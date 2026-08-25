[GALLERY] Hyundai Palisade 2027 bản hybrid 9 chỗ cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng

Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Mazda CX-6e 2026 tại Trung Quốc được nâng cấp cảm biến LiDAR trên nóc xe, mở rộng khả năng hỗ trợ lái cấp độ L2 với tính năng NOA trên cả cao tốc và đô thị.
Chu Thanh Huyền gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, phong cách thời trang nữ tính. Đáng chú ý, hình ảnh của cô được trang tin bóng đá Thái Lan dành sự quan tâm.
Porsche 911 GT2 RS Flachbau độc bản được phát triển từ 911 GT2 RS, với phần đầu xe tri ân dành cho huyền thoại đua xe Le Mans 935/78 mang biệt danh “Moby Dick.”
Xiaomi Air Purifier 4 Compact gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, lọc bụi mịn PM0.3, khử mùi và điều khiển từ xa qua ứng dụng Mi Home.
Suzuki e SKY EV sẽ ra mắt Nhật Bản vào cuối 2026, đánh dấu bước tiến của hãng trong phân khúc K-Car thuần điện. Xe chạy 310 km/sạc và hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW.
Mẫu xe bán tải Volkswagen Tukan 2027 mới sẽ được sản xuất tại Brazil với hai kiểu thân xe cabin đơn và cabin kép cùng tùy chọn hệ truyền động mild hybrid.
Hyundai SantaFe MX5 facelift 2027 dự báo sẽ có màn “lột xác” mạnh về thiết kế. Dựa trên những nguyên mẫu chạy thử, NY Mammoth đã dựng hình diện mạo mẫu xe này.
BYD Sealion 5 dự đoán sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam, khi xe đã lộ diện ở Hà Nội và các đại lý bắt đầu nhận cọc. Mẫu C-SUV PHEV dự kiến có giá hơn 700 triệu đồng.
Trong top ôtô ế ẩm nhất thị trường Việt Nam tháng 7/2026, một số gương mặt "hàng hot" mới như Toyota Land Cruiser FJ và Hyundai Venue đã bất ngờ xuất hiện.
Volty U1 là dự án xe máy điện đa năng hướng tới các "shipper" giao hàng, gọi xe công nghệ và vận tải doanh nghiệp với thiết kế dạng module và pin tháo rời.
Ở tuổi 27, Joyce Phạm vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang sành điệu và thần thái cuốn hút dù đang mang thai lần thứ 5.
Không cần từ bỏ những thức uống yêu thích, chị em vẫn có thể ưu tiên các loại đồ uống ít calo và phù hợp với chế độ ăn cân bằng để hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Siêu xe Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam được chia sẻ nhiều hình ảnh trên MXH, hé lộ nhiều chi tiết về cấu hình ngoại thất và nội thất đậm chất xe đua.
Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition nhằm tôn vinh Trung đoàn Gorkha của Quân đội Ấn Độ - những chiến binh tinh nhuệ với vũ khí đặc trưng là dao quắm kukri.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 vừa được bắt gặp lăn bánh ngoài đời thực sau khi ra mắt, cho thấy rõ hơn diện mạo mới theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”.
Genesis vừa ra mắt bản hybrid cho dòng SUV hạng sang GV80 tại Hàn Quốc. Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất 347 mã lực.
MG 07 được SAIC ra mắt với 7 phiên bản, gồm cả bản thuần điện và plug-in hybrid (PHEV). Giá bán dao động 108.900-159.900 NDT (khoảng 423 - 620 triệu đồng.
BYD Sealion 6 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan với bản DM-i Extended mới. Xe có ba phiên bản, giá từ 859.900 đến 969.900 baht (khoảng 685-772 triệu đồng).
BMW iX3 L thế hệ Neue Klasse chính thức ra mắt tại Trung Quốc với ba phiên bản, trong đó bản cao cấp nhất có phạm vi di chuyển lên tới 919 km theo chuẩn CLTC.