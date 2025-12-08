Liên danh Tuấn Ngọc - Bá Trường trúng gói thầu hơn 12,5 tỷ đồng tại Di Linh

Vượt qua đối thủ tại bước đánh giá, Liên danh Tuấn Ngọc - Bá Trường vừa được Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh phê duyệt trúng gói thầu nâng cấp đường Ngô Thì Nhậm với giá hơn 12,5 tỷ đồng.

Ngày 26/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (Ban QLDA ĐTXD KV Di Linh) đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 3: Thi công Nâng cấp đường Ngô Thì Nhậm thị trấn Di Linh". Đây là gói thầu xây lắp chính thuộc dự án cùng tên, thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương về tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Quyết định số 108/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 3: Thi công Nâng cấp đường Ngô Thì Nhậm thị trấn Di Linh". Đây là gói thầu xây lắp. Nguồn: MSC

Rút ngắn tiến độ "thần tốc", trúng thầu sát giá

Theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND huyện Di Linh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 3 có giá dự toán được duyệt là 13.133.050.034 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kết quả mở thầu (theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15:31 ngày 10/10/2025) ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu: Liên danh Tuấn Ngọc - Bá Trường và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Thắng.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Khu vực Di Linh đã ký quyết định phê duyệt Liên danh Công ty TNHH Tuấn Ngọc - Công ty TNHH Bá Trường là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu được ấn định ở mức 12.570.158.830 đồng.

So với giá gói thầu, ngân sách tiết kiệm được khoảng 562 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,28%. Đây là mức tiết kiệm ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung các gói thầu xây lắp hiện nay.

Đáng chú ý, trong khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đưa ra thời gian thực hiện hợp đồng là 810 ngày, thì Liên danh Tuấn Ngọc - Bá Trường đã đề xuất và được phê duyệt thời gian thực hiện chỉ còn 540 ngày. Việc rút ngắn thời gian thi công gần một nửa (giảm 270 ngày) là một cam kết đầy tham vọng, đòi hỏi nhà thầu phải tập trung nguồn lực rất lớn về máy móc và nhân sự để đảm bảo tiến độ mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đặc biệt trong bối cảnh thi công đường giao thông tại khu vực đô thị như thị trấn Di Linh.

Chân dung hai nhà thầu "bản địa"

Theo tìm hiểu, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những doanh nghiệp có thâm niên hoạt động ngay tại địa bàn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tuấn Ngọc (Mã số doanh nghiệp: 5800323908). Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Số 29 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thôn 10, Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng. Được thành lập từ năm 2001, Công ty Tuấn Ngọc là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Tuấn Ngọc có lịch sử tham gia đấu thầu dày đặc tại Lâm Đồng. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 3 gói và 3 gói chưa có kết quả (tính cả độc lập và liên danh). Tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 154 tỷ đồng. Con số này cho thấy vị thế lớn của Tuấn Ngọc tại thị trường xây dựng Lâm Đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Bá Trường (Mã số doanh nghiệp: 5800487222), có trụ sở tại Số 09, Thôn 2, Xã Hòa Ninh, Tỉnh Lâm Đồng. Thành lập năm 2009, Bá Trường cũng là một nhà thầu tích cực tham gia các dự án đầu tư công tại địa phương.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Dự án Nâng cấp đường Ngô Thì Nhậm là công trình hạ tầng quan trọng của thị trấn Di Linh, sử dụng vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn lồng ghép khác. Việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực là bước đầu tiên, tuy nhiên, quá trình giám sát thực hiện hợp đồng mới là yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc quản lý hợp đồng. Với việc nhà thầu cam kết rút ngắn tiến độ xuống còn 540 ngày, Ban QLDA ĐTXD Khu vực Di Linh cần có cơ chế giám sát chặt chẽ, đảm bảo nhà thầu huy động đúng và đủ nhân sự, thiết bị như trong hồ sơ dự thầu đã cam kết.

Việc các nhà thầu địa phương như Tuấn Ngọc và Bá Trường liên tục trúng thầu là tín hiệu tích cực cho thấy sự phát triển của doanh nghiệp sở tại. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng theo tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC, dư luận cũng kỳ vọng các gói thầu tiếp theo tại huyện Di Linh sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các nhà thầu từ các địa phương khác tham dự, tạo ra môi trường đấu thầu sôi động và tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm ngân sách.