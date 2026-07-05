Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài chim săn mồi được mệnh danh “ngọn lửa biết bay”, Việt Nam có nhiều

Trong văn hóa nhiều quốc gia châu Á, loài chim này được xem là biểu tượng của sự tự do và sự gắn kết với thiên nhiên.

T.B (tổng hợp)

Diều lửa (Haliastur indus) là một trong những loài chim săn mồi đẹp và dễ nhận biết nhất ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, gồm Việt Nam. Bộ lông của chúng mang sắc tương phản đặc trưng: đầu và ngực trắng sáng như tuyết, trong khi cánh và thân lại phủ màu nâu đỏ ấm như than hồng, khiến chúng trông như một “ngọn lửa sống” đang lướt qua bầu trời. Chính vẻ ngoài này đã góp phần tạo nên cái tên đầy gợi hình “diều lửa”.

Ảnh: birdsoftheworld

Loài chim này thường sinh sống ở các vùng ven biển, cửa sông, đầm lầy và cả những khu vực gần đô thị có nguồn nước. Chúng không phải là những kẻ săn mồi tốc độ cao như đại bàng, mà thiên về lối săn mồi tận dụng và linh hoạt. Diều lửa thường bay lượn chậm rãi trên cao, quan sát mặt đất hoặc mặt nước để tìm kiếm cá chết, xác động vật nhỏ hoặc đôi khi là bắt cá sống gần mặt nước. Khả năng thích nghi này giúp chúng tồn tại tốt trong nhiều môi trường khác nhau, kể cả những nơi có sự can thiệp mạnh của con người.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một đặc điểm thú vị của diều lửa là hành vi xã hội tương đối linh hoạt. Chúng có thể sống đơn độc hoặc tụ tập thành nhóm lớn ở những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào, đặc biệt là bãi rác hoặc vùng cửa sông giàu thủy sản. Trong không trung, chúng thường thể hiện những pha bay lượn mềm mại, tận dụng luồng gió nhiệt để tiết kiệm năng lượng, tạo nên những vòng xoáy nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trong văn hóa nhiều quốc gia châu Á, diều lửa được xem là biểu tượng của sự tự do và sự gắn kết với thiên nhiên. Ở Ấn Độ, chúng còn xuất hiện gần các khu vực đô thị như một phần quen thuộc của bầu trời, đôi khi được người dân xem như “người dọn dẹp tự nhiên” nhờ thói quen ăn xác thối giúp làm sạch môi trường.

Dù không phải là loài chim lớn hay mạnh mẽ nhất trong họ nhà chim săn mồi, diều lửa lại gây ấn tượng bởi sự hài hòa giữa vẻ đẹp, khả năng thích nghi và vai trò sinh thái quan trọng. Chúng nhắc nhở rằng trong tự nhiên, sức mạnh không chỉ nằm ở tốc độ hay móng vuốt sắc bén, mà còn ở khả năng tận dụng môi trường một cách thông minh và bền bỉ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Biểu tượng tự do trong văn hóa châu Á #Đặc điểm và vẻ đẹp của diều lửa #Vai trò sinh thái của diều lửa #Phân tích hành vi và môi trường sống #Ý nghĩa và ảnh hưởng của diều lửa

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật kỳ lạ giống hệt rạn san hô mọc lên giữa núi rừng lạnh giá

Giữa những khu rừng ẩm lạnh và các sườn núi phủ sương, tồn tại một sinh vật nhỏ bé mang hình dáng khiến nhiều người liên tưởng đến những rạn san hô thu nhỏ.

Địa y san hô (Sphaerophorus globosus) là một loài địa y thuộc họ Sphaerophoraceae. Dù cái tên gợi nhớ đến thế giới đại dương, sinh vật này hoàn toàn sống trên cạn. Khi quan sát kỹ, người ta dễ dàng nhận ra những nhánh phân chia dày đặc, dựng đứng như những bụi san hô li ti màu xám xanh, nâu nhạt hoặc vàng lục. Chính hình dáng đặc biệt ấy đã khiến loài địa y này trở thành một trong những đại diện hấp dẫn nhất của thế giới địa y.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật trông như 'khủng long thu nhỏ' xuất hiện giữa rừng rậm Việt Nam

Giữa những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt ở bán đảo Đông Dương, có một loài bò sát nhỏ mang dáng vẻ khiến người ta liên tưởng đến những con rồng trong truyền thuyết.

Ô rô vảy, tên khoa học Acanthosaura lepidogaster, là một loài thằn lằn thuộc họ Nhông (Agamidae), phân bố chủ yếu tại Việt Nam, Lào và một số khu vực lân cận. Dù không lớn hơn bàn tay người trưởng thành là bao, loài bò sát này lại sở hữu ngoại hình đặc biệt đến mức có thể khiến bất kỳ ai bắt gặp lần đầu phải dừng chân quan sát.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hóa thạch sinh vật giống cá sấu mới nở hé lộ bí mật không ngờ

Hóa thạch khoảng 300 triệu tuổi được khai quật ở khu vực gần thành phố Chicago (Mỹ) chứa những sinh vật kỳ dị - nhánh sau này tiến hóa thành loài người.

Những sinh vật giống cá sấu mới nở được bảo quản gần như nguyên vẹn trong các phiến đá trầm tích có niên đại khoảng 300 triệu năm tuổi tìm thấy ở Mazon Creek - mỏ hóa thạch nổi tiếng gần thành phố Chicago, Mỹ. Chúng là đại diện của các loài động vật có xương sống 4 chân sơ khai gọi là Tetrapods, bao gồm nhánh sau này sẽ tiến hóa thành loài người.

Theo nghiên cứu quốc tế mới được công bố trên tạp chí chuyên ngành Science, các chuyên gia cho biết những loài vật này gọi là embolomere. Chúng là nhóm động vật ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu. Các sinh vật trông giống như sự kết hợp giữa cá sấu và lươn, thống trị các môi trường sống ở sông, hồ và đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước, tức trong kỷ Than Đá và Nhị Điệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới