Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Thông báo này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của chính quyền. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 cho biết Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan.

“Dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Ba Lan hiện nay, ông Karol Nawrocki, người mà tôi ủng hộ, cùng mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thông báo này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của chính quyền Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ giảm khoảng 5.000 binh sĩ tại châu Âu, và các quan chức Mỹ xác nhận khoảng 4.000 quân nhân sẽ không còn được triển khai tới Ba Lan theo kế hoạch.

Đầu tháng này, ông Trump còn nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ “cắt giảm nhiều hơn con số 5.000 quân nhân”.

Tuần trước, Mỹ hủy kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 2, Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Lục quân Mỹ tới Ba Lan. Hãng AP cho biết việc hủy triển khai này là một phần trong nỗ lực tuân thủ lệnh của ông Trump về việc giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu. Một đợt triển khai lực lượng được huấn luyện sử dụng tên lửa tầm xa tới Đức cũng đã bị dừng lại.

Các nghị sĩ thuộc cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đều chỉ trích việc cắt giảm này, cho rằng động thái này gửi đi tín hiệu sai lầm tới các đồng minh cũng như Nga trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon, bang Nebraska, cho biết trong một phiên điều trần tại Quốc hội rằng ông đã nói chuyện với các quan chức Ba Lan và họ “hoàn toàn bất ngờ”.

Trong khi đó, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, ngày 19/5 nói rằng đây chỉ là “sự trì hoãn tạm thời” trong việc triển khai lực lượng Mỹ tới Ba Lan, quốc gia mà ông gọi là “đồng minh kiểu mẫu của Mỹ”. Ông cho biết nguyên nhân là do Mỹ giảm số lượng lữ đoàn chiến đấu tại châu Âu từ 4 xuống còn 3 và Lầu Năm Góc vẫn cần quyết định sẽ bố trí lực lượng nào ở đâu.

Hiện chưa rõ liệu lữ đoàn này có tiếp tục được triển khai tới Ba Lan, liệu có thể bổ sung thêm binh sĩ ngoài lực lượng luân phiên đó, hoặc liệu việc rút quân Mỹ khỏi châu Âu sẽ diễn ra ở một quốc gia khác hay không. Lầu Năm Góc đã chuyển các yêu cầu bình luận sang Nhà Trắng, nhưng phía Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức các đề nghị làm rõ.

Điều ít biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu

Việc Mỹ duy trì lực lượng quân sự tại châu Âu từ lâu được coi là trụ cột trong chiến lược an ninh của cả Washington và các đồng minh NATO.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, một lần nữa làm dấy lên sự chú ý về vai trò của Mỹ tại châu Âu, theo AP.

80.000 đến 100.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại châu Âu

Tìm thấy thi thể binh sĩ Mỹ mất tích sau tập trận ở Ma-rốc

Thi thể của một binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Ma-rốc cách đây hơn một tuần đã được tìm thấy dưới biển ở Đại Tây Dương.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ ngày 10/5 cho biết, thi thể Trung úy Kendrick Lamont Key Jr., 27 tuổi, một sĩ quan pháo binh phòng không, đã được tìm thấy dưới biển ở Đại Tây Dương.

"Một đội tìm kiếm của quân đội Ma-rốc đã tìm thấy thi thể Trung úy Kendrick Lamont Key Jr. dưới nước dọc theo bờ biển vào khoảng 8 giờ 55 phút sáng giờ địa phương ngày 9/5", quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, Berlin nói gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc Mỹ sẽ rút quân là điều được dự đoán trước.

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2/5 dường như không bất ngờ khi Lầu Năm Góc thông báo rằng Mỹ có kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Ông Pistorius cho biết, việc Mỹ sẽ rút quân là điều được dự đoán trước, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chung của việc Washington triển khai quân đội lâu dài ở Châu Âu.

"Sự hiện diện của binh lính Mỹ ở Châu Âu, đặc biệt là ở Đức, là vì lợi ích của chúng ta và của Mỹ", Bộ trưởng Pistorius nói với hãng thông tấn DPA của Đức.

