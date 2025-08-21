Hà Nội

Thế giới

Lở đất do mưa lớn ở Trung Quốc, 3 người thiệt mạng

3 người thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích trong trận lở đất do mưa lớn xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

An An (Theo THX, CD)

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, trận lở đất xảy ra tại làng Mohei, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, vào khoảng 5h40 sáng 20/8.

3 người được tìm thấy đã tử vong và 1 người vẫn mất tích sau thảm họa. Ngoài ra, 1 người bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa tới bệnh viện.

tq.jpg
Lở đất khiến 3 người trong một ngôi làng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thiệt mạng hôm 20/8. Ảnh: THX.

Tổng cộng 58 người dân từ 23 hộ gia đình trong làng đã được di dời đến nơi an toàn hơn. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương.

China Daily đưa tin, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ IV vào ngày 20/8 đối với các thảm họa địa chất ở các tỉnh Liêu Ninh và Vân Nam.

Cơ quan khí tượng dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa to ở hầu hết hai tỉnh này trong ba ngày tới. Lượng mưa lớn làm tăng đáng kể nguy cơ lở đất.

Bộ cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra nhanh chóng và sàng lọc rủi ro, đồng thời tăng cường hệ thống giám sát thời gian thực và cảnh báo sớm.

Được biết, hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc có bốn cấp độ, trong đó cấp độ I là cấp độ nghiêm trọng nhất.

Thế giới

Hiện trường lở đất vùi lấp 14 người ở Trung Quốc

Tính đến 9h sáng ngày 7/8, 9 người được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó 2 nạn nhân đã tử vong, sau trận lở đất do mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, trận lở đất do mưa lớn đã khiến 14 người bị vùi lấp tại làng Dayuan, Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, vào sáng 6/8.

lodat1.png
Hiện trường trận lở đất ở làng Dayuan, huyện Bạch Vân, Quảng Châu, ngày 6/8. Ảnh: Xinhua.
Xem chi tiết

Thế giới

Lở đất ở Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người vẫn mất tích sau trận lở đất tại một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 28/7, mưa lớn kéo dài đã gây ra một trận lở đất nghiêm trọng ở làng Xigou, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người mất tích.

Báo cáo cho biết các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Xem chi tiết

Mưa lớn diện rộng tại Nhật Bản, hàng nghìn người sơ tán

Do ảnh hưởng của hệ thống áp suất thấp, điều kiện khí quyển ở vùng Kanto-Koshin và nhiều khu vực khác của Nhật Bản đang trở nên bất ổn, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải kêu gọi người dân sơ tán đề phòng lở đất.

Xem chi tiết

