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Xã hội

Liên tiếp phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 13.

Hạo Nhiên

Ngày 3/10, thông tin từ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 1,2 đến 1,4 m. Trong đó, một hài cốt được tìm thấy ngày 30/9, hai hài cốt còn lại được tìm thấy ngày 1/10.

Tại các vị trí tìm thấy hài cốt, lực lượng chức năng thu được nhiều di vật gồm thắt lưng, cúc áo quần bộ đội, đinh đóng quan tài và một tấm tang còn nguyên. Do thời gian chôn cất đã lâu, nhiều phần xương đã mục, vỡ vụn hoặc phân hủy, hòa lẫn trong đất.

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Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh.

Được biết, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhiều lớp đất đá và rễ cây tràm chằng chịt. Cán bộ, chiến sĩ phải đào tìm theo từng lớp đất, mở rộng phạm vi và bóc tách cẩn thận để phát hiện hài cốt cùng các di vật.

Sau khi cất bốc, các hài cốt và di vật được đưa về nhà quàn để bảo quản, chăm sóc, thờ cúng trang nghiêm. Việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ sẽ được thực hiện theo quy định khi có đủ điều kiện.

Như vậy, từ đầu tháng 9 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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