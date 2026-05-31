Loài lưỡng cư tròn vo khiến dân mạng tưởng ảnh AI, rất quen thuộc ở Việt Nam

Ễnh ương, tên khoa học Kaloula pulchra, là một loài lưỡng cư rất phổ biến ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Dù thường bị gọi nhầm là “cóc” hay “ếch”, ễnh ương thực ra thuộc họ nhái hẹp miệng Microhylidae. Chúng có ngoại hình cực kỳ đặc trưng: thân tròn mập, đầu nhỏ, chân ngắn và chiếc miệng hẹp khiến gương mặt lúc nào cũng như đang “phụng phịu”. Chính hình dáng này khiến nhiều người thấy chúng vừa kỳ lạ vừa dễ thương.

Màu sắc của ễnh ương khá nổi bật. Phần lưng thường màu nâu đậm hoặc đen, hai bên thân có dải màu vàng kem hoặc cam chạy dọc từ đầu xuống hông. Khi nhìn từ trên cao, chúng giống như đang mặc một chiếc áo choàng có viền sáng. Lớp da hơi bóng và thân hình căng tròn giúp chúng giữ ẩm tốt trong môi trường nhiệt đới nóng bức.

Một trong những điều thú vị nhất về ễnh ương là lối sống “ẩn sĩ”. Vào mùa khô, chúng thường chui xuống đất, núp dưới lá mục hoặc trong các khe ẩm để tránh mất nước. Nhưng khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, ễnh ương gần như “hồi sinh” hàng loạt. Ban đêm, tiếng kêu trầm đục và vang xa của chúng ồn ảo cả khu ruộng hay bãi cỏ sau mưa. Với nhiều người lớn lên ở nông thôn Việt Nam, âm thanh ấy gắn liền với ký ức mùa hè và mùi đất ướt.

Ễnh ương ăn chủ yếu là côn trùng nhỏ, đặc biệt thích kiến và mối. Chiếc miệng hẹp nhưng chiếc lưỡi lại rất nhanh, giúp chúng bắt con mồi hiệu quả. Khi bị đe dọa, loài này có một “chiêu phòng thủ” khá buồn cười: chúng phồng cơ thể lên như quả bóng để trông to hơn và khó bị nuốt. Nếu kẻ săn mồi vẫn tiếp tục tấn công, ễnh ương còn có thể tiết ra chất dịch hơi dính và có mùi khó chịu.

Dù sống gần con người, ễnh ương thường ít được chú ý vì hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, chúng bất ngờ trở thành “ngôi sao Internet” nhờ ngoại hình tròn vo cùng biểu cảm như nhân vật hoạt hình. Nhiều bức ảnh macro chụp ễnh ương ngồi trong chậu cây hay trên lá sen khiến cư dân mạng thích thú vì trông như một sinh vật bước ra từ phim hoạt hình Nhật Bản.