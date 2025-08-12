Lịch khai giảng và các mốc thời gian quan trọng trong năm học 2025-2026

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT quy định học sinh các cấp tựu trường sớm nhất một tuần trước ngày khai giảng. Riêng học sinh khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường sớm tối đa hai tuần để có thời gian làm quen với nền nếp học tập và củng cố kiến thức. Đây là sự điều chỉnh quan trọng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đầu và cuối cấp, đặc biệt là học sinh lớp 1 cần thời gian thích nghi với môi trường mới.

Theo kế hoạch, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, và năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5/2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS sẽ diễn ra trước ngày 30/6/2026.

Thời gian thực học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần, trong đó 18 tuần cho học kỳ I và 17 tuần cho học kỳ II. Các địa phương được chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ trong cùng một địa bàn.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12/6/2026. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn Kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ảnh minh hoạ/toquoc.vn

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT đề nghị, Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Khung kế hoạch của Bộ GD&ĐT cũng quy định, giám đốc sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, từ 8h đến 9h30 sáng ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trên toàn quốc, lan tỏa không khí phấn khởi đến từng thầy cô và học sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học (cả công lập và ngoài công lập) sẽ tổ chức lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm của Bộ.

Trong buổi lễ, các đại biểu sẽ cùng ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục, lắng nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Trong năm học mới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh dạy học hai buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường dạy học STEM. Đồng thời, các hoạt động xã hội hóa giáo dục cũng được đẩy mạnh, huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy trong nhà trường.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, với các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã.