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Kho tri thức

Lỗ đen 'rồng phun lửa' cực đoan khiến các nhà nghiên cứu bối rối

Trong khám phá mới nhất, lỗ đen bỗng biến thành "rồng phun lửa", khiến các ngôi sao lân cận phát nổ.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Trang IT Home đưa tin, NASA đã đăng một bài viết trên blog nội dung trong đó nêu rõ các nhà thiên văn học quốc tế sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble, đã phát hiện ra rằng các luồng vật chất phun ra từ một lỗ đen siêu khối lượng, hiện tượng này đã vô tình kích hoạt, làm tăng tần suất các vụ nổ sao lân cận.

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Kính viễn vọng không gian Hubble đã phát hiện các luồng vật chất phun ra từ một lỗ đen siêu khối lượng. Ảnh: @NASA.

Lỗ đen quái vật cực đoan này nằm ở trung tâm của thiên hà khổng lồ M87 và việc nó phóng ra các luồng vật chất mạnh mẽ có thể dẫn đến các vụ nổ sao xảy ra thường xuyên hơn dọc theo đường quỹ đạo của chính nó.

Mặc dù các luồng vật chất từ ​​lỗ đen không ảnh hưởng trực tiếp đến các ngôi sao này, nhưng chúng lại ảnh hưởng đến các khu vực môi trường không gian xung quanh, tạo ra một vùng nguy hiểm cực kỳ biến động, từ đó dễ gián tiếp gây ra các vụ nổ sao siêu mạnh.

Phát hiện này đã khiến các nhà nghiên cứu bối rối trong quá trình tìm kiếm lời giải thích. Trang IT Home dẫn lời Alec Lessing, tác giả chính đến từ Đại học Stanford, cho biết: "Chúng tôi không biết tại sao hiện tượng này tồn tại, nhưng đây là một phát hiện rất thú vị. Bức xạ từ lỗ đen này có thể tạo ra hiệu ứng giống như ngọn lửa khò, có thể gián tiếp kích hoạt vụ nổ cho các ngôi sao lân cận”.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Thiên thể #vũ trụ #lỗ đen #ngôi sao #vật chất

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