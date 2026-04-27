Hàng trăm con cá heo đùa giỡn theo tàu du lịch tại biển Quy Nhơn gây chú ý

Sáng 27/4, chủ tàu Phan Văn Bình (Gia Lai) cho biết, khi chở khách du lịch biển, ông phát hiện đàn cá heo hơn 100 con bám theo nên dùng điện thoại quay lại.

Theo ông Bình, khoảng 9h ngày 26/4, ông chở du khách ra khơi cách bờ biển Quy Nhơn Đông khoảng 10 hải lý để trải nghiệm đánh bắt hải sản thì bất ngờ gặp đàn cá heo hơn 100 con liên tục đùa giỡn trước mũi tàu hơn một giờ.

Đàn cá heo bơi tung tăng bám theo tàu. Ảnh cắt từ video

Thấy vậy, ông Bình đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng xem.

Cùng thời điểm này, một số ngư dân khác đang hoạt động trên vùng biển Quy Nhơn Đông cũng bắt gặp cảnh tương tự. Loài cá này rất gần gũi với con người, ngư dân gặp không ai đánh bắt.