Kho tri thức

Sinh vật nhìn như con lai của mèo và linh cẩu, chỉ có ở châu Phi

Mang bộ lông đốm vằn như pha trộn giữa mèo, linh cẩu và gấu mèo, cầy hương châu Phi là một trong những động vật kỳ lạ nhất lục địa đen.

T.B (tổng hợp)

Cầy hương châu Phi, tên khoa học Civettictis civetta, là loài thú ăn đêm thuộc họ Cầy, phân bố rộng ở vùng hạ Sahara của châu Phi. Với thân hình dài, mõm nhọn, đuôi sọc đen trắng và chiếc bờm dựng dọc sống lưng, cầy hương châu Phi trông như sinh vật bước ra từ một bản phác thảo tưởng tượng của thiên nhiên.

Ảnh: animals-wd

Điểm nổi bật nhất của loài này là bộ lông hoa văn cực kỳ độc đáo. Không có hai cá thể nào sở hữu họa tiết giống hệt nhau. Các đốm đen, sọc trắng và vùng lông xám xen kẽ khiến chúng dễ ngụy trang trong bụi cỏ cao dưới ánh trăng. Khi bị đe dọa hoặc kích động, phần bờm trên lưng sẽ dựng đứng lên để cơ thể trông lớn hơn — một kiểu “hù dọa” khá hiệu quả trong tự nhiên.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cầy hương châu Phi hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày, chúng ẩn trong bụi rậm hoặc hang kín, còn khi trời tối mới lặng lẽ đi kiếm ăn. Chúng là loài ăn tạp đáng kinh ngạc: từ côn trùng, động vật nhỏ, trứng chim cho tới trái cây và xác chết đều có thể trở thành thức ăn. Nhờ chế độ ăn đa dạng, loài này thích nghi khá tốt với nhiều môi trường sống khác nhau, từ rừng thưa, savan đến vùng gần khu dân cư.

Ảnh: kenyawildparks

Điều khiến cầy hương châu Phi nổi tiếng toàn cầu lại liên quan đến… nước hoa. Gần tuyến hậu môn của chúng có một chất tiết mang mùi rất mạnh. Từ hàng trăm năm trước, chất này từng được sử dụng trong ngành chế tạo nước hoa cao cấp ở châu Âu và Trung Đông vì khả năng giúp mùi hương lưu lại lâu hơn. Một số con vật từng bị nuôi nhốt chỉ để lấy hương liệu, điều hiện nay gây nhiều tranh cãi về đạo đức động vật. Ngày nay, phần lớn ngành công nghiệp nước hoa đã chuyển sang các hợp chất tổng hợp thay thế.

Dù vẻ ngoài có phần dữ dằn, cầy hương châu Phi thường khá nhút nhát và tránh con người. Chúng giao tiếp bằng mùi hương nhiều hơn âm thanh, thường để lại dấu mùi trên cây hoặc đá để đánh dấu lãnh thổ. Khứu giác phát triển mạnh giúp chúng hoạt động hiệu quả trong bóng tối gần như tuyệt đối.

Có lẽ điều hấp dẫn nhất ở cầy hương châu Phi là cảm giác “nguyên thủy” mà nó mang lại. Trong ánh sáng mờ của savan đêm, bóng dáng lặng lẽ với bộ lông đốm vằn ấy khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một sinh vật thuộc về thế giới hoang dã cổ xưa chưa từng bị thuần hóa hoàn toàn.

