"Hệ sinh thái" tại Quận 12: Vì sao Nam Đạt trúng toàn bộ 12/12 gói thầu?

(Tiếp theo Bài 1) – Phân tích sâu hơn về hoạt động đấu thầu của Công ty Nam Đạt, có thể thấy rõ một "địa bàn ruột" nơi doanh nghiệp này gần như không có đối thủ: đó là các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (Ban QLDA Quận 12) làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

"Bóc tách" 12 gói thầu gần 190 tỷ đồng

Dữ liệu cho thấy, Công ty Nam Đạt đã tham gia và trúng tuyệt đối 12/12 gói thầu tại Ban QLDA Quận 12, với tổng giá trị lên đến 189.597.790.455 đồng. Tuy nhiên, khi "bóc tách" từng gói thầu, bức tranh về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế lại cho thấy nhiều điểm đáng suy ngẫm.

Về tính cạnh tranh, trong các gói thầu lớn nhất như Gói "Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Kinh" (trúng thầu 48,9 tỷ) hay Gói "Gia cố bờ bao rạch Đá Hàn và rạch Miễu" (trúng thầu 31,6 tỷ), hồ sơ ghi nhận có 2 nhà thầu khác cùng tham gia. Điều này cho thấy Công ty Nam Đạt có khả năng thắng trong các cuộc thầu có đối thủ.

Tuy nhiên, ở một thái cực khác, nhà thầu này từng được chỉ định thầu trực tiếp tại Gói "Nạo vét rạch Thầy Quyền" (giá trị 735 triệu đồng) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 (tên cũ của Ban QLDA Quận 12) thực hiện.

Hiệu quả kinh tế thấp đến báo động

Điểm đáng báo động nhất chính là hiệu quả kinh tế. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, tỷ lệ giá trúng thầu trung bình của Công ty Nam Đạt tại Ban QLDA Quận 12 so với giá dự toán là 98,47%.

Điều này có nghĩa là, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua 12 gói thầu này chỉ đạt trung bình 1,53%. Đây là một con số thấp, cho thấy dù có sự tham gia của các nhà thầu khác trong một vài gói thầu, mức độ cạnh tranh về giá là rất ít, và giá trúng thầu luôn ở mức rất cao, sát với giá mà chủ đầu tư dự toán.

Thêm vào đó, trong các gói thầu lớn nhất, Công ty Nam Đạt thường xuyên "bắt tay" với một đối tác liên danh quen thuộc là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Đại Đức Phát.

Nguy cơ từ mối quan hệ "thân hữu"

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định: "Một tỷ lệ thắng 100% kết hợp với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 1% là một sự kết hợp bất thường, cần được các chủ đầu tư lưu tâm. Nó cho thấy sự cạnh tranh, nếu có, cũng chỉ mang tính hình thức. Về mặt quản trị, việc một chủ đầu tư công để các gói thầu liên tục rơi vào tay một nhà thầu với hiệu quả kinh tế thấp có thể tiềm ẩn nguy cơ hình thành mối quan hệ "thân hữu", làm suy giảm tính minh bạch và gây lãng phí ngân sách."

Phải chăng "mô hình" thành công với hiệu quả kinh tế thấp này của Công ty Nam Đạt chỉ dừng lại ở Quận 12, hay đang được nhân rộng ra các địa bàn khác?

(Còn tiếp)