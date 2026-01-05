Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Nai: Công ty Quyết Thắng trúng thầu sát giá tại Bù Gia Mập

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Quyết Thắng liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp và thiết bị tại xã Bù Gia Mập với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0 đồng.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công tại xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi các gói thầu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 liên tục được phê duyệt cho cùng một nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng không.

Chân dung nhà thầu "đa năng" và những gói thầu khít khao

Đứng đầu danh sách các nhà thầu "quen mặt" tại địa phương là Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Quyết Thắng (Công ty Quyết Thắng). Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này có trụ sở tại Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai với quy mô nhân sự khiêm tốn. Tuy nhiên, năng lực trúng thầu của doanh nghiệp lại khiến nhiều đơn vị cùng ngành phải nể phục.

Ngày 11/12/2025, Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập ký quyết định phê duyệt hai dự án quan trọng nhằm tăng cường hạ tầng thông tin cơ sở và thiết lập bảng điện tử tuyên truyền. Ngay sau đó, vào ngày 12/12/2025, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bù Gia Mập đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Quyết Thắng tại cả hai gói thầu xây lắp kèm thiết bị này.

qd-7681.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, tại gói thầu "Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở", giá gói thầu được xác định là 1.221.370.044 đồng và giá trúng thầu của Công ty Quyết Thắng cũng chính xác là 1.221.370.044 đồng. Tương tự, tại gói thầu "Thiết lập bảng thông tin điện tử công cộng", giá trúng thầu cũng khớp hoàn toàn với giá dự toán là 1.096.836.473 đồng. Hiện tượng "tiết kiệm 0 đồng" tại cả hai gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đang dấy lên những nghi ngại về tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư công.

Từ "con giống" đến màn hình Led công nghệ cao

Phân tích sâu hơn về hồ sơ năng lực, Công ty Quyết Thắng vốn nổi danh là đơn vị cung cấp con giống chăn nuôi uy tín. Chỉ tính riêng trong năm 2025, đơn vị này đã trúng hàng loạt gói thầu cung cấp bò sinh sản, trâu sinh sản tại nhiều địa phương như xã Đa Kia, xã Đắk R la hay cho Binh đoàn 16.

Việc một doanh nghiệp có thế mạnh về nông nghiệp lại cùng lúc thực hiện các gói thầu kỹ thuật cao như: Lắp đặt bảng Led hội trường kích thước 4.8mx2.88m, cung cấp máy quay phim Sony Alpha Cinema Line, Laptop HP ProBook và hệ thống âm thanh hội trường phức tạp là một bước chuyển mình đầy bất ngờ. Câu hỏi đặt ra là đội ngũ kỹ thuật và máy móc chuyên dụng của doanh nghiệp siêu nhỏ này liệu có đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các thiết bị điện tử viễn thông hiện đại?

Dấu hỏi về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Lật lại hồ sơ đấu thầu năm 2025, Công ty Quyết Thắng tham gia 17 gói thầu và trúng tới 13 gói. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường xuyên duy trì ở mức cực thấp, khoảng 0,59%. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh vào tính minh bạch, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu có giá trị trên 1 tỷ đồng cần được xem xét kỹ lưỡng về điều kiện áp dụng và hiệu quả kinh tế thực chất.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng nếu lạm dụng hoặc thực hiện không khách quan sẽ làm mất đi tính cạnh tranh, linh hồn của hoạt động đấu thầu. Đặc biệt, khi giá trúng thầu sát nút giá dự toán đến từng đồng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để kiểm tra quy trình lập dự toán và thẩm định giá dự án".

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ lưu ý rằng đối với các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, việc đảm bảo tiết kiệm ngân sách là ưu tiên hàng đầu. Một nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0% tại nhiều gói thầu cùng lúc là dấu hiệu bất thường cần được chủ đầu tư giải trình rõ ràng.

