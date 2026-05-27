Hóa thạch hơn 540 triệu tuổi hé lộ bất ngờ về sự sống sơ khai trên Trái đất

Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia cho biết các hóa thạch hơn 540 triệu tuổi tìm thấy ở Brazil chứa thông tin quý giá về những vi sinh vật khổng lồ cổ đại.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Gondwana Research, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi TS Bruno Becker-Kerber từ Đại học São Paulo (Brazil) và Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố đã tìm được hóa thạch của những sinh vật "làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về sự sống sơ khai trên Trái đất".

Nhóm chuyên gia bắt tay vào nghiên cứu từ những vi hóa thạch được thu thập từ tầng địa chất Tamengo ở Brazil. Đó là những tảng đá được hình thành trong môi trường biển nông dọc theo thềm lục địa trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hình thành siêu lục địa phương Nam Gondwana.

Thời điểm diễn ra quá trình trên là vào khoảng hơn 540 triệu năm về trước. Đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa kỷ Ediacara và kỷ Cambri, khi Trái đất chuẩn bị đón nhận sự kiện bùng nổ sinh học tuyệt vời.

Kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu chỉ ra các hóa thạch tìm thấy ở Brazil có cấu trúc tương tự các hóa thạch được cho là dấu vết di chuyển của các loài động vật không xương sống siêu nhỏ (meiofauna) được tìm thấy ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Một số hóa thạch được khai quật ở Brazil lưu giữ các vi sinh vật có kích thước lớn. Ảnh: Bruno Becker-Kerber/Harvard University.

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia áp dụng một loạt công nghệ hiện đại để chụp cắt lớp vi mô và phân tích thành phần hóa học của mẫu vật, từ đó có khám phá gây kinh ngạc. Đó là hóa thạch có vách tế bào, sự phân chia tế bào, các sợi cuộn tròn và vách ngăn lồi hoặc lõm. Đây là đặc điểm của sinh vật sống chứ không phải vết hằn do động vật di chuyển qua bùn đất.

Sự xuất hiện của khoáng chất pyrite (gồm sắt và lưu huỳnh) gợi ý một số hóa thạch là vi khuẩn oxy hóa lưu huỳnh (mặc dù có kích thước lớn đến mức có thể quan sát bằng mắt thường) là những "gã khổng lồ" trong thế giới vi khuẩn.

Khám phá mới đã giúp các chuyên gia thay đổi những điều đã biết về quá trình hình thành sự sống trên Trái đất. Trong đó, thông tin quý giá mới ghi nhận đã trì hoãn mốc thời gian xuất hiện của nhóm động vật meiofauna sang kỷ Cambri (tức giai đoạn bùng nổ sinh học Cambri). Đồng thời, giới khoa học biết được môi trường đại dương kỷ Ediacara có thể thiếu oxy nghiêm trọng, chưa đủ điều kiện cho động vật phức tạp phát triển. Những điều này giúp các chuyên gia, nhà khoa học hiểu rõ hơn về các điều kiện tiên quyết kích hoạt sự bùng nổ sự sống trong giai đoạn sau.