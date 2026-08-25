Claude có thể tự gửi mail trong Gmail mà không cần xác nhận

Claude AI của Anthropic hiện đã có thể thực hiện một bước tiến lớn trong hộp thư điện tử của người dùng, với khả năng không chỉ dừng lại ở mức tương tác.

Kết nối Claude đã có mặt trên Google Workspace từ khá lâu, hỗ trợ người dùng quản lý hộp thư Gmail, các sự kiện trên Google Calendar cũng như quản lý Google Drive. Tuy nhiên, một thiếu sót đáng chú ý trên Gmail là khả năng gửi email thực sự.

Claude trên Google Workspace giờ đã có thể tự soạn và gửi email theo quy tắc trước đó mà không cần người dùng phải xác nhận lại.

Điều này nay đã thay đổi, khi Claude hiện có thể trả lời email và gửi phản hồi đó thay cho bạn mà không cần bạn trực tiếp thao tác.

Bạn vẫn phải yêu cầu Claude thực hiện hành động này, nhưng chỉ cần yêu cầu AI trả lời email, Claude sẽ tự động gửi phản hồi mà bạn không cần xem trước.

Anthropic giải thích: Chỉ cần yêu cầu Claude trả lời một chuỗi email, AI sẽ soạn thảo và gửi phản hồi. Bạn kiểm soát khi nào cần phê duyệt trước.

Thay vì hiển thị bản thảo lên màn hình và đợi bạn nhấn nút "Gửi" (Send) hay "Xác nhận", Claude trực tiếp kích hoạt lệnh gửi email ngay lập tức qua API của Gmail. Sau đó, Clau sẽ gửi phản hồi: "Tôi đã trả lời email của ... về yêu cầu ... thành công."

Bạn có thể lựa chọn việc Claude có cần sự phê duyệt trước khi gửi email hay không, nhưng đây là một bước tiến lớn về những gì trợ lý AI này có thể làm thay bạn trong môi trường Gmail.

Trên trang hỗ trợ, Anthropic cho biết việc yêu cầu phê duyệt là cài đặt mặc định, đồng thời làm rõ rằng Claude cũng có thể chuyển tiếp email. Người dùng sẽ có tùy chọn để tắt tùy chọn "Ask for approval" (Hỏi xin phê duyệt) trong cài đặt kết nối.

Theo mặc định, Claude sẽ hỏi ý kiến bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động Gửi, trả lời và chuyển tiếp email từ Gmail.

Đối với các gói Team và Enterprise, chủ sở hữu có thể quyết định liệu thành viên có được phép cho phép các hành động này diễn ra mà không cần hỏi lại mỗi lần hay không.