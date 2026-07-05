Loài chim săn mồi được mệnh danh “ngọn lửa biết bay”, Việt Nam có nhiều

Trong văn hóa nhiều quốc gia châu Á, loài chim này được xem là biểu tượng của sự tự do và sự gắn kết với thiên nhiên.

Diều lửa (Haliastur indus) là một trong những loài chim săn mồi đẹp và dễ nhận biết nhất ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, gồm Việt Nam. Bộ lông của chúng mang sắc tương phản đặc trưng: đầu và ngực trắng sáng như tuyết, trong khi cánh và thân lại phủ màu nâu đỏ ấm như than hồng, khiến chúng trông như một “ngọn lửa sống” đang lướt qua bầu trời. Chính vẻ ngoài này đã góp phần tạo nên cái tên đầy gợi hình “diều lửa”.

Ảnh: birdsoftheworld

Loài chim này thường sinh sống ở các vùng ven biển, cửa sông, đầm lầy và cả những khu vực gần đô thị có nguồn nước. Chúng không phải là những kẻ săn mồi tốc độ cao như đại bàng, mà thiên về lối săn mồi tận dụng và linh hoạt. Diều lửa thường bay lượn chậm rãi trên cao, quan sát mặt đất hoặc mặt nước để tìm kiếm cá chết, xác động vật nhỏ hoặc đôi khi là bắt cá sống gần mặt nước. Khả năng thích nghi này giúp chúng tồn tại tốt trong nhiều môi trường khác nhau, kể cả những nơi có sự can thiệp mạnh của con người.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một đặc điểm thú vị của diều lửa là hành vi xã hội tương đối linh hoạt. Chúng có thể sống đơn độc hoặc tụ tập thành nhóm lớn ở những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào, đặc biệt là bãi rác hoặc vùng cửa sông giàu thủy sản. Trong không trung, chúng thường thể hiện những pha bay lượn mềm mại, tận dụng luồng gió nhiệt để tiết kiệm năng lượng, tạo nên những vòng xoáy nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trong văn hóa nhiều quốc gia châu Á, diều lửa được xem là biểu tượng của sự tự do và sự gắn kết với thiên nhiên. Ở Ấn Độ, chúng còn xuất hiện gần các khu vực đô thị như một phần quen thuộc của bầu trời, đôi khi được người dân xem như “người dọn dẹp tự nhiên” nhờ thói quen ăn xác thối giúp làm sạch môi trường.

Dù không phải là loài chim lớn hay mạnh mẽ nhất trong họ nhà chim săn mồi, diều lửa lại gây ấn tượng bởi sự hài hòa giữa vẻ đẹp, khả năng thích nghi và vai trò sinh thái quan trọng. Chúng nhắc nhở rằng trong tự nhiên, sức mạnh không chỉ nằm ở tốc độ hay móng vuốt sắc bén, mà còn ở khả năng tận dụng môi trường một cách thông minh và bền bỉ.