông, tạo nên khung cảnh cả sân chùa ngập tràn sắc hoa.

Du khách đua nhau đi ngắm hoa mẫu đơn. Ảnh: China Daily

Cùng ngày, Lễ hội Văn hóa Mẫu đơn Song Tháp Thái Nguyên lần thứ 43 chính thức khai mạc, thu hút lượng lớn du khách đổ về khu di tích. Với chủ đề “Song tháp lưu giữ hồn văn - Tử Hà rực rỡ giữa muôn hoa”, sự kiện năm nay khai thác giá trị từ quần thể mẫu đơn cổ trăm năm tuổi tại chùa Vĩnh Tộ, kết hợp với bề dày lịch sử - văn hóa đặc trưng của địa phương.

Sự hội tụ giữa vẻ đẹp tự nhiên hiếm có và giá trị lịch sử lâu đời đã khiến “Tử Hà Tiên” không chỉ trở thành điểm nhấn của mùa lễ hội, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước.

#hoa mẫu đơn #hoa cổ #Sơn Tây #đại lễ #di sản #du lịch

