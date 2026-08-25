[GALLERY] Hyundai Palisade 2027 bản hybrid 9 chỗ cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng

BYD Sealion 5 dự đoán sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam, khi xe đã lộ diện ở Hà Nội và các đại lý bắt đầu nhận cọc. Mẫu C-SUV PHEV dự kiến có giá hơn 700 triệu đồng.