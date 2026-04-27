Hàng trăm con cá heo đùa giỡn theo tàu du lịch tại biển Quy Nhơn gây chú ý

Sáng 27/4, chủ tàu Phan Văn Bình (Gia Lai) cho biết, khi chở khách du lịch biển, ông phát hiện đàn cá heo hơn 100 con bám theo nên dùng điện thoại quay lại.

Hà Ngọc Chính

Theo ông Bình, khoảng 9h ngày 26/4, ông chở du khách ra khơi cách bờ biển Quy Nhơn Đông khoảng 10 hải lý để trải nghiệm đánh bắt hải sản thì bất ngờ gặp đàn cá heo hơn 100 con liên tục đùa giỡn trước mũi tàu hơn một giờ.

Đàn cá heo bơi tung tăng bám theo tàu. Ảnh cắt từ video

Thấy vậy, ông Bình đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng xem.

Cùng thời điểm này, một số ngư dân khác đang hoạt động trên vùng biển Quy Nhơn Đông cũng bắt gặp cảnh tương tự. Loài cá này rất gần gũi với con người, ngư dân gặp không ai đánh bắt.

Mời bạn đọc xem video: Đoàn cá heo bơi ở vùng biển Quy Nhơn kiếm ăn, nô đùa theo con sóng trước mũi tàu thuyền. Nguồn: Phan Văn Bình
Kho tri thức

Cận cảnh đàn cá heo trắng hiếm thấy ở Sầm Sơn

Nhiều người thích thú khi ngắm nhìn đàn cá heo khoảng 15 - 17 con xuất hiện gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này có một con cá heo trắng.

Vào trưa ngày 11/1, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đàn cá heo gồm khoảng 15 - 17 con bơi lội gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem video, nhiều người cảm thấy bất ngờ, thích thú.

Ngư dân địa phương Bùi Đức Kỳ - người quay được video trên - cho biết khoảng 10h20 cùng ngày, đàn cá heo gồm khoảng 15 - 17 con và mỗi con nặng hơn 100 kg. Chúng bơi thành đàn xuất hiện cách bờ biển Sầm Sơn khoảng 100 - 150m. Đặc biệt, trong đàn cá heo có một cá thể cá heo trắng nổi bật.

Kho tri thức

Kinh ngạc hài cốt cá heo trong ngôi mộ cổ

Việc tìm thấy bộ hài cốt con cá heo trong ngôi mộ cổ đã khiến các nhà khảo cổ học thực sự rất ngạc nhiên.

Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Chapelle dom Hue trên vách đá La Capelle ngoài khơi bờ biển phía tây Guernsey thuộc eo biển Anh, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Anh bất ngờ tìm thấy di tích chôn cất cổ xưa kỳ dị. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Tưởng chừng đó là bộ hài cốt người trong ngôi mộ cổ nhưng thực tế lại không phải. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Kho tri thức

Giải mã bức phù điêu cá heo 2.000 tuổi tại thành phố cổ Patara

Phù điêu cá heo cổ xưa, mang ý nghĩa may mắn cho thủy thủ, vừa được phát hiện tại thành phố cổ Patara, Thổ Nhĩ Kỳ, gần ngọn hải đăng Nero.

Trong một cuộc khai quật khảo cổ tại thành phố cổ Patara, gần Kalkan thuộc quận Kaş của Antalya, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Akdeniz bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Akdeniz.
Cụ thể ngay ngọn hải đăng Patara do Hoàng đế La Mã Nero xây dựng nằm tại khu vực này, các chuyên gia tìm thấy một bức phù điêu hình cá heo kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Akdeniz.
