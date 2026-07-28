Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng hồ nước 'chấm bi' kỳ lạ nhất thế giới ở Canada

Giữa vùng đất khô cằn ở Canada, một hồ nước kỳ lạ hiện lên như tác phẩm nghệ thuật với hàng trăm đốm màu tự nhiên.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hồ Chấm Bi, hay còn gọi là Kliluk, là một trong những hồ nước độc đáo nhất hành tinh. Nằm gần thị trấn Osoyoos, thuộc thung lũng Okanagan của tỉnh British Columbia, Canada, hồ nước này không giống bất kỳ hồ nào khác trên thế giới. Vào mùa hè, khi phần lớn nước bốc hơi, bề mặt hồ xuất hiện hàng trăm vòng tròn với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên khung cảnh giống như một bức tranh khổng lồ được vẽ bởi thiên nhiên.

Ảnh: m.akhbarelyom

Điều tạo nên hiện tượng đặc biệt này chính là hàm lượng khoáng chất cực kỳ cao trong nước hồ. Hồ Chấm Bi chứa một lượng lớn các khoáng chất như magie sulfat, canxi, natri sulfat cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, nước dần bay hơi, để lại các "đốm" khoáng chất kết tinh trên bề mặt. Mỗi vòng tròn có thể mang màu trắng, vàng, xanh lá, xanh lam hoặc nâu tùy thuộc vào thành phần khoáng chất và điều kiện thời tiết.

Ảnh: ritebook

Vẻ đẹp kỳ lạ của hồ Chấm Bi không chỉ thu hút các nhiếp ảnh gia mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với người Syilx Okanagan bản địa. Trong nhiều thế kỷ, cộng đồng bản địa nơi đây coi hồ Kliluk là một địa điểm linh thiêng với các đặc tính chữa bệnh. Họ từng sử dụng nước và bùn khoáng từ hồ để hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe, đồng thời xem khu vực này như một nơi có giá trị tinh thần sâu sắc.

Trong thế kỷ XX, khu vực quanh hồ từng đối mặt với nguy cơ bị khai thác thương mại. Một số kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng và khai thác khoáng chất đã xuất hiện, khiến cộng đồng bản địa lo ngại về việc mất đi một di sản tự nhiên quan trọng. Sau nhiều nỗ lực bảo tồn, vùng đất xung quanh hồ Chấm Bi đã được bảo vệ để duy trì giá trị sinh thái và văn hóa của nơi này.

Ảnh: Pinterest

Về mặt sinh thái, hồ Chấm Bi thực chất là một hồ nước mặn nông với hệ sinh thái rất đặc biệt. Do nồng độ khoáng chất cao, nơi đây không phải môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật, nhưng chính điều đó lại tạo nên vẻ đẹp hiếm có mà con người khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Hồ nước này là minh chứng cho khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của tự nhiên. Không cần đến bàn tay con người, các quá trình địa chất kéo dài hàng nghìn năm đã tạo nên một "bức tranh chấm bi" khổng lồ giữa vùng đất Canada, nơi khoa học, cảnh quan và văn hóa bản địa hòa quyện thành một câu chuyện đầy hấp dẫn.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#hồ Chấm Bi ở Canada #hiện tượng khoáng chất kết tinh #giá trị văn hóa cộng đồng bản địa #đặc điểm hệ sinh thái hồ mặn #ảnh hưởng của tự nhiên đến cảnh quan

Bài liên quan

Kho tri thức

Giải mã 'chiếc tai khổng lồ' được UNESCO vinh danh là di sản thế giới

Giữa vùng đồng quê yên bình của nước Anh, một chiếc "tai khổng lồ" hướng lên bầu trời đã góp phần thay đổi cách nhân loại khám phá vũ trụ.

Nằm tại hạt Cheshire, Jodrell Bank Observatory là một trong những trung tâm thiên văn vô tuyến nổi tiếng nhất thế giới. Được thành lập năm 1945 bởi nhà vật lý vô tuyến Bernard Lovell, nơi đây đã góp phần đặt nền móng cho ngành thiên văn vô tuyến hiện đại. Nhờ những đóng góp nổi bật về khoa học và lịch sử, năm 2019, UNESCO đã công nhận Jodrell Bank là Di sản Thế giới. Đây là một trong số rất ít di sản trên thế giới được vinh danh chủ yếu vì giá trị khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục xưởng chế tác đá trong di tích Cách Tân Kiều ở Quảng Tây

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống.

Di tích Cách Tân Kiều thuộc Thời kỳ đồ đá mới nằm tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là một "xưởng chế tác" Thời kỳ đồ đá mới, nơi con người tiền sử sản xuất các công cụ bằng đá.

Rải rác khắp khu di chỉ là những khối đá lớn có bề mặt phẳng, từng được người nguyên thủy sử dụng làm bệ kê và làm bàn đẽo gọt trong quá trình chế tác các loại công cụ. Xung quanh các khối đá này, các nhà khảo cổ đã phát hiện búa đá, rìu đá cùng nhiều loại công cụ bằng đá khác.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kỳ thú những 'thiên đường spa' làm thay đổi lịch sử châu Âu

Trải dài qua nhiều quốc gia châu Âu, có một Di sản Thế giới đặc biệt kể câu chuyện về sức khỏe, du lịch và văn hóa của giới thượng lưu suốt nhiều thế kỷ.

"Những thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt vời của châu Âu" (The Great Spa Towns of Europe) được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2021. Không giống phần lớn các di sản chỉ nằm trong một địa điểm cụ thể, đây là một di sản xuyên quốc gia gồm 11 thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc bảy quốc gia: Áo, Bỉ, Séc, Pháp, Đức, Ý và Anh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy, thói quen dán mắt vào TV nhiều giờ liền gây ra tác động tiêu cực đến bộ não lớn hơn rất nhiều so với việc ngồi làm việc tại văn phòng.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy, thói quen dán mắt vào TV nhiều giờ liền gây ra tác động tiêu cực đến bộ não lớn hơn rất nhiều so với việc ngồi làm việc tại văn phòng.