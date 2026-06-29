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Quân sự - Thế giới

Lính thủy đánh bộ Mỹ mất tích ngoài khơi bờ biển California

Quân đội Mỹ đang tìm kiếm một lính thủy đánh bộ mất tích ở ngoài khơi bờ biển California.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời quan chức quân đội Mỹ cho biết, ngày 28/6, nhiều lực lượng tiếp tục tìm kiếm một lính thủy đánh bộ Mỹ mất tích trong cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển phía nam California.

Theo thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ, các đội cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm người lính này vào sáng sớm 25/6, ngay sau nửa đêm.

"Người lính này được báo cáo mất tích khỏi tàu USS Anchorage trong cuộc huấn luyện phối hợp giữa nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island và đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 13", nguồn tin cho hay.

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Bức ảnh chụp tàu USS Anchorage di chuyển vào vịnh Cook Inlet của Alaska ngày 1/5/2013. Ảnh tư liệu: AP/Mark Thiessen.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và tất cả những người bị ảnh hưởng trong thời gian khó khăn này", Hải quân Mỹ cho biết trong thông cáo báo chí về người lính thủy đánh bộ mất tích.

Tối 26/6, Hải quân Mỹ đã chuyển từ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sang hoạt động tìm kiếm và thu hồi thi thể. Danh tính của người lính thủy đánh bộ này được giữ kín cho đến khi thông báo cho gia đình.

Theo các quan chức, cuộc tìm kiếm được tiến hành trên khoảng 6.200 km vuông và có sự tham gia của 3 tàu mặt nước và 12 máy bay từ Hải quân, Thủy quân lục chiến, Lực lượng bảo vệ bờ biển và Không quân.

USS Anchorage là một tàu vận tải đổ bộ đóng tại Căn cứ Hải quân San Diego.

Trước đó, thi thể của người lính thứ hai trong số 2 binh sĩ Mỹ mất tích trong cuộc tập trận ở Ma-rốc đã được tìm thấy vào tháng 5/2026, kết thúc một chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia và huy động nhiều phương tiện.

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Nguồn video: VTV

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