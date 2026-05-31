Kho tri thức

Loài lưỡng cư tròn vo khiến dân mạng tưởng ảnh AI, rất quen thuộc ở Việt Nam

Mang dáng vẻ tròn ục như chiếc bánh nhỏ và tiếng kêu vang giữa đêm mưa, ễnh ương là một “ca sĩ” quen thuộc của vùng nhiệt đới châu Á.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ễnh ương, tên khoa học Kaloula pulchra, là một loài lưỡng cư rất phổ biến ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Dù thường bị gọi nhầm là “cóc” hay “ếch”, ễnh ương thực ra thuộc họ nhái hẹp miệng Microhylidae. Chúng có ngoại hình cực kỳ đặc trưng: thân tròn mập, đầu nhỏ, chân ngắn và chiếc miệng hẹp khiến gương mặt lúc nào cũng như đang “phụng phịu”. Chính hình dáng này khiến nhiều người thấy chúng vừa kỳ lạ vừa dễ thương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Màu sắc của ễnh ương khá nổi bật. Phần lưng thường màu nâu đậm hoặc đen, hai bên thân có dải màu vàng kem hoặc cam chạy dọc từ đầu xuống hông. Khi nhìn từ trên cao, chúng giống như đang mặc một chiếc áo choàng có viền sáng. Lớp da hơi bóng và thân hình căng tròn giúp chúng giữ ẩm tốt trong môi trường nhiệt đới nóng bức.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điều thú vị nhất về ễnh ương là lối sống “ẩn sĩ”. Vào mùa khô, chúng thường chui xuống đất, núp dưới lá mục hoặc trong các khe ẩm để tránh mất nước. Nhưng khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, ễnh ương gần như “hồi sinh” hàng loạt. Ban đêm, tiếng kêu trầm đục và vang xa của chúng ồn ảo cả khu ruộng hay bãi cỏ sau mưa. Với nhiều người lớn lên ở nông thôn Việt Nam, âm thanh ấy gắn liền với ký ức mùa hè và mùi đất ướt.

Ảnh: dunia-anura

Ễnh ương ăn chủ yếu là côn trùng nhỏ, đặc biệt thích kiến và mối. Chiếc miệng hẹp nhưng chiếc lưỡi lại rất nhanh, giúp chúng bắt con mồi hiệu quả. Khi bị đe dọa, loài này có một “chiêu phòng thủ” khá buồn cười: chúng phồng cơ thể lên như quả bóng để trông to hơn và khó bị nuốt. Nếu kẻ săn mồi vẫn tiếp tục tấn công, ễnh ương còn có thể tiết ra chất dịch hơi dính và có mùi khó chịu.

Dù sống gần con người, ễnh ương thường ít được chú ý vì hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, chúng bất ngờ trở thành “ngôi sao Internet” nhờ ngoại hình tròn vo cùng biểu cảm như nhân vật hoạt hình. Nhiều bức ảnh macro chụp ễnh ương ngồi trong chậu cây hay trên lá sen khiến cư dân mạng thích thú vì trông như một sinh vật bước ra từ phim hoạt hình Nhật Bản.

Kền kền Ai Cập biết dùng công cụ như người

Mang cái đầu trọc đặc trưng của loài chim ăn xác thối nhưng lại nổi tiếng vì trí thông minh đáng kinh ngạc, kền kền Ai Cập là một sinh vật đầy nghịch lý.

Kền kền Ai Cập, tên khoa học Neophron percnopterus, là một trong những loài kền kền nhỏ nhất thuộc Cựu Thế giới, sinh sống trải dài từ Nam Âu, Bắc Phi đến Trung Đông và Ấn Độ. Khác với hình dung u tối mà nhiều người thường gán cho kền kền, loài chim này có vẻ ngoài khá đặc biệt: bộ lông trắng kem tương phản với phần cánh đen, khuôn mặt vàng cam không lông và chiếc mỏ thon dài. Khi trưởng thành dưới nắng sa mạc, bộ lông của chúng đôi khi còn ngả màu vàng đất vì bụi và khoáng chất.

Loài cá kỳ lạ đu đưa như cỏ dưới đáy biển khiến triệu người phát cuồng

Trên những đáy cát san hô nhiệt đới, hàng trăm sinh vật nhỏ đung đưa cùng lúc khiến khung cảnh trông như một cánh đồng sống dưới biển.

Cá chình cỏ đốm (Heteroconger hassi) là một trong những sinh vật kỳ lạ và dễ thương nhất của các rạn san hô nhiệt đới. Thay vì bơi lượn tự do như đa số cá biển, loài này sống gần như cả đời cắm nửa thân trong những chiếc hang nhỏ dưới nền cát, tạo thành các “cánh đồng cá” đung đưa theo dòng nước.

Sinh vật cổ xưa kỳ dị là ân nhân cứu mạng hàng triệu người trên thế giới

Trước cả thời khủng long xuất hiện, những sinh vật mang giáp như xe tăng mini này đã bò dưới đáy biển nguyên thủy của Trái Đất.

Merostomata — thường được biết đến qua các loài sam biển hay cua móng ngựa — là một trong những nhóm động vật cổ đại kỳ lạ nhất còn tồn tại đến ngày nay. Dù có tên gọi chứa chữ “cua”, sam biển thực ra không phải cua mà có họ hàng gần với nhện và bọ cạp hơn là các loài giáp xác quen thuộc.

