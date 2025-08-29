Hà Nội

Bạn đọc

Lộ diện nhà thầu đủ tiêu chuẩn cho gói 2,5 tỷ tại ĐH Xã hội & Nhân văn

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng học tầng 1 nhà B5 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã về tay Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng.

Mai Hạ

Vượt qua 2 đối thủ thắng gói thầu xây lắp hơn 2,5 tỷ đồng

Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với vai trò là chủ đầu tư, đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu IB2500328272-00 Cải tạo, sửa chữa và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống phòng học tầng 01 Nhà NV.B5 - Cơ sở Thủ Đức.

Theo biên bản mở thầu được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố ngày 06/8/2025, gói thầu có giá dự toán là 2,611 tỷ đồng, ghi nhận có ba nhà thầu tham gia dự thầu:

Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng với giá dự thầu 2,530 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Phát với giá dự thầu 2,531 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đại Hưng với giá dự thầu 2,585 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 948/QĐ-XHNV-QTTB do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ký ngày 19 tháng 8 năm 2025, Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng đã được phê duyệt trúng thầu với mức giá đề xuất, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3.11% so với giá gói thầu.

qd-1.jpg
qd-2.jpg
qd-3.jpg
Quyết định số 948/QĐ-XHNV-QTTB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hồ sơ năng lực Công ty Năng Lượng:

Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng: (MSDN): 0301826978, có trụ sở tại 105/7A, Đường Thạnh Lộc 37, Phường An Phú Đông, TP.Hồ Chí Minh, người đại diện pháp luật là ông Đặng Thanh Nam.

Được thành lập từ năm 1999, đây là một doanh nghiệp có tuổi đời khá lâu trong lĩnh vực xây lắp. Với tổng số 104 gói đã tham gia và 39 gói đã trúng, doanh nghiệp đạt tỷ lệ trúng thầu 37.5%, với tổng giá trị trúng thầu 169,714 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 166,535 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 3,179 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là sự tập trung đáng kể của nhà thầu này tại một số địa phương và các bên mời thầu cụ thể. Trong năm 2025, Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng đã tham gia 14 gói và trúng 6 gói (tỷ lệ 42.86%), trong đó có nhiều gói thuộc về các đơn vị trong ngành điện lực và xây dựng.

Lịch sử cho thấy, nhà thầu này thường xuyên trúng thầu với các bên mời thầu như Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngô Trần và Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng đã trúng thầu tại các đơn vị này, tiếp tục củng cố mối quan hệ.

Lỗi trượt thầu của Công ty Nguyễn Phát và Công ty Đại Hưng

Theo phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT, chỉ duy nhất Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng đáp ứng các tiêu chí và trúng thầu, hai đơn vị còn lại không đủ tiêu chí đã bị loại.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Phát bị loại do không đáp ứng được yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) và nguồn lực tài chính. Theo báo cáo, nhà thầu đã không kê khai và không đính kèm tài liệu chứng minh theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đại Hưng cũng bị loại vì mắc nhiều lỗi nghiêm trọng về kỹ thuật. Hồ sơ thiếu giấy xác nhận của Chủ đầu tư về kinh nghiệm của nhân sự Chỉ huy trưởng. Hợp đồng thuê máy móc thiết bị (ô tô tải, máy toàn đạc) được đính kèm lại không ghi rõ nội dung thuê cho công trình thuộc gói thầu này. Ngoài ra, trong mẫu số 06C Bảng kinh nghiệm chuyên môn, nhà thầu kê khai chức vụ và kinh nghiệm của nhân sự chưa thống nhất. Thậm chí, hồ sơ còn thiếu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động còn hiệu lực của cán bộ kỹ thuật phụ trách.

Những sai sót này đã khiến hai trong số ba đối thủ cạnh tranh phải dừng cuộc chơi, mở đường cho chiến thắng của Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng.

