Từ Aztec cổ đại đến Tây Nguyên: Hành trình kỳ diệu của quả bơ

Cây bơ, tên khoa học Persea americana, có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và miền nam Mexico, nơi con người đã trồng nó từ hàng nghìn năm trước. Người Aztec cổ đại gọi quả bơ là “ahuacatl”, một từ vừa mang nghĩa “quả bơ” vừa có nghĩa khá hài hước là “tinh hoàn”, có lẽ vì hình dáng đặc trưng của loại quả này. Từ ấy sau này dần biến đổi thành “avocado” trong tiếng Anh hiện đại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không giống phần lớn các loại trái cây ngọt và mọng nước, bơ nổi bật bởi lớp thịt béo mịn như kem. Điều đặc biệt là phần lớn chất béo trong quả bơ là chất béo không bão hòa đơn — loại thường được xem là có lợi cho tim mạch. Ngoài ra, bơ còn chứa kali, vitamin E, vitamin K và nhiều chất xơ. Chính vì vậy, trong vài thập kỷ gần đây, nó trở thành biểu tượng của xu hướng ăn uống “healthy” trên toàn thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhưng cây bơ cũng là một sinh vật khá kỳ lạ về mặt sinh học. Hoa bơ có cơ chế nở cực phức tạp: mỗi bông hoa mở hai lần vào các thời điểm khác nhau, một lần với vai trò “hoa cái” và lần sau chuyển sang “hoa đực”. Cơ chế này giúp tăng khả năng thụ phấn chéo giữa các cây. Nông dân trồng bơ thường phải kết hợp các giống khác nhau trong vườn để đạt năng suất tốt hơn.

Ảnh: khuvuonxanh

Một câu hỏi từng khiến các nhà khoa học tò mò là: tại sao quả bơ lại có hạt lớn đến như vậy? Một số giả thuyết cho rằng trong quá khứ xa xưa, bơ tiến hóa để được ăn bởi các loài động vật khổng lồ đã tuyệt chủng như lười đất khổng lồ hoặc voi răng mấu cổ đại. Những con vật này có thể nuốt cả quả rồi phát tán hạt qua phân. Khi các loài thú lớn biến mất, cây bơ gần như mất luôn “đối tác phát tán hạt” tự nhiên và cuối cùng được con người tiếp tục gieo trồng.

Ngày nay, bơ xuất hiện trong vô số món ăn: salad, sushi, bánh mì nướng, kem, sinh tố hay nước sốt guacamole nổi tiếng của Mexico. Ở Việt Nam, đặc biệt tại Tây Nguyên, cây bơ trở thành loại cây ăn trái được trồng phổ biến với nhiều giống có hương vị béo và thơm đặc trưng.

Dù trông giản dị, quả bơ thực ra là kết quả của một hành trình tiến hóa và lịch sử rất dài. Từ khu rừng Trung Mỹ cổ đại đến bàn ăn hiện đại khắp thế giới, nó chứng minh rằng đôi khi những loại trái cây phổ biến nhất lại mang trong mình những câu chuyện kỳ lạ nhất của tự nhiên.