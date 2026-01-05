Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hoạt động của Công ty Thái Dương: "Nghịch lý" tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 2]

Từ mức tiết kiệm "nhỏ giọt" dưới 2% đến con số giảm giá bất ngờ gần 43% tại Gia Lai, hồ sơ trúng thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trong năm 2025 phơi bày nhiều điểm bất thường cần làm rõ.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm bận rộn của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương với 45 gói thầu tham gia. Tuy nhiên, khi hệ thống hóa các con số trúng thầu, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước những nghịch lý về hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Quan sát tại tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp này đã xác lập một kỷ lục về tỷ lệ tiết kiệm. Cụ thể, tại gói thầu số 01: "Kinh phí mua sắm bàn ghế học sinh" do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, giá dự toán được phê duyệt là 4.361.600.000 đồng. Ngày 18/08/2025, Giám đốc Sở Phạm Văn Nam ký Quyết định số 795/QĐ-SGDĐT phê duyệt Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trúng thầu với giá chỉ 2.488.838.000 đồng. Như vậy, nhà thầu đã giảm giá tới hơn 1,87 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cực cao, lên đến 42,94%.

2-6338.jpg
Ảnh minh họa

Trái ngược hoàn toàn với tinh thần "thắt lưng buộc bụng" tại Gia Lai, ở các gói thầu khác, tỷ lệ tiết kiệm lại rơi vào nhóm siêu thấp. Theo báo cáo phân tích, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng chỉ là 1,87% và tại xã Phú Phụng là 1,93%. Thậm chí tại tỉnh Đắc Lắc, gói thầu "Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018" tại Trường THCS Ea Ly (xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) cũng chỉ ghi nhận tỷ lệ giảm giá khoảng 3,18% (Giá dự toán 534.287.000 đồng; giá trúng 517.287.000 đồng).

Sự chênh lệch từ mức tiết kiệm dưới 2% đến gần 43% của cùng một đơn vị cung cấp hàng hóa cho thấy một dấu hỏi lớn về công tác thẩm định giá và lập dự toán của các cơ quan chức năng. Liệu giá dự toán tại Gia Lai đã được xây dựng quá cao so với thực tế, hay nhà thầu đã chấp nhận "bỏ giá rẻ" để thâm nhập thị trường khu vực này?

Dữ liệu đấu thầu của doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 91,35%, tương đương mức tiết kiệm trung bình khoảng 8,65%. Việc xuất hiện những con số "dị biệt" trong năm 2025 đòi hỏi sự minh bạch trong quy trình thẩm định giá của các đơn vị tư vấn như Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín hay Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng PHT.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Giải mã "hệ sinh thái" liên danh của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương

#Thái Dương #đấu thầu #tiết kiệm ngân sách #chấm thầu #xây dựng

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Thái Dương: "Thắng lớn" tại Cao su Phú Riềng, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 1]

Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán, các gói thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương tại Cao su Phú Riềng và Vĩnh Long đang khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong những ngày cuối tháng 12 năm 2025, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp khu vực phía Nam ghi nhận sự xuất hiện của một doanh nghiệp thiết bị giáo dục có trụ sở tại TP HCM. Đó là Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương (Mã số doanh nghiệp: 0312171586; địa chỉ: 78 Võ Công Tồn, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM).

Điển hình nhất là gói thầu: "Mua sắm bàn ghế, màn hình LED cho công trình nhà thép tổ chức sự kiện tại Trung tâm Văn hóa Thể Thao của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng". Theo Biên bản mở thầu mã TBMT IB2500546135, thời điểm đóng thầu ngày 11/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Khang Phú Đạt – Thái Dương.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thái Dương “áp đảo” về giá tại gói thầu thiết bị trường học ở Vĩnh Long?

Với mức giảm giá lên tới hơn 51 tỷ đồng, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đang cho thấy tham vọng lớn tại gói thầu thiết bị dạy học trăm tỷ của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 28/11/2025, tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức mở thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500482459). Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường Trung học cơ sở". Với mức giá dự toán 144.080.308.000 đồng, gói thầu này không chỉ thu hút số lượng lớn nhà thầu tham dự mà còn chứng kiến màn "chào giá" gây sốc từ các liên danh, đặc biệt là đơn vị đang tạm dẫn đầu về giá, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương.

12-242.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Thái Bình Dương “một mình một ngựa” trúng gói thầu tiền tỷ tại P.Tân Đông Hiệp

Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, gói thầu xây lắp hơn 3,8 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) vừa gọi tên Công ty Thái Bình Dương với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức khiêm tốn.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/11/2025, đại diện UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu phố Tân Phước".

qd-8486.jpg
Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu phố Tân Phước". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới