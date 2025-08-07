Hà Nội

Thế giới

Hiện trường lở đất vùi lấp 14 người ở Trung Quốc

Tính đến 9h sáng ngày 7/8, 9 người được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó 2 nạn nhân đã tử vong, sau trận lở đất do mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, trận lở đất do mưa lớn đã khiến 14 người bị vùi lấp tại làng Dayuan, Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, vào sáng 6/8.

lodat1.png
Hiện trường trận lở đất ở làng Dayuan, huyện Bạch Vân, Quảng Châu, ngày 6/8. Ảnh: Xinhua.

Tính đến 9 giờ sáng 7/8, lực lượng cứu hộ đã đưa được 9 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó 2 nạn nhân đã tử vong. Hoạt động tìm kiếm 5 người mất tích còn lại vẫn đang được tiến hành.

lodat4.png
Ảnh: Xinhua.

Trận lở đất kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8h30 sáng, làm hư hại nhiều ngôi nhà. Một trung tâm cứu hộ tại chỗ được thành lập để điều phối công tác tìm kiếm cứu hộ, điều trị cho những người bị thương và sơ tán người dân bị ảnh hưởng. Tính đến 17h chiều 6/8, tổng cộng 996 cư dân đã được đưa tới nơi an toàn.

Huyện Bạch Vân đã triển khai hơn 600 nhân viên cứu hộ và huy động 733 thiết bị cứu hộ, bao gồm máy đào, thiết bị phát hiện sự sống,...

Theo Sở Giao thông Vận tải địa phương, tính đến 16h chiều 6/8, 6 đoạn đường cao tốc, bao gồm hai trạm thu phí, cùng với 6 tuyến đường quốc lộ và 36 tuyến đường nông thôn trên khắp Quảng Đông bị đóng cửa do mưa lớn kéo dài.

lodat2.png
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: Xinhua.

Các đội cứu hộ đang làm việc suốt ngày đêm để khôi phục giao thông.

Yang Guojie, Trưởng phòng dự báo của Cơ quan Khí tượng tỉnh, cho biết lượng mưa lớn tại khu vực có liên quan đến hệ thống áp cao cận nhiệt đới và rãnh gió mùa đang hoạt động.

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc ngày 6/8, 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương đã được phân bổ để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp sau trận lũ lụt do mưa lớn gây ra ở tỉnh Quảng Đông.

"Khoản tiền này sẽ tập trung vào việc khôi phục các con đường bị hư hại, hệ thống cấp nước, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác cũng như các cơ sở dịch vụ công cộng ở những khu vực bị ảnh hưởng, qua đó đẩy nhanh quá trình trở lại hoạt động sản xuất và cuộc sống bình thường", Ủy ban thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: Al Jazeera
#lở đất Trung Quốc #mưa lớn gây lở đất #tìm kiếm người mất tích #thiệt hại do lở đất #cứu hộ tại Quảng Đông #hỗ trợ khắc phục hậu quả lở đất

