Khám phá bất ngờ về mô bất tử của hải sâm

Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia phát hiện mảnh mô của hải sâm Psolus fabricii tự chữa lành và tiếp tục phát triển sau khi bị đứt 3 năm.

Nghiên cứu trên, với sự tham gia của nhà khoa học nghiên cứu cấp cao Rachel Sipler thuộc Phòng thí nghiệm Khoa học Đại dương Bigelow, được dẫn dắt bởi các nhà khoa học tại Đại học Memorial ở Newfoundland, Canada. Kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances.

Theo nghiên cứu, nhóm chuyên gia ghi nhận mảnh mô của hải sâm Psolus fabricii - loài sống ở Bắc Đại Tây Dương - tự chữa lành và tiếp tục phát triển sau khi bị đứt 3 năm trong môi trường nước biển tự nhiên. Phát hiện này thách thức những giả định về khả năng bất tử của mô và mở ra triển vọng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học.

Nhóm nghiên cứu cho hay, việc phát hiện mảnh mô của hải sâm Psolus fabricii tự chữa lành và tiếp tục phát triển sau khi bị đứt 3 năm là trường hợp mô bất tử đầu tiên được ghi nhận trong điều kiện tự nhiên.

Nghiên cứu của các chuyên gia phát hiện mảnh mô của hải sâm Psolus fabricii tự chữa lành và tiếp tục phát triển sau khi bị đứt. Ảnh: Sara Jobson.

Các chuyên gia có khám phá trên trong lúc cố gỡ con hải sâm khi một số chân ống của nó bị đứt và dính vào kính khi thực hiện thí nghiệm. Họ quan sát thấy mảnh mô vẫn ở đó suốt thời gian dài và tự chữa lành cũng như phát triển, sống sót trong nước biển chứa đầy vi khuẩn và nhiều vi sinh vật khác

Mảnh mô của hải sâm Psolus fabricii hấp thụ axit amin trong môi trường sống mà không cần miệng hay ruột. Chúng không chỉ tiếp tục sản xuất tế bào và có những dấu hiệu của hệ miễn dịch đang hoạt động mà còn tiếp tục di chuyển và phản ứng khi bị chọc, ngay cả sau nhiều tháng đứt lìa. Sau ba năm, khi nhóm nghiên cứu ngừng thí nghiệm, mô của hải sâm vẫn hoạt động. Khả năng sống sót trong môi trường phức tạp này khiến quần thể tế bào của Psolus fabricii trở nên độc đáo so với những mô nuôi cấy khác.

Từ giữa thế kỷ 20, các nhà khoa học đã đạt được những bước đột phá đáng kể với các dòng tế bào "bất tử", bao gồm tế bào HeLa nổi tiếng, có thể được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và phát triển không ngừng để phục vụ nghiên cứu dài hạn.

Trong các nghiên cứu trước đây, nuôi cấy mô chỉ được duy trì trong điều kiện "vô trùng", tức là được kiểm soát chặt chẽ, duy trì nghiêm ngặt và không có bất kỳ vi khuẩn hoặc sinh vật nào khác. Ngay cả khi đó, chúng cũng không cho thấy dấu hiệu tự chữa lành và phát triển thực sự, cũng như không giữ được khả năng di chuyển độc lập.

Thế nhưng, nghiên cứu mới phát hiện hải sâm Psolus fabricii có mô bất tử và có khả năng tồn tại trong môi trường phức tạp và đầy áp lực. Điều này làm cho nó trở nên độc đáo hơn so với việc nuôi cấy các mô khác.

"Nước biển tự nhiên là môi trường đa dạng vi sinh vật nhất và kém sạch nhất mà chúng ta có thể sử dụng trong thí nghiệm. Tuy nhiên, môi trường giàu vi khuẩn và chất hữu cơ đó lại thực sự nuôi dưỡng chúng và cho phép mô lành lại và phát triển", chuyên gia Sipler chia sẻ về mô bất tử của loài hải sâm Psolus fabricii.

Chuyên gia Sipler cho biết khám phá mới về hải sâm Psolus fabricii càng khẳng định tiềm năng to lớn chưa được khai thác của đời sống sinh vật biển.