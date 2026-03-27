Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, cảnh báo 'địa ngục với Mỹ'

Theo AP, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Bahreini ngày 26/3 tuyên bố Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ và Israel nhằm tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Iran sẽ là một sai lầm lớn.

"Iran đang thắng thế"

Đại sứ Ali Bahreini cho rằng Iran đang thắng thế trong cuộc chiến, và đã buộc Mỹ và Israel phải từ bỏ các mục tiêu ban đầu.

"Các mục tiêu đó hiện chỉ còn là cố gắng giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng để vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ từ vùng Vịnh Ba Tư", Đại sứ Ali Bahreini nói.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Bahreini. Ảnh: X.

Đại sứ Bahreini cho biết thêm, Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, vẫn “an toàn” và đang điều hành đất nước. Được biết, ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện hay lên tiếng trực tiếp kể từ khi ông kế nhiệm cha mình, cố Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - người đã bị ám sát trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Khi được hỏi lý do ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện công khai, Đại sứ Ali Bahreini viện dẫn rằng "các biện pháp an ninh rất cần thiết trong thời điểm đặc biệt này".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 26/3 tuyên bố rằng cuộc chiến ở Iran “không giống như ở Iraq". "Không phải một trận hòa. Đây là một thành công, thắng lợi thuần túy của Mỹ", ông Pete Hegseth nhấn mạnh.

Trong một bài đăng trực tuyến, ông Trump cảnh báo về việc leo thang quân sự hơn nữa nếu không đạt được thỏa thuận.

"Họ (Iran) nên nghiêm túc hành động trước khi quá muộn, bởi vì một khi điều đó xảy ra, sẽ không có đường quay lại, và hậu quả sẽ không tốt đẹp chút nào!", ông chủ Nhà Trắng viết trên Truth Social.

Cảnh báo 'địa ngục cho Mỹ ở Iran'

Về phần mình, Iran cảnh báo Mỹ rằng nước này đã huy động hơn 1 triệu binh sĩ sẵn sàng đáp trả nếu quân đội Mỹ đổ bộ vào nước này, theo Express.

Hãng thông tấn nhà nước Tasnim dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết lực lượng trên bộ của Iran đang ngày càng "hăng hái" hơn trong việc tạo ra "một địa ngục lịch sử cho người Mỹ trên lãnh thổ Iran".

Theo nguồn tin này, nhiều thanh niên Iran tiếp tục đăng ký gia nhập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội và Basij, một lực lượng dân quân tình nguyện bán quân sự.

Iran cũng cảnh báo Mỹ không nên tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát eo biển Hormuz, điều này có thể dẫn đến "tự sát và tự hủy diệt".

"Mỹ muốn mở eo biển Hormuz bằng cách tự sát và tự hủy diệt, điều đó không sao cả. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc họ thực hiện hành động tự sát đó, và eo biển vẫn sẽ đóng cửa", quan chức quân sự Iran cảnh báo.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng xếp hàng dài ở khu vực eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. Ảnh: AP/Altaf Qadri.

Ông lưu ý thêm rằng, ngoài việc huy động hơn 1 triệu binh sĩ cho hoạt động chiến đấu trên bộ, trong những ngày gần đây, một lượng lớn đơn xin gia nhập từ thanh niên Iran đã đổ về các trung tâm của lực lượng Basij, IRGC và Quân đội để tham gia cuộc chiến này.

Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố đã soạn thảo kế hoạch ngừng bắn 15 điểm gửi tới Iran, trong đó bao gồm các điều khoản như giải thể chương trình hạt nhân của Iran và chuyển giao quyền kiểm soát eo biển Hormuz,... Về phía Iran, Press TV cho biết Tehran có đề xuất 5 điểm riêng, bao gồm bồi thường và công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz,...

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết trong một cuộc họp nội các hôm 26/3 rằng việc Iran sẽ không đồng ý với một thỏa thuận đáp ứng các mục tiêu của Washington ngày càng rõ ràng.

Ông Witkoff cho biết thêm, các nhà đàm phán Iran đã nói với Mỹ rằng họ có đủ uranium để chế tạo "11 quả bom nguyên tử". "Chúng tôi đã nói với Iran một điều cuối cùng: Đừng tính toán sai lầm nữa", Đặc phái viên Mỹ nói.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 26/3 cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, lần đầu tiên công khai thừa nhận vai trò của Pakistan trong vấn đề này.

Trong khi các nhà ngoại giao tìm cách giảm leo thang căng thẳng, Mỹ đang chuẩn bị điều thêm binh sĩ và lính thủy đánh bộ đến Trung Đông còn Iran đã thiết lập một hệ thống thu phí tự động tại eo biển Hormuz,...

