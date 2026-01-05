Gói thầu thiết bị tại Phường 1 Bảo Lộc: Tiết kiệm nhỏ giọt, cạnh tranh hạn chế [Kỳ 1]

Dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục trị giá hơn 2 tỷ đồng tại Phường 1 Bảo Lộc ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu, kết quả mức tiết kiệm ngân sách đạt được chỉ ở mức tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/12/2025, ông Vũ Thành Công, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Phường 1 Bảo Lộc đã ký Quyết định số 25/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói 01: Toàn bộ chi phí thiết bị và dịch vụ liên quan”. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2025 tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Ảnh: MSC

Đáng chú ý, dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, nhưng thực tế chỉ có 02 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông (Công ty Kỹ thuật Viễn Đông) đã trúng thầu với giá 2.123.830.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 2.165.200.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức rất thấp, khoảng 1,91%. Đối thủ duy nhất tham gia là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Gia Khang bị loại do xếp thứ hai về giá.

Nguồn: MSC

Dữ liệu từ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy, Công ty Kỹ thuật Viễn Đông đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, việc một gói thầu cung cấp hàng hóa thông dụng như tivi, máy vi tính, bàn ghế học sinh lại có rất ít nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự của cuộc thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách công. Khi tỷ lệ tiết kiệm dưới 2%, vai trò của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và việc xác định giá dự toán của chủ đầu tư cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không có sự khu biệt hóa tiêu chuẩn kỹ thuật, vô hình trung gây rào cản cho các nhà thầu tiềm năng khác.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện gói thầu theo hợp đồng trọn gói này chỉ trong 15 ngày. Đây là áp lực không nhỏ về logistics nếu nhà thầu không có sẵn nguồn hàng dự trữ lớn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Vị thế thống trị của Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tại "sân nhà" Lâm Đồng.