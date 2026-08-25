Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Claude có thể tự gửi mail trong Gmail mà không cần xác nhận

Claude AI của Anthropic hiện đã có thể thực hiện một bước tiến lớn trong hộp thư điện tử của người dùng, với khả năng không chỉ dừng lại ở mức tương tác.

Tuệ Minh
Claude có thể tự gửi mail trong Gmail mà không cần xác nhận

Kết nối Claude đã có mặt trên Google Workspace từ khá lâu, hỗ trợ người dùng quản lý hộp thư Gmail, các sự kiện trên Google Calendar cũng như quản lý Google Drive. Tuy nhiên, một thiếu sót đáng chú ý trên Gmail là khả năng gửi email thực sự.

l144-14341787090347.jpg
Claude trên Google Workspace giờ đã có thể tự soạn và gửi email theo quy tắc trước đó mà không cần người dùng phải xác nhận lại.

Điều này nay đã thay đổi, khi Claude hiện có thể trả lời email và gửi phản hồi đó thay cho bạn mà không cần bạn trực tiếp thao tác.

Bạn vẫn phải yêu cầu Claude thực hiện hành động này, nhưng chỉ cần yêu cầu AI trả lời email, Claude sẽ tự động gửi phản hồi mà bạn không cần xem trước.

Anthropic giải thích: Chỉ cần yêu cầu Claude trả lời một chuỗi email, AI sẽ soạn thảo và gửi phản hồi. Bạn kiểm soát khi nào cần phê duyệt trước.

Thay vì hiển thị bản thảo lên màn hình và đợi bạn nhấn nút "Gửi" (Send) hay "Xác nhận", Claude trực tiếp kích hoạt lệnh gửi email ngay lập tức qua API của Gmail. Sau đó, Clau sẽ gửi phản hồi: "Tôi đã trả lời email của ... về yêu cầu ... thành công."

Bạn có thể lựa chọn việc Claude có cần sự phê duyệt trước khi gửi email hay không, nhưng đây là một bước tiến lớn về những gì trợ lý AI này có thể làm thay bạn trong môi trường Gmail.

Trên trang hỗ trợ, Anthropic cho biết việc yêu cầu phê duyệt là cài đặt mặc định, đồng thời làm rõ rằng Claude cũng có thể chuyển tiếp email. Người dùng sẽ có tùy chọn để tắt tùy chọn "Ask for approval" (Hỏi xin phê duyệt) trong cài đặt kết nối.

Theo mặc định, Claude sẽ hỏi ý kiến bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động Gửi, trả lời và chuyển tiếp email từ Gmail.

Đối với các gói Team và Enterprise, chủ sở hữu có thể quyết định liệu thành viên có được phép cho phép các hành động này diễn ra mà không cần hỏi lại mỗi lần hay không.

Claude Cowork được đưa lên bảng điều khiển cạnh của Chrome cực tiện dụng.
9to5google/Anthropic/Workspace
#Claude AI tự gửi email trong Gmail #tích hợp Claude trên Google Workspace #tự động trả lời và gửi email #tùy chọn phê duyệt gửi email tự động #cập nhật chức năng trợ lý AI trong Gmail

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Anthropic chèn chữ ký vô hình vào văn bản do Claude tạo ra

Các nội dung do Claude AI sẽ dễ được chèn một watermark vô hình nhằm giúp máy móc có thể nhận biết nội dung từng được AI xử lý.

Anthropic đang bắt đầu đưa watermark vô hình trực tiếp vào văn bản do các mô hình Claude mới tạo ra, nhằm giúp máy móc có thể nhận biết nội dung từng được AI xử lý.

Một đoạn văn do Claude tạo ra có thể trông hoàn toàn bình thường, nhưng bên trong có thể chứa một “chữ ký” mà mắt người không thể nhìn thấy.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Claude của Anthropic lộ đoạn chat riêng tư lên Google Search

Chủ đề của những đoạn trò chuyện bị lộ đa dạng, bao gồm từ nội dung khiêu dâm, thảo luận về lập trình, ghi chú công việc cho đến các bài đánh giá sách giả mạo.

Một loạt các đoạn hội thoại tưởng chừng như riêng tư với chatbot Claude của Anthropic đã bất ngờ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm công khai của Google vào cuối tuần trước.

Một số đoạn hội thoại được cho là chứa thông tin nhạy cảm như khóa ví tiền điện tử và thông tin cá nhân như tên và địa chỉ.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Giám đốc AI của Microsoft chỉ trích Anthropic xem Claude có ý thức

Mustafa Suleyman cho rằng cách Anthropic định hướng Claude mang đến "Chính xác là điều mà chúng ta không mong muốn nhất về trí tuệ nhân tạo.”

Giám đốc điều hành AI của Microsoft, ông Mustafa Suleyman, cho rằng việc Anthropic suy đoán về ý thức của Claude trong “hiến pháp” của nó – tức là các chỉ dẫn định hướng hành vi cho mô hình – là “thực sự, thực sự nguy hiểm”.

Ông Suleyman lập luận rằng kiểu suy đoán này có thể đã khiến chatbot hành xử như thể nó có ý thức.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới