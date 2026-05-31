Giáo sư Camillo De Lellis nổi tiếng với các bài toán hình học không gian

Cùng với Giáo sư Emmanuel Candès, Giáo sư Camillo De Lellis vinh dự nhận giải ở hạng mục Khoa học toán học năm 2026 của Giải thưởng Shaw danh tiếng. Ông Lellis hiện công tác tại Viện nghiên cứu cấp cao (IAS).

Theo trang web của giải thưởng Shaw, Giáo sư Lellis nổi tiếng với các bài toán hình học không gian và dòng chảy. Từ công trình dài 1.700 trang của nhà toán học Almgren nhằm giải quyết bài toán Plateau kinh điển về "bề mặt cực tiểu" từ thế kỷ 19, ông và các cộng sự đã rút ngắn, đơn giản hóa và hoàn thiện trọn vẹn công trình, sau đó mở rộng để đưa ra một ước lượng định lượng trong trường hợp số chiều phụ cao.

Một thành tựu nổi bật khác của Giáo sư Lellis là ở lĩnh vực nghiên cứu hiện tượng dòng chảy rối của chất lưu trong giả thuyết Onsager về phương trình Euler chuyển động chất lưu, có nguồn gốc từ năm 1940.

Theo giả thuyết Onsager, năng lượng sẽ được bảo toàn nếu dữ liệu dòng chảy có độ mịn cao (bậc lớn hơn 1/3), và không bảo toàn nếu độ mịn thấp (bậc nhỏ hơn hoặc bằng 1/3). Việc chứng minh trường hợp không bảo toàn năng lượng, tức tìm ra các nghiệm "xấu", được cho là vô cùng nan giải. Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Lellis đã phát triển một phương pháp đột phá bằng cách sử dụng kỹ thuật tích phân lồi để kiến tạo các nghiệm này. Phương pháp mà nhóm của ông phát triển được đánh giá là "chìa khóa" để các nhà khoa học giải quyết hoàn toàn giả thuyết Onsager vào năm 2016 cũng như biến tích phân lồi thành công cụ cách mạng hóa ngành động lực học chất lưu hiện đại.

Giáo sư Camillo De Lellis. Ảnh: shawprize.org.

Sinh năm 1976 tại San Benedetto del Tronto, Italy, Giáo sư Lellis nhận bằng Cử nhân của Đại học Pisa vào năm 1999. Ông học tiến sĩ ở Đại học Scuola Normale Superiore di Pisa và lấy bằng Tiến sĩ vào năm 2002. Ông là Trợ lý Giáo sư tại Đại học Zürich năm 2004 và trở thành Giáo sư năm 2005.

Vào năm 2018, Giáo sư Lellis chuyển công tác tới Viện nghiên cứu cấp cao (IAS) ở Princeton. Ông vinh dự được làm diễn giả chính tại Đại hội Toán học Châu Âu năm 2012 và Đại hội Toán học Quốc tế năm 2022. Ông là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ, Viện hàn lâm Khoa học Leopoldina quốc gia Đức, Viện Hàn lâm Lincei của Italy và Viện Hàn lâm Châu Âu.

Trước khi giành giải Shaw 2026, Giáo sư Lellis vinh dự được trao nhiều giải thưởng uy tín khác bao gồm: Huy chương Stampacchia năm 2009, Giải thưởng SIAG/APDE năm 2013 (cùng với La'szlo' Sze'kelyhidi Jr.), Giải thưởng Fermat năm 2013 (cùng với Martin Hairer), Giải Caccioppoli năm 2014, Giải thưởng Amerio năm 2015, Giải Bocher năm 2020 (cùng với Larry Guth và Laure Saint-Raymond), Giải Feltrinelli năm 2020 và Giải Maryam Mirzakhani trong lĩnh vực Toán học của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ vào năm 2021.