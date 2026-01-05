Hoạt động của Công ty Thái Dương: "Nghịch lý" tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 2]

Từ mức tiết kiệm "nhỏ giọt" dưới 2% đến con số giảm giá bất ngờ gần 43% tại Gia Lai, hồ sơ trúng thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trong năm 2025 phơi bày nhiều điểm bất thường cần làm rõ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm bận rộn của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương với 45 gói thầu tham gia. Tuy nhiên, khi hệ thống hóa các con số trúng thầu, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước những nghịch lý về hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Quan sát tại tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp này đã xác lập một kỷ lục về tỷ lệ tiết kiệm. Cụ thể, tại gói thầu số 01: "Kinh phí mua sắm bàn ghế học sinh" do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, giá dự toán được phê duyệt là 4.361.600.000 đồng. Ngày 18/08/2025, Giám đốc Sở Phạm Văn Nam ký Quyết định số 795/QĐ-SGDĐT phê duyệt Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trúng thầu với giá chỉ 2.488.838.000 đồng. Như vậy, nhà thầu đã giảm giá tới hơn 1,87 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cực cao, lên đến 42,94%.

Ảnh minh họa

Trái ngược hoàn toàn với tinh thần "thắt lưng buộc bụng" tại Gia Lai, ở các gói thầu khác, tỷ lệ tiết kiệm lại rơi vào nhóm siêu thấp. Theo báo cáo phân tích, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng chỉ là 1,87% và tại xã Phú Phụng là 1,93%. Thậm chí tại tỉnh Đắc Lắc, gói thầu "Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018" tại Trường THCS Ea Ly (xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) cũng chỉ ghi nhận tỷ lệ giảm giá khoảng 3,18% (Giá dự toán 534.287.000 đồng; giá trúng 517.287.000 đồng).

Sự chênh lệch từ mức tiết kiệm dưới 2% đến gần 43% của cùng một đơn vị cung cấp hàng hóa cho thấy một dấu hỏi lớn về công tác thẩm định giá và lập dự toán của các cơ quan chức năng. Liệu giá dự toán tại Gia Lai đã được xây dựng quá cao so với thực tế, hay nhà thầu đã chấp nhận "bỏ giá rẻ" để thâm nhập thị trường khu vực này?

Dữ liệu đấu thầu của doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 91,35%, tương đương mức tiết kiệm trung bình khoảng 8,65%. Việc xuất hiện những con số "dị biệt" trong năm 2025 đòi hỏi sự minh bạch trong quy trình thẩm định giá của các đơn vị tư vấn như Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín hay Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng PHT.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Giải mã "hệ sinh thái" liên danh của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương