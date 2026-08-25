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[GALLERY] Hyundai Palisade 2027 bản hybrid 9 chỗ cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Palisade 2027 bản hybrid 9 chỗ cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng

Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm. 

Hải Nam
Ngày 25/8, Hyundai Motor đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV Palisade 2027 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Điểm mới đáng chú ý của lần nâng cấp này nằm ở việc mở rộng lựa chọn phiên bản, thay vì tập trung vào những thay đổi lớn về thiết kế tổng thể.
Ngày 25/8, Hyundai Motor đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV Palisade 2027 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Điểm mới đáng chú ý của lần nâng cấp này nằm ở việc mở rộng lựa chọn phiên bản, thay vì tập trung vào những thay đổi lớn về thiết kế tổng thể.
Nổi bật trong số đó là Hyundai Palisade High-Roof 2027 mới. Xe sở hữu phần nóc trên phiên bản này được nâng thêm 240 mm, giúp gia tăng không gian phía trên và tạo cảm giác rộng rãi hơn cho khoang hành khách.
Nổi bật trong số đó là Hyundai Palisade High-Roof 2027 mới. Xe sở hữu phần nóc trên phiên bản này được nâng thêm 240 mm, giúp gia tăng không gian phía trên và tạo cảm giác rộng rãi hơn cho khoang hành khách.
Tổng chiều cao của xe đạt 2.005 mm, mức được Hyundai cho biết vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận các bãi đỗ xe ngầm. Ngoài ra, Palisade High-Roof sở hữu một số chi tiết ngoại thất riêng, đi kèm hệ thống treo điều khiển điện tử Preview, mâm hợp kim 21 inch và lốp Pirelli.
Tổng chiều cao của xe đạt 2.005 mm, mức được Hyundai cho biết vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận các bãi đỗ xe ngầm. Ngoài ra, Palisade High-Roof sở hữu một số chi tiết ngoại thất riêng, đi kèm hệ thống treo điều khiển điện tử Preview, mâm hợp kim 21 inch và lốp Pirelli.
Bên trong nội thất, phiên bản Palisade High-Roof này được bổ sung hệ thống đèn viền Starry Sky, tạo hiệu ứng ánh sáng mô phỏng bầu trời sao. Hành khách phía sau có thêm hệ thống giải trí thông minh với màn hình kích thước 21,4 inch.
Bên trong nội thất, phiên bản Palisade High-Roof này được bổ sung hệ thống đèn viền Starry Sky, tạo hiệu ứng ánh sáng mô phỏng bầu trời sao. Hành khách phía sau có thêm hệ thống giải trí thông minh với màn hình kích thước 21,4 inch.
Ngoài High-Roof, Palisade 2027 còn bổ sung phiên bản Black Ink, phát triển dựa trên bản Calligraphy và sử dụng nhiều chi tiết trang trí màu đen. Xe cũng được trang bị hệ thống treo điện tử Preview, mâm hợp kim 21 inch màu đen và lốp Pirelli.
Ngoài High-Roof, Palisade 2027 còn bổ sung phiên bản Black Ink, phát triển dựa trên bản Calligraphy và sử dụng nhiều chi tiết trang trí màu đen. Xe cũng được trang bị hệ thống treo điện tử Preview, mâm hợp kim 21 inch màu đen và lốp Pirelli.
Trong khi đó, Palisade XRT hướng đến phong cách khỏe khoắn và phục vụ nhu cầu sử dụng ngoài trời. Xe sử dụng mâm hợp kim 20 inch riêng cùng các chi tiết nhận diện XRT tại lưới tản nhiệt, logo và gương chiếu hậu. Danh sách trang bị còn có ghế hàng hai thông gió và hệ thống âm thanh Bose cao cấp.
Trong khi đó, Palisade XRT hướng đến phong cách khỏe khoắn và phục vụ nhu cầu sử dụng ngoài trời. Xe sử dụng mâm hợp kim 20 inch riêng cùng các chi tiết nhận diện XRT tại lưới tản nhiệt, logo và gương chiếu hậu. Danh sách trang bị còn có ghế hàng hai thông gió và hệ thống âm thanh Bose cao cấp.
Hyundai đồng thời nâng cấp trang bị an toàn và hỗ trợ lái trên Palisade 2027. Ngay từ bản Exclusive, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cong toàn cảnh, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên hệ thống định vị và Highway Driving Assist 2.
Hyundai đồng thời nâng cấp trang bị an toàn và hỗ trợ lái trên Palisade 2027. Ngay từ bản Exclusive, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cong toàn cảnh, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên hệ thống định vị và Highway Driving Assist 2.
Tại Hàn Quốc, Palisade 2027 bản xăng 9 chỗ có giá từ 44,78 triệu won (tương đương 32.300 USD - khoảng hơn 804 triệu đồng) cho bản Exclusive. Phiên bản High-Roof cao cấp nhất có giá 72,44 triệu won (52.300 USD - hơn 1,36 tỷ đồng).
Tại Hàn Quốc, Palisade 2027 bản xăng 9 chỗ có giá từ 44,78 triệu won (tương đương 32.300 USD - khoảng hơn 804 triệu đồng) cho bản Exclusive. Phiên bản High-Roof cao cấp nhất có giá 72,44 triệu won (52.300 USD - hơn 1,36 tỷ đồng).
Với cấu hình hybrid 9 chỗ, giá bán khởi điểm ở mức 50,77 triệu won (36.650 USD - khoảng 965 triệu đồng) cho bản Exclusive. Phiên bản Palisade High-Roof Hybrid có giá 78,44 triệu won (56.630 USD - tương đương hơn 1,4 tỷ đồng).
Với cấu hình hybrid 9 chỗ, giá bán khởi điểm ở mức 50,77 triệu won (36.650 USD - khoảng 965 triệu đồng) cho bản Exclusive. Phiên bản Palisade High-Roof Hybrid có giá 78,44 triệu won (56.630 USD - tương đương hơn 1,4 tỷ đồng).
Video: Đánh giá Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Việt Nam.
Hải Nam
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