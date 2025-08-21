Lở đất do mưa lớn ở Trung Quốc, 3 người thiệt mạng

3 người thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích trong trận lở đất do mưa lớn xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, trận lở đất xảy ra tại làng Mohei, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, vào khoảng 5h40 sáng 20/8.

3 người được tìm thấy đã tử vong và 1 người vẫn mất tích sau thảm họa. Ngoài ra, 1 người bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa tới bệnh viện.

Lở đất khiến 3 người trong một ngôi làng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thiệt mạng hôm 20/8. Ảnh: THX.

Tổng cộng 58 người dân từ 23 hộ gia đình trong làng đã được di dời đến nơi an toàn hơn. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương.

China Daily đưa tin, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ IV vào ngày 20/8 đối với các thảm họa địa chất ở các tỉnh Liêu Ninh và Vân Nam.

Cơ quan khí tượng dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa to ở hầu hết hai tỉnh này trong ba ngày tới. Lượng mưa lớn làm tăng đáng kể nguy cơ lở đất.

Bộ cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra nhanh chóng và sàng lọc rủi ro, đồng thời tăng cường hệ thống giám sát thời gian thực và cảnh báo sớm.

Được biết, hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc có bốn cấp độ, trong đó cấp độ I là cấp độ nghiêm trọng nhất.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ